Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Ролики возвращаются: взрослые снова встают на колёса — и не ради развлечения

Подбор роликов для фитнеса, фрискейта и агрессивного катания — рекомендации специалистов

Ролики давно перестали быть просто развлечением для детей — они стали популярным городским транспортом, спортивным инвентарём и даже инструментом для фитнеса. Правильно подобранные ролики позволят кататься с удовольствием, не натирая ноги и не теряя равновесия. Чтобы покупка не обернулась разочарованием, важно понимать, чем отличаются модели для разных стилей катания и на что обратить внимание при примерке.

Как определить свой стиль катания

Прежде чем отправляться за покупкой, нужно понять, как именно вы собираетесь кататься. От этого зависит тип ботинка, конструкция рамы, размер колёс и даже наличие тормоза. Существует четыре основных направления: фитнес, фрискейт, агрессив и скоростное катание. Каждый вариант требует своих характеристик.

Для начинающих

Новичкам лучше всего подойдут фитнес-ролики. Они предназначены для спокойных прогулок по паркам и набережным, обеспечивают устойчивость и комфорт.
У таких моделей мягкий ботинок, штатный тормоз и удлинённая рама, которая делает движение более стабильным. Маневренность в них ниже, зато шансов упасть меньше.

Основные преимущества фитнес-роликов:

  • удобная посадка и хорошая вентиляция;

  • доступная цена;

  • возможность снять тормоз, когда появятся навыки.

При выборе обратите внимание на бренды K2, Rollerblade, Powerslide, Fila и Bladerunner. Они выпускают модели, которые выдерживают интенсивное катание и при этом не натирают ногу. Новичкам также стоит приобрести защиту — шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Это обязательный минимум для безопасного старта.

Для уверенных роллеров

Когда простые прогулки уже не приносят прежнего удовольствия, стоит перейти на уровень выше — ролики для фрискейта. Они рассчитаны на тех, кто уверенно стоит на колёсах и умеет тормозить без встроенного тормоза.

Фрискейт-модели имеют короткую раму и близко расположенные колёса. Это делает их невероятно маневренными и позволяет кататься по городу, обходя бордюры и пешеходов. Чаще всего они идут без тормоза, а ботинок — жёсткий, для лучшей фиксации стопы.

Если вам важен комфорт, выбирайте вариант со съёмным внутренним вкладышем — так называемым "валенком". Его можно вынимать и сушить после катания. Среди надёжных брендов — Rollerblade, K2, Seba, Powerslide и Head.

Для трюков и экстрима

Любителям роллердромов и трюков подойдут ролики категории агрессив или фристайл. У них жёсткий ботинок, короткая рама и усиленные оси, выдерживающие прыжки и скольжения по перилам.

Для фристайла подходят жёсткие фрискейтовые модели — с несъёмным внутренником, обеспечивающим максимальный контроль над движением. Популярные производители — Seba и Rollerblade.

Агрессивные ролики отличаются от всех остальных выемкой в раме для скольжения по граням. Они идеальны для трюков в скейт-парках, но на городских улицах из-за жёсткости ботинка могут показаться неудобными. Среди лидеров сегмента — USD, Razors, Valo, Remz, Xsjado, SSM, K2 и Rollerblade.

Для скоростного катания

Если вы уже уверенно катаетесь и хотите развить высокую скорость, обратите внимание на скоростные ролики. У них длинная рама и увеличенные колёса — до 125 мм, что обеспечивает лучшую проходимость и устойчивость на неровном асфальте.

Такие модели рассчитаны на опытных спортсменов, которые используют ролики не только для отдыха, но и для тренировок или городских поездок. Большие колёса помогают поддерживать скорость, но требуют уверенного баланса.

Как правильно примерять ролики

Даже самая дорогая модель не подойдёт, если сидит неправильно. При покупке обязательно примеряйте ролики — это не тот случай, когда можно угадать размер на глаз.

  1. Наденьте специальные роликовые носки или хотя бы тонкие спортивные.

  2. Поставьте ногу на пятку и только потом затяните шнурки и ремни — так ботинок зафиксируется правильно.

  3. Пройдитесь или прокатитесь по залу магазина не менее 10-15 минут. Если чувствуете давление, жёсткость или скольжение внутри — ищите другую модель.

Ролики должны плотно фиксировать ногу, но не пережимать её. Мужские и женские модели различаются не только дизайном, но и анатомией: у женских ботинок более низкая выемка под икроножную мышцу, чтобы не натирать ногу.

На что смотреть при выборе

  • Рама. Короткая — для маневренности, длинная — для устойчивости.

  • Колёса. Диаметр от 80 до 84 мм — универсальный вариант для прогулок. Большие — для скорости, маленькие — для трюков.

  • Подшипники. Обозначаются шкалой ABEC. Оптимально выбирать ABEC 5 или 7 — они обеспечивают плавное вращение и долговечность.

  • Фиксация. Лучше, если у роликов есть и шнуровка, и застёжки — это равномерно распределяет давление.

ABEC 3 встречается в детских и дешёвых моделях, которые быстро изнашиваются. А вот ABEC 9 подойдёт только тем, кто катает на больших колёсах и реально чувствует разницу в скорости.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, где вы будете кататься — парк, город или роллердром.

  2. Решите, что для вас важнее — скорость, трюки или комфорт.

  3. Примерьте несколько моделей разных брендов.

  4. Проверьте, чтобы нога не болталась, а пятка не поднималась.

  5. Не забудьте купить защиту и специальные носки.

Эти простые шаги помогут избежать ошибок и выбрать ролики, которые прослужат не один сезон.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: покупка дешёвых роликов из супермаркета.

  • Последствие: низкое качество, быстрый износ, дискомфорт.

  • Альтернатива: приобретайте модели известных брендов в специализированных магазинах.

  • Ошибка: отказ от защиты.

  • Последствие: травмы и ссадины при первых падениях.

  • Альтернатива: комплект защитных элементов (шлем, налокотники, наколенники).

  • Ошибка: выбор роликов без примерки.

  • Последствие: натирания, боль, невозможность кататься.

  • Альтернатива: всегда примеряйте и тестируйте модель перед покупкой.

А что если купить ролики с рук

На вторичном рынке действительно можно найти хорошие варианты. Однако важно проверить несколько деталей:

  • нет ли следов деформации или перекоса рамы;

  • в каком состоянии колёса и подшипники;

  • есть ли у модели термоформовка — если да, от покупки стоит отказаться, так как ботинок уже подстроен под ногу прежнего владельца.

Перед использованием желательно заменить колёса и промыть подшипники. В итоге цена может оказаться выше, чем указана в объявлении, но зато вы получите полностью исправные ролики.

Мифы и правда

  • Миф: чем выше показатель ABEC, тем быстрее едут ролики.

  • Правда: скорость зависит не только от подшипников, но и от состояния колёс и покрытия.

  • Миф: мягкий ботинок хуже жёсткого.

  • Правда: для новичков мягкий вариант комфортнее и безопаснее.

  • Миф: тормоз мешает кататься.

  • Правда: он незаменим для тех, кто только осваивает баланс и технику торможения.

Три интересных факта

  • В 1980-х ролики называли "городскими коньками" и продавали в спортивных магазинах вместе с лыжами.

  • Первые современные ролики появились благодаря хоккеистам, которые хотели тренироваться летом.

  • В 2020-х появилась мода на ролики с электрическим приводом — гибрид между скейтом и самокатом.

Ролики — это не просто способ активного отдыха, а универсальное средство передвижения, развивающее координацию и укрепляющее мышцы. Главное — выбрать модель, соответствующую вашим целям, и не забывать о защите. Тогда каждый выезд на асфальт принесёт удовольствие, а не боль и синяки.

