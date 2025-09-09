Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мировой океан
Мировой океан
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:22

Учёные раскрыли секрет волн-убийц: как обычный день в океане превращается в катастрофу

32 метра высотой: как часто возникают аномальные волны в Мировом океане

Долгие годы истории о волнах-гигантах казались морскими легендами, сказками, которыми моряки пугали новичков. Но наука подтвердила: эти явления реальны, и у них есть закономерные объяснения. Современные исследования доказали, что аномальные волны — не миф и не действие неизвестных сил, а результат естественных процессов в океане.

Первое доказательство

1 января 1995 года нефтяная платформа "Драупнер" в Северном море столкнулась с 24-метровой стеной воды. Удар был настолько мощным, что согнул стальные конструкции и разбросал тяжёлое оборудование. Но самое ценное — на платформе были приборы, которые зафиксировали все параметры. Этот случай стал первым научно подтверждённым свидетельством существования "волн-убийц".

"Это подтвердило то, что моряки описывали всегда. Эти волны реальны, а не миф", — пояснил доцент Франческо Феделе из Технологического института Джорджии.

Как рождаются гиганты

Команда Феделе собрала крупнейшую базу данных: 27 500 записей волн за 18 лет. Анализ показал, что для образования аномальной волны не нужны "особые силы".

Достаточно двух процессов:

  1. Линейная фокусировка — несколько волн разной скорости и направления накладываются друг на друга, создавая один огромный гребень.
  2. Нелинейные искажения — естественные эффекты, из-за которых гребень становится выше на 15-20 %, а впадины — более сглаженными.

Вместе эти факторы формируют настоящую морскую стену.

Опасность и прогнозирование

Сегодня прогнозные модели часто рассматривают появление аномальных волн как случайность. Однако исследования показывают: они подчиняются законам физики, а значит, поддаются предсказанию.

"Это важно для безопасности судов и нефтяных платформ, конструкции должны быть рассчитаны на такие явления", — отметил Феделе.

Методики, разработанные учёным и его коллегами, уже используют NOAA и компания Chevron. Сейчас исследователи применяют алгоритмы машинного обучения, чтобы находить скрытые комбинации параметров волн и предугадывать, где и когда может возникнуть опасный гигант.

Урок океана

Аномальные волны — не исключение, а часть природы океана. У каждой из них есть свой "отпечаток пальца" — характерный рисунок колебаний до и после максимума.

"Неистовые волны — просто плохой день в море, мы лишь учимся понимать язык океана", — говорит Феделе.

Три интересных факта

  1. Волна у платформы "Драупнер" в 1995 году считается эталонным примером, по которому сегодня калибруются многие модели океанических процессов.
  2. По данным спутниковых наблюдений, аномальные волны могут возникать в любой точке Мирового океана примерно раз в 2-3 дня.
  3. Самая высокая зафиксированная волна-гигант достигла 32 метров — это уровень 10-этажного дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили в Городе Давида монету эпохи Птолемея III с изображением Береники II сегодня в 13:25

Сенсационная находка в Городе Давида потрясла даже опытных археологов

В Иерусалиме археологи нашли редкую золотую монету с изображением Береники II. Уникальная находка меняет представления о роли древнего города.

Читать полностью » Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи сегодня в 6:14

200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

Колумбия обнародовала уникальные кадры испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году с сокровищами на $17 млрд. Подводные дроны обнаружили золото, пушки и артефакты, ставшие предметом спора между Колумбией, Испанией и коренными народами.

Читать полностью » Виртуальные силы и стаи дронов — как T-STAR планирует траектории для спасательных операций сегодня в 5:17

Лабораторный прорыв: виртуальные силы в небе — почему дроны теперь обходят препятствия как по волшебству

Учёные Даремского университета представили систему T-STAR: рои дронов с мгновенной перестройкой траекторий. Технология для спасения при пожарах, землетрясениях и экомониторинга — как виртуальные силы и военные разработки изменили подход к автономным аппаратам.

Читать полностью » Генетическое открытие: как акулы-призраки перенаправили механизм роста зубов сегодня в 5:14

Метаморфозы под водой: почему у этих акул зубы выросли не во рту — детали исследования

Учёные обнаружили, что зубы на лбу самцов акул-призраков формируются по тем же генам, что и ротовые. 315-миллионнолетние ископаемые и генетика подтвердили их роль в размножении.

Читать полностью » Исследование: первые признаки ослабления Гольфстрима возможны уже в 2060-х годах сегодня в 4:21

В океане нашли систему, которая переворачивает представление о жизни на Земле

От коллапса Гольфстрима до поиска жизни на экзопланетах: главные открытия недели показывают, насколько хрупок мир и сколь стремителен прогресс науки.

Читать полностью » В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии сегодня в 13:37

Груды песка заменили батареи: финны нашли способ хранить энергию месяцами

В Финляндии заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Она хранит тепло месяцами и может стать ключом к решению главной проблемы зелёной энергетики.

Читать полностью » Учёные из Японии и США выявили слияние оболочек в недрах звезды Cas A перед взрывом сверхновой сегодня в 2:16

Вспышка в Кассиопее оказалась не такой, как думали: разгадка скрывалась внутри звезды

Новые данные "Чандры" раскрыли, что за мгновения до взрыва Кассиопея A пережила внутренние потрясения, которые изменили её структуру и судьбу.

Читать полностью » Исследования: у худых от природы выше риск остеопороза из-за низкой мышечной массы сегодня в 1:22

Худая от природы: куда на самом деле исчезают калории из организма

Учёные изучают загадку "естественной худобы": почему некоторые люди не могут набрать вес, даже когда едят больше нормы, и что это значит для медицины.

Читать полностью »

Новости
Еда

По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки
Садоводство

Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения
Красота и здоровье

Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей
Дом

Как использовать освещение для зонирования пространства квартиры-студии
Туризм

Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия
Туризм

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet