Корабли в шторме
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:48

Морские легенды стали реальностью: ученые объяснили феномен волн-убийц

Блуждающие волны, или волны-убийцы, долгое время оставались в области легенд и морских баек. Моряки веками рассказывали о гигантских стенах воды, которые внезапно поднимались из океана и накрывали даже крупные суда, однако научных доказательств не существовало. Всё изменилось 1 января 1995 года, когда нефтяная платформа "Драупнер" в Северном море зарегистрировала удар волны высотой около 25 метров. Этот случай стал первым официальным подтверждением реальности феномена, вошедшего в историю как "волна Драупнера".

Как пытались объяснить феномен

После этого события учёные начали искать объяснение, откуда берутся такие волны. Долгое время преобладала версия, что они возникают исключительно из-за нелинейных эффектов — редкого совпадения фаз, когда отдельные колебания складываются и усиливаются, формируя гигантский гребень.

Однако международная команда исследователей во главе с профессором Франческо Феделе решила проверить эту теорию на большом массиве данных. Их работа, опубликованная в Nature Scientific Reports, показала: механизмы рождения волн-изгоев гораздо сложнее.

Что показал анализ

Учёные проанализировали более 27 500 записей о волнах в Северном море за 18 лет наблюдений. В них фиксировались высота, частота и направление волн. Масштабный анализ позволил выделить закономерности.

Выяснилось, что в основе феномена лежит сочетание двух процессов: линейной фокусировки (накопление энергии в одной точке при пересечении волн) и нелинейных взаимодействий второго порядка, которые усиливают эти эффекты. Таким образом, блуждающие волны не возникают "из ниоткуда", а являются результатом наложения нескольких факторов.

"Отпечатки пальцев" каждой волны

Учёные отметили, что каждая экстремальная волна имеет уникальный набор характеристик, своеобразный "отпечаток пальца", который позволяет проследить её происхождение. Это открытие имеет практическую ценность для морской индустрии, ведь суда и платформы по-прежнему подвергаются риску столкновения с подобными явлениями.

"Теперь мы можем говорить, что волны-изгои — это не мистика и не аномалия, а естественный элемент динамики океана", — отметил Феделе.

Как технологии помогают прогнозировать

Чтобы лучше понять закономерности, исследователи используют методы машинного обучения. Искусственный интеллект помогает анализировать огромные массивы данных и предсказывать вероятность появления волн-убийц. В будущем это может позволить заранее предупреждать капитанов судов и операторов платформ о потенциальной угрозе.

Таким образом, явление, долгое время считавшееся морским мифом, сегодня изучается как часть обычной физики океана.

Три интересных факта

  1. Волна "Драупнер" 1995 года стала поворотным моментом в изучении феномена: её зарегистрировали официальные приборы, а не только очевидцы.
  2. Современные спутники фиксируют сотни волн-изгоев в год по всему миру, хотя раньше считалось, что они крайне редки.
  3. Высота блуждающих волн может в три раза превышать среднюю высоту окружающего волнения, что делает их особенно опасными для судоходства.

