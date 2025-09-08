Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шумерский шлем
Шумерский шлем
© flickr.com by Mary Harrsch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Секрет римских легионеров раскрыт: шлем возрастом 2000 лет нашли на морском дне — что скрывают наслоения

Археологи обнаружили 2000-летний римский шлем с сохранившимися нащечниками

На дне у берегов Сицилии археологи обнаружили редчайшую находку — римский бронзовый шлем типа Монтефортино возрастом более двух тысяч лет. Подняли его ещё в августе прошлого года водолазы Общества по документированию подводных объектов, а место оказалось не случайным: именно здесь в 241 году до н. э. произошла решающая битва при Эгадских островах, завершившая Первую Пуническую войну и закрепившая господство Рима в Средиземноморье, пишет Arkeonews.

Уникальность находки

Советник Сицилии по вопросам культурного наследия Франческо Паоло Скарпинато отметил ценность реликвии:

"Шлем из Монтефортино — один из самых красивых и хорошо сохранившихся из когда-либо найденных", — заявил Скарпинато.

Особая редкость находки в том, что к шлему до сих пор прикреплены нащечные щитки. Обычно они не выдерживают века пребывания в воде.

История шлема Монтефортино

Этот тип защитного снаряжения появился в IV веке до н. э. под влиянием кельтских и этрусско-италийских традиций. Шлемы Монтефортино стали стандартом для римских легионеров эпохи Республики и использовались вплоть до I века н. э.

Их отличали:

  • округлая или коническая форма;
  • навершие для крепления плюмажа;
  • выступающий шейный упор;
  • нащечники на заклёпках.

Ранние модели украшали декоративными узорами и бронзовой окантовкой. По оценкам историков, всего было изготовлено до четырёх миллионов таких шлемов, что делает их одним из самых массовых видов военного снаряжения в древности.

Исследования и новые открытия

Находка стала частью большого проекта по изучению морского дна у Сицилии. С помощью современного оборудования специалисты составили карту кораблекрушений и подняли десятки артефактов разных эпох. Часть работ финансировал американский меценат Мишель Гарсия, а значительную поддержку оказал фонд RPM Nautical Foundation.

В радиологической студии доктора Джузеппе Перриконе около тридцати металлических предметов исследовали на компьютерном томографе. Оказалось, что под каменными наслоениями скрываются мечи, копья и дротики — вероятно, оружие участников той самой битвы 241 года до н. э.

Значение находки

Битва при Эгадских островах, состоявшаяся 10 марта 241 года до н. э., стала переломным моментом античной истории. Поднятые артефакты — тараны, оружие, шлемы — позволяют реконструировать ход сражения и лучше понять стратегию римлян.

Новый шлем выделяется исключительной сохранностью и может стать главным экспонатом музея, позволяя посетителям увидеть реликвию, пролежавшую на морском дне более двух тысяч лет.

Кроме того, исследователи изучили один из корабельных таранов с сохранившейся надписью: "Сер. Сольпиций К. Ф. Квестор Проверил". Вероятно, речь идёт о римском чиновнике, связанном с консулом Гаем Сульпицием, занимавшим должность в 243 году до н. э.

Три интересных факта

  1. Шлемы Монтефортино носили не только рядовые легионеры: более украшенные версии принадлежали офицерам и знати.
  2. Подобные шлемы находили и в других регионах Европы, что подтверждает широкое распространение римской военной культуры.
  3. Битва при Эгадских островах стала первой крупной победой флота Рима и определила его роль как морской державы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524 сегодня в 2:17

Она ушла от своей группы миллиарды лет назад — и до сих пор блуждает в одиночестве

Учёные обнаружили карликовую галактику, которая вырвалась из своей группы и теперь существует в одиночестве. Это открытие меняет представления о dE.

Читать полностью » В журнале Nucleic Acids Research опубликован метод SMART AMR для картирования эпитранскриптома сегодня в 1:36

Учёные заглянули в РНК глубже — результаты ошеломили медицину

Учёные создали инструмент для масштабного анализа модификаций РНК, который способен изменить диагностику и лечение болезней, включая рак и инфекции.

Читать полностью » Городской колледж Нью-Йорка сообщил о новом свойстве азотно-вакансионных центров сегодня в 0:27

Алмаз показал то, чего от него никто не ждал: эксперимент ошеломил физиков

Учёные из Нью-Йорка показали, как «шумный» спектр NV-центров в алмазе превращается в источник новых возможностей для квантовых технологий и медицины.

Читать полностью » Диапауза замедляет старение паразитических ос после сурового детства — исследование биологов вчера в 23:18

Тайна диапаузы: почему паразитические осы живут дольше, пережив холод и голод

Осы замедляют старение после сурового детства. Британские ученые раскрыли механизм диапаузы у Nasonia vitripennis. Потенциал для борьбы со старением у людей?

Читать полностью » Ученые установили генетическую структуру картофеля и её роль в развитии сельского хозяйства вчера в 23:13

Представьте: ваш картофель — плод запретного союза, который изменил мир

Ученые раскрыли тайну картофеля: древняя гибридизация девять млн лет назад! Как томат и Etuberosum создали овощ, покоривший мир? Биология, геном, эволюция.

Читать полностью » Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии вчера в 22:16

Секреты подводного сговора: как двое косаток превращают сельдь в легкую добычу

Ученые выяснили, как косатки на севере Норвегии охотятся парами, используя координированные удары хвостом для оглушения сельди. Исследование раскрывает новые детали их социальной охоты.

Читать полностью » Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов вчера в 22:10

Змеиный секрет минерального равновесия: способ, которым пользуются избранные рептилии

Учёные обнаружили новый тип клеток у тигровых питонов, который помогает им переваривать кости жертв и поддерживать баланс кальция и фосфора в организме.

Читать полностью » Какаду выполняют 30 танцевальных движений, по данным орнитологов вчера в 21:58

Птицы без музыки танцуют лучше людей: парадокс какаду, который ломает все стереотипы

Ученые раскрыли богатый танцевальный репертуар какаду, насчитывающий более 30 движений. Исследование показывает, что эти попугаи танцуют не просто под музыку, а проявляют сложное поведение, связанное с эмоциями и общением.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Можно ли кошкам арбуз: ветеринары предупредили о риске сахара и косточек
Красота и здоровье

Опасная привычка: как россияне используют еду для борьбы со стрессом – советы экспертов
Красота и здоровье

Диетолог Галина Волкова назвала норму потребления инжира в день
Садоводство

Калийная подкормка свеклы осенью повышает сладость и лёжкость урожая
Садоводство

Сажаем вишню правильно: выбираем лучших соседей для крепкого здоровья дерева
Еда

Тонкая вермишель позволит получить более нежный молочный суп
Дом

Домашнее спа и техника для полноценного ухода за собой
Туризм

Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet