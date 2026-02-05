Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:26

Выкатываются до упора и падают: не пробуйте эти приемы с гимнастическим колесом

Занятия с гимнастическим колесом кажутся простыми, но на практике часто заканчиваются травмами из-за переоценки своих возможностей, отметил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. О самых распространенных ошибках при домашних тренировках с этим снарядом он рассказал в комментарии NewsInfo.

Литовченко пояснил, что главная проблема впервые использующих гимнастическое колесо это попытка сразу повторить сложные элементы, увиденные в интернете, без подготовки и постепенного увеличения нагрузки. По его словам, именно это чаще всего приводит к падениям и травмам лица.

"Перед тем как заниматься на таком ролике нужно хорошо размяться. Второй момент — люди начинают выполнять упражнение на ролике с прямых ног, они стоят, перед собой ролик выкатывают полностью, выпрямляются и назад. Так нельзя ни в коем случае, если человек никогда не занимался ни разу", — отметил фитнес-тренер.

Эксперт подчеркнул, что начинать работу с гимнастическим колесом необходимо с колен и с неполной амплитуды, давая мышцам время адаптироваться к нагрузке. Он добавил, что резкое выпрямление даже с колен часто заканчивается падением.

"Руки не выдерживают, люди падают, ударяются лицом, могут разбить нос, часто такая ошибка бывает. Чтобы не травмироваться, сначала тело приучаем. Гимнастическое колесо хорошо разогревает мышцы спины, пресса, пресс прорабатывает, укрепляет руки, предплечья, колесико начинаем хорошо держать", — пояснил Литовченко.

По словам специалиста, только после регулярных тренировок и укрепления мышечного корсета можно постепенно увеличивать амплитуду с гимнастическим колесом и со временем переходить к выполнению упражнения с прямых ног, не спеша и внимательно оценивая свои силы.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

