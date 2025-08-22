Планеты без звёзд? Новое открытие перевернуло представления о Вселенной

Космос вновь удивил астрономов: космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал группу гигантских планет, которые бросают вызов привычным научным представлениям. Эти миры не вращаются вокруг звёзд, как принято считать нормой, а существуют обособленно, формируя собственные мини-системы.

Что такое "блуждающие планеты"

Необычные объекты получили название "блуждающие планеты". В отличие от привычных небесных тел, они лишены звезды-"хозяина" и путешествуют по Вселенной в одиночку. Исследование, результаты которого вскоре будут опубликованы в The Astronomical Journal, уже меняет взгляды учёных на процесс формирования планетных систем.

"Наши результаты показывают, что строительные блоки для формирования планет также можно найти вокруг объектов чуть крупнее Юпитера, которые не связаны гравитацией со звёздами и блуждают в космосе в одиночку", — заявила ведущий автор исследования из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии астроном Белинда Дамиан.

По ее словам, это означает, что формирование планетных систем не является исключительным для звёзд, но может происходить и вокруг одиноких, беззвёздных миров.

Масштабы открытия

Сегодня известно, что масса таких объектов варьируется от 5 до 10 масс Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы, которая сама имеет разветвлённую сеть спутников. Учёные отмечают: чем больше сама планета-изгой, тем выше её способность притягивать астероиды и создавать вокруг себя собственные "спутниковые" планеты.

По сути, подобные гиганты можно назвать "неудавшимися звёздами". Им не хватило массы, чтобы запустить термоядерные реакции. При этом важно не путать их с коричневыми карликами — небольшими звёздами, которым также не удалось разгореться в полную силу.

Почему это важно

Новые данные показывают: планетные системы могут рождаться и без участия звёзд. Это открытие расширяет горизонты нашего понимания устройства Вселенной и ставит под сомнение старые догмы о том, что только звёзды способны быть центрами планетообразования.