Учёные раскрыли секрет волн-убийц: как обычный день в океане превращается в катастрофу

Долгие годы истории о волнах-гигантах казались морскими легендами, сказками, которыми моряки пугали новичков. Но наука подтвердила: эти явления реальны, и у них есть закономерные объяснения. Современные исследования доказали, что аномальные волны — не миф и не действие неизвестных сил, а результат естественных процессов в океане.

Первое доказательство

1 января 1995 года нефтяная платформа "Драупнер" в Северном море столкнулась с 24-метровой стеной воды. Удар был настолько мощным, что согнул стальные конструкции и разбросал тяжёлое оборудование. Но самое ценное — на платформе были приборы, которые зафиксировали все параметры. Этот случай стал первым научно подтверждённым свидетельством существования "волн-убийц".

"Это подтвердило то, что моряки описывали всегда. Эти волны реальны, а не миф", — пояснил доцент Франческо Феделе из Технологического института Джорджии.

Как рождаются гиганты

Команда Феделе собрала крупнейшую базу данных: 27 500 записей волн за 18 лет. Анализ показал, что для образования аномальной волны не нужны "особые силы".

Достаточно двух процессов:

Линейная фокусировка — несколько волн разной скорости и направления накладываются друг на друга, создавая один огромный гребень. Нелинейные искажения — естественные эффекты, из-за которых гребень становится выше на 15-20 %, а впадины — более сглаженными.

Вместе эти факторы формируют настоящую морскую стену.

Опасность и прогнозирование

Сегодня прогнозные модели часто рассматривают появление аномальных волн как случайность. Однако исследования показывают: они подчиняются законам физики, а значит, поддаются предсказанию.

"Это важно для безопасности судов и нефтяных платформ, конструкции должны быть рассчитаны на такие явления", — отметил Феделе.

Методики, разработанные учёным и его коллегами, уже используют NOAA и компания Chevron. Сейчас исследователи применяют алгоритмы машинного обучения, чтобы находить скрытые комбинации параметров волн и предугадывать, где и когда может возникнуть опасный гигант.

Урок океана

Аномальные волны — не исключение, а часть природы океана. У каждой из них есть свой "отпечаток пальца" — характерный рисунок колебаний до и после максимума.

"Неистовые волны — просто плохой день в море, мы лишь учимся понимать язык океана", — говорит Феделе.

Три интересных факта