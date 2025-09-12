Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологи за работой
Археологи за работой
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:49

Раскрыта тайна римских сапог: археологи наткнулись на фабрику гвоздей — вот что это значит

Археологи в Германии сделали важное открытие на территории римского кастелла Шрамберг-Вальдмёссинген (район Роттвайль). В ходе раскопок удалось выявить остатки производственного комплекса — мастерской (fabrica), специализировавшейся на изготовлении и хранении железных гвоздей для римской военной обуви — калиг.

Мастерская римских легионов

Учебные раскопки были организованы Управлением охраны памятников земли Баден-Вюртемберг совместно с Фрайбургским университетом. Работы начались 4 августа и дали студентам возможность применить на практике современные методы археологических исследований.

Исследования сосредоточились на крупном каменном здании (около 50 на 20 м), частично найденном ещё в 1896 году. Его назначение долгое время оставалось загадкой. Современные раскопки позволили выделить две строительные фазы и впервые доказать, что это была военная мастерская.

Внутри археологи обнаружили более 100 железных гвоздей длиной около 1,5 см. Их состояние указывает на то, что они были новыми, но не использованными. По форме гвозди были однозначно идентифицированы как элементы подошв римских калиг.

Значение находки

По словам доктора Андреаса Тиля из Управления охраны памятников, столь крупные запасы гвоздей свидетельствуют о том, что кастелл выполнял функции логистического центра.

В эпоху императора Веспасиана (около 74 года н. э.) объект снабжал войска, продвигавшиеся из Верхнего Рейна. Массовое производство и распределение гвоздей было критически важным: на длительных маршем легионеры регулярно теряли их и нуждались в замене.

Для этого даже существовала отдельная денежная выплата — clavarium, предназначенная исключительно для покупки новых гвоздей. Это показывает, что состояние обуви рассматривалось не как мелкая бытовая проблема, а как стратегический фактор боеспособности армии.

Центр снабжения и логистики

Мастерская в Вальдмёссингене была не просто вспомогательным объектом, а частью отлаженной военной инфраструктуры. Отсюда необходимые материалы распределялись по военным опорным пунктам всего региона. Особенно важным центр был для легиона, стоявшего в Роттвайле — античном Арае Флавиae (Arae Flaviae).

Это открытие ещё раз подтверждает высокий уровень организации римской армии, которая умела создавать и поддерживать эффективную логистику даже на отдалённых рубежах Империи.

Три интересных факта

  1. На одной паре римских калиг могло быть до 100 гвоздей, которые приходилось регулярно менять.
  2. Clavarium — денежная выплата для солдат на гвозди — является одним из редких примеров целевого довольствия в античности.
  3. В Роттвайле сохранились остатки крупнейшего римского легионного лагеря в Верхнем Неккаре, что делает регион важнейшим для изучения военной истории Рима.

