Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Петроглиф
Петроглиф
© РГО by Александр Заика is licensed under CC0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:11

Кавалерист из прошлого: эта находка в Испании раскрывает, где на самом деле были римские войска

В провинции Самора обнаружена стела кавалериста из подразделения ala Augusta

Винный погреб в маленьком испанском городе Фуэнте-Энкалада (провинция Самора) неожиданно стал местом одного из самых важных археологических открытий последнего времени. Здесь была найдена надгробная стела I века н. э., которая изменила представление о структуре и дислокации римских войск на Пиренейском полуострове в эпоху Юлиев-Клавдиев.

Что нашли археологи

Стела из кварцита, повторно использованная в строительстве, сохранила надпись о человеке по имени Гай Юлий […мнус], кавалеристе вспомогательного подразделения — ala Augusta.

Особенность находки в том, что покойный носил три имени (tria nomina), характерные для римских граждан. Для вспомогательных войск это редкость, особенно в I веке: обычно такие отряды комплектовались перегринами, то есть негражданами.

Это открытие подтверждает, что уже на ранних этапах граждане служили в ауксилиях — либо потому, что их отцы получили гражданство за заслуги, либо как поощрение для вступления в элитное подразделение.

Таблица "Основные данные о находке"

Параметр Значение
Место Фуэнте-Энкалада, Самора (Испания)
Материал Кварцит
Датировка I век н. э., эпоха Юлиев-Клавдиев
Персонаж Гай Юлий […мнус]
Подразделение Ala Augusta (вспомогательная кавалерия)
Близость 2,5 км от лагеря легиона X Gemina (Петауониум)

Почему это важно

  • Это самое раннее свидетельство присутствия римского гражданина в вспомогательном отряде в Испании.

  • Находка указывает, что ala Augusta, возможно, дислоцировалась рядом с легионом X Gemina в Петауониуме.

  • Она помогает уточнить время прибытия подразделения на Пиренейский полуостров.

Возможные сценарии прибытия ala Augusta

  1. Кантабрийские войны (29-19 гг. до н. э.) - массовая мобилизация войск могла привести к раннему размещению отряда.

  2. 6-9 гг. н. э. - восстание иллирийцев и катастрофа Вара требовали переброски войск, что могло привести часть ala Augusta в Испанию.

В любом случае подразделение находилось здесь уже в правление Тиберия или Клавдия.

Советы шаг за шагом: как исследовали стелу

  1. Обнаружение. Фрагмент найден при строительных работах.

  2. Палеографический анализ. По стилю надписи датировали временем Юлиев-Клавдиев.

  3. Эпиграфическая реконструкция. Восстановили имя и принадлежность к ala Augusta.

  4. Сопоставление с другими источниками. Сравнили с надписями из Клунии, Анавиехи и Кории.

  5. Историческая интерпретация. Построили гипотезы о дислокации и движении подразделения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать auxilia полностью негражданскими войсками.

  • Последствие: упрощённое понимание армии.

  • Альтернатива: учитывать мобильность и гибкость комплектования.

  • Ошибка: видеть в башнях и лагерях статичные гарнизоны.

  • Последствие: неверное представление о римской военной системе.

  • Альтернатива: изучать постоянные передвижения и ротации частей.

  • Ошибка: датировать размещение ala Augusta только по договору из Клунии (40 г. н. э.).

  • Последствие: запоздалое представление о прибытии.

  • Альтернатива: использовать новые эпиграфические данные.

А что если…

А что если ala Augusta действительно делила лагерь с X Gemina? Тогда вспомогательные части могли быть гораздо теснее связаны с легионами, чем считалось. Это меняет картину "exercitus hispanicus" — армия была более интегрированной и адаптивной, чем представляли историки.

Мифы и правда

  • Миф: вспомогательные войска полностью состояли из перегринов.
    Правда: уже в I веке там служили граждане.

  • Миф: гарнизоны были статичными.
    Правда: части регулярно перемещались по территории.

  • Миф: auxilia имели второстепенное значение.
    Правда: они играли ключевую роль в обеспечении контроля над провинциями.

Плюсы и минусы интерпретации

Плюсы Минусы
Подтверждает участие граждан в ауксилиях Основано на единственной находке
Уточняет маршруты размещения войск Фрагментарность надписи
Помогает датировать прибытие ala Augusta Трудности реконструкции когномена
Даёт новые гипотезы о военной динамике Не исключает альтернативных трактовок

Исторический контекст

  • 29-19 гг. до н. э. - Кантабрийские войны, активное размещение войск в Испании.

  • Эпоха Юлиев-Клавдиев (I в. н. э.) - динамичные перемещения гарнизонов, формирование auxilia.

  • 40 г. н. э. - договор из Клунии подтверждает присутствие ala Augusta.

  • 69 г. н. э. - при Флавиях подразделение переведено в Мавретанию Тингитанскую.

Три интересных факта

Ala Augusta изначально формировалась в Галлии, вероятно среди тунгров.

Когномен кавалериста оканчивается на "-mnus" и может быть кельтским — ещё одно подтверждение этнической пестроты римской армии.

Находка сделана всего в 2,5 км от крупного лагеря X Gemina, одного из ключевых легионов I века в Испании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геофизическая разведка на Паросе выявила скрытый сельскохозяйственный комплекс возле башни сегодня в 22:28

Не просто башня: геофизики нашли на Паросе древнюю сеть хозяйственных построек

Археологи впервые применили геофизику на Паросе. Оказалось, что древняя башня Палеопиргос не была одинокой — под землёй скрыт целый сельхозкомплекс.

Читать полностью » Найдены фрагменты раковин Paradentalium с следами охры в пещере Эль-Тесоро в Испании сегодня в 18:06

Тайна скафоподов раскрыта: окаменелые раковины были амулетами, а не случайными находками

Почему древние люди собирали окаменелые раковины и превращали их в украшения? Новое исследование пещер Испании раскрывает неожиданные подробности.

Читать полностью » Копчёные мумии Азии старше египетских на тысячи лет сегодня в 17:32

Дым скрывает секреты мумий Азии: что знали древние охотники, чего не знают современные археологи

Новые открытия раскрывают, как древние жители Азии коптили тела 10 тысяч лет назад, бросая вызов традиционным представлениям о мумиях. Что скрывают эти ритуалы?

Читать полностью » Додда: геофизическая разведка выявила подземный комплекс у древней башни на острове Парос сегодня в 17:16

Башня на Паросе казалась одинокой, но под ней — целый город: геофизика разоблачает иллюзию пустоты

В международной команде археологов впервые применили подземную геофизическую разведку, чтобы разгадать тайны древнегреческой башни на Паросе и предложить новый метод защиты сельского наследия от туризма и застройки.

Читать полностью » Вымирание динозавров после удара астероида Чиксулуба изменило геологию Земли 66 млн лет назад сегодня в 16:58

Астероид разрушил эпоху, но динозавры оставили наследство: ирония в слоях, где хаос рождает порядок

Узнайте, как исчезновение гигантов перевернуло Землю: реки сместились, леса разрослись, а геология изменилась навсегда. Что скрывают древние слои?

Читать полностью » Биобетон накапливает энергию благодаря бактериям сегодня в 16:24

Камень, который дышит: бетон с бактериями переворачивает мир, где стены питают, а не едят энергию

Учёные создали цемент с бактериями, который накапливает энергию. Но готов ли он к реальному миру?

Читать полностью » Журнал Npj Heritage Science: вишапы в Армении связаны с культом воды сегодня в 15:47

Когда драконов не нашли, остались камни: вишапы удивляют археологов своей упрямой загадочностью

Загадочные вишапы — каменные стелы Армении возрастом более 6 тысяч лет. Что скрывают эти "драконьи камни" и как их понимают современные учёные?

Читать полностью » Учёные установили, что древние сорта чечевицы на Канарах адаптировались к жаркому климату сегодня в 14:57

Чечевица пережила две тысячи лет в скалах: генетики раскрыли секрет её выживания

Учёные раскрыли тайну канарской чечевицы: генетический анализ показал, что её привезли из Северной Африки почти 2000 лет назад.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Туризм

Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года
Еда

Начало варки с кипящей воды делает яйца сваренными неравномерно
Красота и здоровье

Онколог Андрей Каприн: в России 64% случаев рака выявляют на ранней стадии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet