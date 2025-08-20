Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древний город
Древний город
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:21

Подводный сюрприз: затопленная баня раскроет тайны римской империи

Римская баня в Байях: сенсационная находка может быть связана с Цицероном

Неаполитанский залив преподнес очередную археологическую сенсацию: на глубине трех метров в затопленных руинах Байи, самого знаменитого курорта Римской империи, обнаружена прекрасно сохранившаяся римская баня. Эта находка может пролить свет на жизнь и деятельность Марка Туллия Цицерона, выдающегося римского оратора, государственного деятеля и философа.

Находка сделана в зоне B подводного археологического парка Байя, что свидетельствует о богатом культурном наследии этой области. Это место уже давно привлекает внимание археологов.

Сохранившиеся элементы: мозаика и система отопления

В бане сохранился мозаичный пол, поддерживаемый небольшими кирпичными колоннами, которые являются частью усовершенствованной римской системы отопления. Эта система, известная как гипокауст, позволяла горячему воздуху циркулировать под полом и через пустотелые настенные плитки (tubuli), создавая равномерный нагрев.

Судя по всему, комплекс использовался как лакониум, или сауна, что было типично для римской элитной архитектуры для отдыха. Лакониум служил местом для расслабления и поддержания здоровья.

В интерьере здания до сих пор сохранились следы древних настенных росписей, которые свидетельствуют о том, что в этих богато украшенных помещениях когда-то жили влиятельные граждане Рима. Эти росписи являются важным источником информации об искусстве того времени.

Керамика: ключ к датировке и назначению

Изучаются керамические фрагменты, найденные на месте раскопок, в надежде, что они помогут установить дату постройки бани, ее назначение и причину, по которой она была заброшена. Керамика может рассказать о повседневной жизни в Байях.

Согласно классическим источникам, у Цицерона была вилла в Байях, и это позволяет предположить, что термальный комплекс мог быть местом его уединения. Это делает находку еще более значимой.

Если это подтвердится, то мы станем свидетелями беспрецедентной физической связи с одной из величайших личностей Рима, что станет сенсацией в мире археологии.

Прошлое Байи не менее интересно, чем ее архитектура. Город, расположенный на северо-западном берегу Неаполитанского залива, был назван в честь Баия, кормчего Одиссея.

Целебные источники: привлекательность Байи

Со II века до н. э. его тёплые серные источники, которые такие авторы, как Ливий, восхваляли за их целебные свойства, привлекали римскую элиту. Байя была местом отдыха и оздоровления.

К I веку до н. э. Байя превратилась в блистательную резиденцию, где такие персонажи, как Марий, Лукулл, Юлий Цезарь и Август, предавались политике и отдыху. Байя была центром светской жизни Рима.

Упадок города стал легендарным. Байя стали жертвой вторжений и, в конечном счёте, геологической нестабильности Флегрейских полей. Это привело к затоплению города.

Затопленный город: подводный археологический парк

Сегодня его руины — статуи, улицы и виллы — образуют один из крупнейших в мире подводных археологических парков, который исследуют лодки со стеклянным дном и дайверы. Это позволяет исследователям изучать историю Байи.

Недавно обнаруженный лакониум будет тщательно отреставрирован, начиная с осени этого года. Реставраторы приложат все усилия, чтобы сохранить древнее наследие.

Археологи считают, что комплексное изучение керамики, архитектуры и декора этого места может подтвердить его связь с виллой Цицерона, что является важной задачей.

Интересные факты о Риме:

Римская империя просуществовала более тысячи лет.
Римляне были выдающимися инженерами и строителями.
Римский Колизей мог вместить до 50 000 зрителей.

Обнаружение римской бани в затопленных руинах Байи — это выдающееся событие в мире археологии. Эта находка позволит больше узнать о жизни римской элиты, в частности, о Марке Туллии Цицероне. Будущие исследования раскроют новые страницы истории великой империи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя сегодня в 3:25

Забудьте про громоздкие сушилки: компактная новинка меняет правила игры

Компактные сушилки обещают высушить футболку за 15 минут. Удобство или компромисс? Разбираемся, кому они подходят и в чём их главные преимущества.

Читать полностью » Envision Energy: новые испытания показали эффективность двухлопастной турбины для наземной ветроэнергетики сегодня в 2:36

500 дней без поломок: новая турбина показала то, чего никто не ожидал

Китайская Envision Energy доказала: двухлопастные турбины могут быть не только дешевле и легче, но и не уступать трёхлопастным по мощности и эффективности.

Читать полностью » Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке сегодня в 1:11

Фукуока вошла в историю: там заработала станция, которой нет больше нигде в Азии

В Японии заработала первая в Азии осмотическая электростанция: энергия из солёности воды теперь обеспечивает свет и чистую воду жителям Фукуоки.

Читать полностью » Suparco: новый спутник Пакистана передаёт снимки высокого разрешения с орбиты сегодня в 0:37

Спутник Пакистана вышел на связь — первые снимки вызвали недоумение

Пакистан вывел на орбиту новый спутник, который изменит подход к урбанизации, сельскому хозяйству и климатическому мониторингу.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении вчера в 23:48

Вирусная теория психических расстройств получила новое подтверждение

Новое исследование связывает вирус гепатита С с психическими расстройствами, открывая новые возможности для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Читать полностью » Японские исследователи обнаружили новый механизм развития ревматоидного артрита вчера в 23:40

Ошибка в коде иммунитета: почему организм атакует сам себя

Ученые Киотского университета обнаружили, что стволовые клетки иммунной системы играют ключевую роль в ревматоидном артрите, вызывая хроническое воспаление суставов.

Читать полностью » Гелевое топливо изменяет аэрокосмическую отрасль — данные NASA вчера в 22:46

От жидкого к гелю: неожиданный поворот в истории ракетного топлива

Ученые ТПУ разработали модель для создания нового типа гелеобразного топлива. Как это изменит аэрокосмическую отрасль? Читайте о прорыве, который повысит эффективность и безопасность двигателей.

Читать полностью » Научные данные подтверждают: левши не более креативны, чем правши вчера в 22:34

Левши не творцы, а правши не консерваторы: как наука развенчивает стереотипы

Учёные развенчали миф о креативности левшей. Анализ столетних исследований показал: правши справляются с тестами на творчество не хуже. Почему же этот стереотип так живуч?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Обновлённый Nissan Pathfinder замечен на тестах перед выходом в 2026 модельном году
Красота и здоровье

Инфекционист Андрей Поздняков: повторное заражение ветрянкой возможно, но бывает редко
Дом

ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы холодильника
Туризм

Блог для себя: способ сохранить поездки без суеты соцсетей
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Наука и технологии

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии
Еда

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров
Авто и мото

В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru