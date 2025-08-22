Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космос
Космос
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:15

Планеты без звёзд? Новое открытие перевернуло представления о Вселенной

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной

Космос вновь удивил астрономов: космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал группу гигантских планет, которые бросают вызов привычным научным представлениям. Эти миры не вращаются вокруг звёзд, как принято считать нормой, а существуют обособленно, формируя собственные мини-системы.

Что такое "блуждающие планеты"

Необычные объекты получили название "блуждающие планеты". В отличие от привычных небесных тел, они лишены звезды-"хозяина" и путешествуют по Вселенной в одиночку. Исследование, результаты которого вскоре будут опубликованы в The Astronomical Journal, уже меняет взгляды учёных на процесс формирования планетных систем.

"Наши результаты показывают, что строительные блоки для формирования планет также можно найти вокруг объектов чуть крупнее Юпитера, которые не связаны гравитацией со звёздами и блуждают в космосе в одиночку", — заявила ведущий автор исследования из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии астроном Белинда Дамиан.

По ее словам, это означает, что формирование планетных систем не является исключительным для звёзд, но может происходить и вокруг одиноких, беззвёздных миров.

Масштабы открытия

Сегодня известно, что масса таких объектов варьируется от 5 до 10 масс Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы, которая сама имеет разветвлённую сеть спутников. Учёные отмечают: чем больше сама планета-изгой, тем выше её способность притягивать астероиды и создавать вокруг себя собственные "спутниковые" планеты.

По сути, подобные гиганты можно назвать "неудавшимися звёздами". Им не хватило массы, чтобы запустить термоядерные реакции. При этом важно не путать их с коричневыми карликами — небольшими звёздами, которым также не удалось разгореться в полную силу.

Почему это важно

Новые данные показывают: планетные системы могут рождаться и без участия звёзд. Это открытие расширяет горизонты нашего понимания устройства Вселенной и ставит под сомнение старые догмы о том, что только звёзды способны быть центрами планетообразования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты вчера в 22:25

В Караколе найдена царская усыпальница: как древние майя прощались с жизнью

В Караколе, Белиз, археологи обнаружили неразграбленную гробницу майя. Это открытие поднимает вопросы о древних цивилизациях и их взаимодействии.

Читать полностью » Ученые обнаружили древний сосуд с именем владелицы в Таджикистане вчера в 21:34

Древняя история в руках: что рассказывает сосуд, найденный в Таджикистане

В Таджикистане археологи нашли глиняный сосуд с именем владелицы, что может изменить наше понимание роли женщин в древнем обществе.

Читать полностью » Ученые исследуют ритуалы жертвоприношений ослиц в древнем Израиле вчера в 21:19

Погружение в тайны прошлого: как жертвоприношения ослиц меняют историческую картину

Археологи обнаружили, что древние жители Ханаана приносили в жертву египетских ослиц перед строительством зданий. Это открытие раскрывает культурные связи между регионами.

Читать полностью » Венгрия и конина: как исторические события повлияли на питание вчера в 20:28

Как конина стала жертвой исторических катаклизмов: эмоциональный взгляд на венгерскую кухню

Узнайте, как монгольское вторжение изменило привычки венгров в питании и почему конина перестала быть популярной. История, археология и культура в одном тексте!

Читать полностью » Ученые изучили останки кроманьонца: ключевые факты из исследования вчера в 20:13

Жизнь в условиях холода: как кроманьонец выживал в суровом климате

Узнайте о кроманьонце из Баварии, жившем более 30 тысяч лет назад. Его привычки и условия жизни раскрывают новые аспекты ранних людей в Европе.

Читать полностью » Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии вчера в 19:21

Трибалы возвращаются: как находка в Болгарии меняет представление о древности

В Болгарии, в городе Враца, археологи нашли руины царского дворца трибаллов. Это открытие обещает изменить наше понимание древней истории региона.

Читать полностью » Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе вчера в 19:07

Смертельный холод и болезни: трагическая судьба солдат Наполеона в Вильнюсе

Исследования ДНК солдат Наполеона, найденных в Вильнюсе, раскрывают шокирующую истину о болезнях, ставших причиной их гибели. Узнайте о результатах анализа и историческом контексте.

Читать полностью » Ученые из Университета Тренто обнаружили ДНК древних жителей Альп в современных генах вчера в 18:16

Древние тайны Альп: как ДНК раскрывает секреты неолита и медного века

Узнайте, как палеогенетики исследовали ДНК древних жителей Альп и обнаружили их генетическую связь с Этци. Откройте для себя тайны древних популяций и их влияние на современность.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Отжимания на кулаках снижают нагрузку на запястья — исследование Journal of Electromyography and Kinesiology
Спорт и фитнес

Тренеры представили три уровня интервальной тренировки со штангой и бегом
Авто и мото

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Красота и здоровье

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru