Штормовая волна
Штормовая волна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:33

Океанские гиганты: как волны-убийцы прячут свои секреты от человечества

Исследователи зафиксировали волны-убийцы высотой 25 метров в Северном море

Представьте себе волну высотой с пятиэтажный дом, которая внезапно обрушивается на нефтяную платформу, круша стальные конструкции и разбрасывая оборудование. Звучит как легенда из моряцких рассказов? Но это случилось на самом деле!

Фиксация феномена

30 лет назад, в новогодний день 1995 года, огромная 25-метровая волна атаковала нефтяную платформу "Драупнер" в Северном море. Палуба была изуродована, тяжёлое оборудование разбросано в беспорядке. Это событие доказало: волны-убийцы — не вымысел, а реальная угроза.

Веками мореплаватели делились страшными историями о гигантских волнах, но учёные списывали их на преувеличения. Наконец, инструментальная запись подтвердила существование этих монстров океана.

Анализ данных: что стоит за катастрофой

Международная команда исследователей изучила 27 500 записей волн, собранных за 18 лет в Северном море. Они фиксировали параметры: высоту, частоту и направление в течение 30 минут. Результаты показали, что для образования такой разрушительной силы не нужны экзотические причины — достаточно совпадения обычных факторов.

Ключевой процесс — линейное фокусирование: волны, движущиеся с разной скоростью и в разных направлениях, случайно сходятся в одной точке, создавая необычайно высокий гребень.
Нелинейные эффекты второго порядка усиливают эффект:

  • гребень волны становится круче и выше.
  • впадина — более плоской.

Это делает волну ещё опаснее для судов и морских сооружений.

Можно ли предсказывать такие катаклизмы? Эксперты уверены: да, и уже разрабатывают модели.

