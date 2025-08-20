Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Книга рекордов Гиннеса
Книга рекордов Гиннеса
© wikimedia.org by Whowhooh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:04

55 американских горок за неделю: британец придумал рекорд, которого раньше не существовало

Британец Дин Стоукс установил рекорд Гиннесса, прокатившись на 55 американских горках за неделю

Кто бы мог подумать, что страсть к аттракционам способна привести в Книгу рекордов Гиннесса? Британец Дин Стоукс доказал обратное: всего за неделю он прокатился на 55 американских горках и официально стал рекордсменом.

От идеи до рекорда

Изначально у Стоукса был куда более скромный план ― объехать все парки с американскими горками в Великобритании и Ирландии. Но в процессе поездки он понял, что может пойти дальше и попробовать установить рекорд. Как выяснилось позже, до этого момента подобной номинации в Книге рекордов Гиннесса просто не существовало. Для получения титула нужно было преодолеть хотя бы 30 аттракционов ― и Стоукс справился почти вдвое больше.

Погода против рекордсмена

Главной преградой, по словам путешественника, стала британская погода, печально известная своей капризностью.

"Шторм "Флорис" сорвал мои планы на третий и четвертый день: аттракционы останавливали, а два парка и вовсе закрылись без предупреждения. Если бы не это, я смог бы проехать больше чем на 60 горках!", ― рассказал Стоукс.

Логистика и испытания дороги

Не меньше проблем добавляла и логистика: парки развлечений разбросаны по всей стране и находятся на значительном расстоянии друг от друга. Чтобы успеть, приходилось тщательно планировать маршрут и тратить часы в пути.

Любовь, начавшаяся с юности

Страсть к американским горкам у Стоукса появилась ещё в подростковом возрасте.

"Я впервые побывал в парке развлечений подростком и сразу понял, что обожаю этот выброс адреналина! Мне нравится находить новые парки, погружаться в их атмосферу — от оформления и музыки до самих аттракционов", ― поделился он.

Аттракционы как философия жизни

Стоукс уверен, что его опыт должен стать напоминанием для других: важно не стесняться тратить время на то, что действительно приносит радость.

"Давайте меньше смущаться тому, что приносит нам радость, и делиться этим счастьем с другими", ― отметил рекордсмен.

Он подчеркнул, что не ставил целью установить рекорд ― главным для него было удовольствие от поездки и возможность поделиться эмоциями онлайн.

За пределами рекорда

Хотя рекорд был установлен за неделю, на этом приключение не закончилось. Всего за 16 дней британец успел посетить 32 парка развлечений и прокатиться на 108 аттракционах. По сути, его личное достижение оказалось куда масштабнее официального титула.

