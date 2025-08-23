Планеты — сироты раскрывают секрет: рождаются ли спутники в одиночестве космоса

Астрономы, анализирующие данные с космического телескопа "Джеймс Уэбб", пришли к удивительному выводу: свободно дрейфующие в пространстве планеты-сироты, по-видимому, обладают способностью формировать собственные системы спутников.

Эти одинокие объекты, не привязанные гравитацией к какой-либо звезде, могут создавать миниатюрные планетные системы, аналогичные Солнечной, но уменьшенной в сто и более раз. Это открытие переворачивает представления о формировании планетных систем и расширяет границы понимания о возможностях космоса.

Изучение свободно плавающих планетарных массовых объектов в туманности Ориона

Исследование было сосредоточено на так называемых свободно плавающих планетарных массовых объектах (FFPMO) в туманности Ориона, каждый из которых по массе сравним с несколькими Юпитерами. Анализ новых наблюдений "Уэбба" выявил наличие вокруг этих тел дисков из газа и пыли, в составе которых обнаружено значительное количество кристаллических силикатов.

Эти диски являются аналогами протопланетных дисков, окружающих молодые звезды, и представляют собой строительный материал для формирования планет и спутников.

Аналогичные диски: подтверждение гипотезы о формировании спутников

Именно такие диски и аналогичный состав вещества характерны для молодых звёзд накануне формирования вокруг них планет. Это открытие является сильным аргументом в пользу гипотезы о том, что планеты-сироты могут формировать собственные системы спутников, подобные миниатюрным планетным системам.

Наблюдательный астроном Алекc Шольц из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании пояснил, что эти исследования демонстрируют потенциал объектов массой с гигантские планеты для создания собственных миниатюрных планетных систем. Вопрос о реальном существовании таких систем пока остаётся открытым, но полученные данные убедительно указывают на такую возможность.

Ранее учёные уже обнаруживали, что некоторые планеты-сироты могут быть окружены дисками материала, оставшегося после их формирования, подобно тому, как это происходит со звёздами. Команда астрофизиков под руководством Белинды Дэмиэн из того же университета решила выяснить, ведут ли себя эти диски так же, как и протопланетные диски вокруг звёзд.

Результаты показали признаки роста пылевых частиц и их кристаллизации, что является ключевыми процессами на пути формирования более крупных тел. Эти процессы указывают на то, что диски вокруг планет-сирот действительно способны формировать спутники и даже кольца.

Одинокие миры обретают спутники и кольца: перспективы будущих исследований

Это открытие позволяет предположить, что в далёком будущем эти странные одинокие миры могут обзавестись собственными системами спутников и даже колец, напоминая Юпитер или Сатурн, или же представляя собой уменьшенную копию планетной системы. Поскольку учёным до сих пор не удалось достоверно обнаружить спутник у планеты за пределами Солнечной системы, данное исследование открывает новое перспективное направление для поиска таких объектов.

Белинда Дэмиэн отметила, что строительные блоки для формирования планет можно найти даже вокруг объектов, едва превышающих по размеру Юпитер и дрейфующих в одиночестве в космосе, а это означает, что формирование планетных систем не является эксклюзивной прерогативой звёзд. Это открытие открывает новые перспективные направления для поиска экзоспутников и расширяет наше понимание о том, где и как могут формироваться планеты и спутники во Вселенной.

Интересные факты о планетах-сиротах

Планеты-сироты — это планеты, которые не вращаются вокруг звезды, а свободно дрейфуют в космосе.

Существование планет-сирот было предсказано теоретически, а затем подтверждено наблюдениями.

Планеты-сироты могут быть выброшены из планетной системы в результате гравитационного взаимодействия с другими планетами или звездами.