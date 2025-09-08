Римский мост в Швейцарии: археологи нашли артефакты, изменившие взгляд на историю

Археологи в Швейцарии сделали одно из самых значительных открытий последних десятилетий: во время строительных работ в коммуне Эгертен, кантон Берн, были найдены остатки деревянного римского моста возрастом около 2000 лет. Находка проливает свет на то, как Римская империя контролировала и интегрировала свои провинции.

Уникальная конструкция

По данным Археологической службы кантона Берн, в грунтовых водах на месте бывшего русла реки Циль обнаружено более 300 дубовых свай. Они поддерживали массивный деревянный мост, который неоднократно перестраивался и ремонтировался на протяжении нескольких веков. Дендрохронологический анализ показал, что первые элементы датируются около 40 г. до н. э., вскоре после завоевания региона римлянами, а последние относятся к 369 г. н. э., ко времени правления императора Валентиниана I. Таким образом, мост использовался непрерывно более 400 лет.

Исторический контекст

До прихода римлян территорию Швейцарского плато занимало кельтское племя гельветов. В 58 г. до н. э. они были разбиты войсками Юлия Цезаря при Бибракте и вынуждены вернуться под власть Рима. Уже к 15 г. до н. э. эти земли стали частью империи, где активно строились дороги, города и военные форпосты.

Мост в Эгертене имел стратегическое значение: он соединял поселения, военные лагеря и торговые пути, способствуя романизации региона. Поблизости располагался город Петинеска, игравший роль ключевого транспортного узла. Отсюда можно было попасть к столице римской Гельвеции — Авентикуму (современный Аванш), а также к Августе Раурике у Базеля.

Богатство находок

Помимо свай, археологи обнаружили множество артефактов, упавших или намеренно сброшенных в реку. Среди них — обувные гвозди, подковы, части сбруи, топоры, рыболовный трезубец, ключи и римские монеты. Особый интерес вызвал большой плотницкий рубанок из дерева и железа, прекрасно сохранившийся благодаря водонасыщенной и бедной кислородом почве.

Все эти находки проходят консервацию и, по мнению специалистов, помогут восстановить картину повседневной жизни римской Швейцарии: от ремесла и сельского хозяйства до торговли и военного дела.

Символ интеграции

Мост в Эгертене стал наглядным символом римской экспансии и управления. Построенный вскоре после завоевания гельветов и функционировавший до заката империи, он демонстрирует, как инфраструктура позволяла Риму удерживать власть над обширными провинциями и превращать периферийные территории в часть общего культурного и экономического пространства.

Три интересных факта