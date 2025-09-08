Секрет римских легионеров раскрыт: шлем возрастом 2000 лет нашли на морском дне — что скрывают наслоения

На дне у берегов Сицилии археологи обнаружили редчайшую находку — римский бронзовый шлем типа Монтефортино возрастом более двух тысяч лет. Подняли его ещё в августе прошлого года водолазы Общества по документированию подводных объектов, а место оказалось не случайным: именно здесь в 241 году до н. э. произошла решающая битва при Эгадских островах, завершившая Первую Пуническую войну и закрепившая господство Рима в Средиземноморье, пишет Arkeonews.

Уникальность находки

Советник Сицилии по вопросам культурного наследия Франческо Паоло Скарпинато отметил ценность реликвии:

"Шлем из Монтефортино — один из самых красивых и хорошо сохранившихся из когда-либо найденных", — заявил Скарпинато.

Особая редкость находки в том, что к шлему до сих пор прикреплены нащечные щитки. Обычно они не выдерживают века пребывания в воде.

История шлема Монтефортино

Этот тип защитного снаряжения появился в IV веке до н. э. под влиянием кельтских и этрусско-италийских традиций. Шлемы Монтефортино стали стандартом для римских легионеров эпохи Республики и использовались вплоть до I века н. э.

Их отличали:

округлая или коническая форма;

навершие для крепления плюмажа;

выступающий шейный упор;

нащечники на заклёпках.

Ранние модели украшали декоративными узорами и бронзовой окантовкой. По оценкам историков, всего было изготовлено до четырёх миллионов таких шлемов, что делает их одним из самых массовых видов военного снаряжения в древности.

Исследования и новые открытия

Находка стала частью большого проекта по изучению морского дна у Сицилии. С помощью современного оборудования специалисты составили карту кораблекрушений и подняли десятки артефактов разных эпох. Часть работ финансировал американский меценат Мишель Гарсия, а значительную поддержку оказал фонд RPM Nautical Foundation.

В радиологической студии доктора Джузеппе Перриконе около тридцати металлических предметов исследовали на компьютерном томографе. Оказалось, что под каменными наслоениями скрываются мечи, копья и дротики — вероятно, оружие участников той самой битвы 241 года до н. э.

Значение находки

Битва при Эгадских островах, состоявшаяся 10 марта 241 года до н. э., стала переломным моментом античной истории. Поднятые артефакты — тараны, оружие, шлемы — позволяют реконструировать ход сражения и лучше понять стратегию римлян.

Новый шлем выделяется исключительной сохранностью и может стать главным экспонатом музея, позволяя посетителям увидеть реликвию, пролежавшую на морском дне более двух тысяч лет.

Кроме того, исследователи изучили один из корабельных таранов с сохранившейся надписью: "Сер. Сольпиций К. Ф. Квестор Проверил". Вероятно, речь идёт о римском чиновнике, связанном с консулом Гаем Сульпицием, занимавшим должность в 243 году до н. э.

Три интересных факта