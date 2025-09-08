Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
рисунок - мост
рисунок - мост
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Римский мост в Швейцарии: археологи нашли артефакты, изменившие взгляд на историю

Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции

Археологи в Швейцарии сделали одно из самых значительных открытий последних десятилетий: во время строительных работ в коммуне Эгертен, кантон Берн, были найдены остатки деревянного римского моста возрастом около 2000 лет. Находка проливает свет на то, как Римская империя контролировала и интегрировала свои провинции.

Уникальная конструкция

По данным Археологической службы кантона Берн, в грунтовых водах на месте бывшего русла реки Циль обнаружено более 300 дубовых свай. Они поддерживали массивный деревянный мост, который неоднократно перестраивался и ремонтировался на протяжении нескольких веков. Дендрохронологический анализ показал, что первые элементы датируются около 40 г. до н. э., вскоре после завоевания региона римлянами, а последние относятся к 369 г. н. э., ко времени правления императора Валентиниана I. Таким образом, мост использовался непрерывно более 400 лет.

Исторический контекст

До прихода римлян территорию Швейцарского плато занимало кельтское племя гельветов. В 58 г. до н. э. они были разбиты войсками Юлия Цезаря при Бибракте и вынуждены вернуться под власть Рима. Уже к 15 г. до н. э. эти земли стали частью империи, где активно строились дороги, города и военные форпосты.

Мост в Эгертене имел стратегическое значение: он соединял поселения, военные лагеря и торговые пути, способствуя романизации региона. Поблизости располагался город Петинеска, игравший роль ключевого транспортного узла. Отсюда можно было попасть к столице римской Гельвеции — Авентикуму (современный Аванш), а также к Августе Раурике у Базеля.

Богатство находок

Помимо свай, археологи обнаружили множество артефактов, упавших или намеренно сброшенных в реку. Среди них — обувные гвозди, подковы, части сбруи, топоры, рыболовный трезубец, ключи и римские монеты. Особый интерес вызвал большой плотницкий рубанок из дерева и железа, прекрасно сохранившийся благодаря водонасыщенной и бедной кислородом почве.

Все эти находки проходят консервацию и, по мнению специалистов, помогут восстановить картину повседневной жизни римской Швейцарии: от ремесла и сельского хозяйства до торговли и военного дела.

Символ интеграции

Мост в Эгертене стал наглядным символом римской экспансии и управления. Построенный вскоре после завоевания гельветов и функционировавший до заката империи, он демонстрирует, как инфраструктура позволяла Риму удерживать власть над обширными провинциями и превращать периферийные территории в часть общего культурного и экономического пространства.

Три интересных факта

  1. В Швейцарии сохранилось более 30 римских мостов, но большинство из них каменные — находка деревянного сооружения такого масштаба крайне редка.
  2. Петинеска, у ворот которой стоял мост, была важным центром торговли железом, добываемым в Юре.
  3. Плотницкий рубанок из Эгерта — один из лучших сохранившихся римских инструментов такого типа, найденных на территории Европы.

Диапауза замедляет старение паразитических ос после сурового детства — исследование биологов вчера в 23:18

Тайна диапаузы: почему паразитические осы живут дольше, пережив холод и голод

Осы замедляют старение после сурового детства. Британские ученые раскрыли механизм диапаузы у Nasonia vitripennis. Потенциал для борьбы со старением у людей?

Читать полностью » Ученые установили генетическую структуру картофеля и её роль в развитии сельского хозяйства вчера в 23:13

Представьте: ваш картофель — плод запретного союза, который изменил мир

Ученые раскрыли тайну картофеля: древняя гибридизация девять млн лет назад! Как томат и Etuberosum создали овощ, покоривший мир? Биология, геном, эволюция.

Читать полностью » Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии вчера в 22:16

Секреты подводного сговора: как двое косаток превращают сельдь в легкую добычу

Ученые выяснили, как косатки на севере Норвегии охотятся парами, используя координированные удары хвостом для оглушения сельди. Исследование раскрывает новые детали их социальной охоты.

Читать полностью » Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов вчера в 22:10

Змеиный секрет минерального равновесия: способ, которым пользуются избранные рептилии

Учёные обнаружили новый тип клеток у тигровых питонов, который помогает им переваривать кости жертв и поддерживать баланс кальция и фосфора в организме.

Читать полностью » Какаду выполняют 30 танцевальных движений, по данным орнитологов вчера в 21:58

Птицы без музыки танцуют лучше людей: парадокс какаду, который ломает все стереотипы

Ученые раскрыли богатый танцевальный репертуар какаду, насчитывающий более 30 движений. Исследование показывает, что эти попугаи танцуют не просто под музыку, а проявляют сложное поведение, связанное с эмоциями и общением.

Читать полностью » Зоологи обнаружили пауков-птицеедов с рекордно длинными органами на Аравийском полуострове вчера в 21:04

Пауки с "рекордсменами": когда природа шутит над каннибализмом в Аравии

Ученые описали новый род пауков-птицеедов с рекордно длинными копулятивными органами. Эти удивительные создания обитают на Аравийском полуострове и в Африканском Роге.

Читать полностью » Окситоцин ускоряет формирование дружбы у полевок, показывают исследования вчера в 20:53

Друзья или незнакомцы? Как окситоцин меняет правила общения в обществе

Новое исследование показало, что окситоцин — "гормон любви" — играет важную роль и в формировании дружеских отношений, раскрывая неожиданные механизмы социальных связей.

Читать полностью » Генетическое исследование выявило причины вымирания сумчатого волка вчера в 20:49

Хищник, потерявший защиту: почему сумчатый волк пал без борьбы с человеком

Новое исследование показывает, что сумчатый волк начал терять жизненно важные гены миллионы лет назад, задолго до появления человека и динго в Австралии. Это меняет представление о причинах его вымирания.

Читать полностью »

