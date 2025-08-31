Сокровища древности: как римские бани рассказывают о падении империи

Вы знали, что на территории современного Эльче, в Испании, находятся остатки одного из самых роскошных римских банных комплексов? После почти десяти лет упорных исследований археологи из Университета Аликанте завершили раскопки в Восточных банях Ла-Алькудии, где когда-то располагалась римская колония Юлия Иличи Августа — важный узел в античной торговой сети Средиземноморья.

Вдохновляющее руководство

Под руководством профессора Хайме Молины Видаля и его команды, в состав которой вошли исследователи Х. Ф. Альварес Тортоса, Маркос Родригес Барбьери и Мануэль Кастильо Каньядас, в рамках проекта Patrimonio Virtual-ASTERO были сделаны удивительные открытия. Археологи нашли не только великолепные бани, но и доказательства существования более раннего иберийского поселения, что ставит под сомнение традиционные теории о происхождении города.

Восточные бани, построенные в период расцвета Иличи между I и II веками н. э., занимали площадь 1300 квадратных метров и отличались высоким уровнем роскоши, сопоставимым с самыми процветающими городами Римской империи. Комплекс включал в себя все характерные элементы римского бальнеума, включая фригидарий с нататио (бассейн с холодной водой) "необычайных" размеров, аналогичных лишь нескольким другим сооружениям на полуострове.

Обнаруженные мозаики, одна из которых имитирует мраморные плиты, а другая украшена растительными мотивами, в сочетании с системой отопления гипокауст и раздевалками (аподитерием), подтверждают экономическую мощь Иличи как стратегического узла между Карфагеном Новым и Валенсией.

Упадок и наследие

К сожалению, упадок комплекса начался в III веке н. э., когда империя столкнулась с кризисом. Несмотря на частичные реконструкции, которые продлили использование бань до V века, в конечном итоге они были заброшены. Этот процесс "медленной смерти", по словам исследователей, связан с распадом римских административных структур и сокращением численности населения региона.

Однако археологи также сделали важное открытие: они нашли иберийский квартал III века до н. э., который был скрыт под римскими слоями. Раскопки 55-метровой дороги с дренажной системой и подъездными путями подтвердили, что предыдущее иберийское поселение было значительно больше, чем считалось ранее.

Будущее раскопок

С началом новой кампании в 2025 году, финансируемой Ассоциацией аргентинцев и городским советом Эльче, команда археологов подчеркивает необходимость срочной консервации останков, которые сейчас защищены сеткой от сорняков, и их музефикации. Следующим шагом станет публикация собранных данных и разработка плана посещений, чтобы все желающие могли оценить масштаб этого исторического наследия.

Ученые призывают к "институциональным обязательствам" по защите сооружений, в то время как публика может свободно исследовать территорию, где стены купален украшены цветным гравием — молчаливым свидетельством прошлого, которое благодаря этому проекту вновь обретает свое место в истории.