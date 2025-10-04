Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гипотетическая планета Y в Солнечной системе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

В тьме космоса вспыхнул гигант: сирота-планета набирает массу как звезда

The Astrophysical Journal Letters сообщил об открытии растущей планеты-сироты

Астрономы обнаружили редчайшее небесное явление — планету-сироту, которая не вращается вокруг звезды и при этом стремительно увеличивает массу. Она поглощает вещество с невероятной скоростью — около шести миллиардов тонн каждую секунду. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Новая глава в астрономии

Объект получил обозначение Cha 1107-7626. Его масса в 5-10 раз превышает массу Юпитера, а расстояние до Земли составляет около 620 световых лет. Планета не имеет звезды-хозяина, поэтому она практически не излучает свет и остаётся крайне трудной для наблюдений.

Исследование, проведённое с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили, стало настоящим прорывом в понимании природы таких космических странников. Руководил проектом Виктор Альмендрос-Абад из Палермской астрономической обсерватории Национального института астрофизики.

"Вы можете считать планеты тихими и стабильными мирами, но это открытие показывает, что свободно парящие в космосе объекты планетарной массы могут быть интересными", — сказал астроном Виктор Альмендрос-Абад.

Соавтор работы, Белинда Дамиан из Университета Сент-Эндрюс, также подчеркнула значимость результата:

"Это открытие заставляет нас размыть границу между планетами и звёздами и предлагает нам новое понимание формирования блуждающих планет", — отметила астроном Белинда Дамиан.

Что делает эту планету уникальной

Главная особенность Cha 1107-7626 заключается в её невероятно быстрой аккреции. Учёные фиксировали рост массы в реальном времени — редкий случай в современной астрономии. Оказалось, что процесс подпитывается магнитным полем и сопровождается выбросами энергии, которые способны менять химический состав планеты.

Сравнение: планеты-сироты и звёзды

Объект Масса Источник энергии Особенности
Планета-сирота 5-10 масс Юпитера Нет устойчивого источника Может быть выброшена из системы или не доросла до звезды
Коричневый карлик 13-80 масс Юпитера Горение дейтерия Промежуточное состояние между планетой и звездой
Звезда (например, Солнце) >80 масс Юпитера Термоядерный синтез водорода Стабильное свечение миллиарды лет

Советы шаг за шагом: как изучают такие объекты

  1. Используют телескопы с высокой чувствительностью (например, VLT или ALMA).

  2. Проводят длительные наблюдения в инфракрасном диапазоне.

  3. Сравнивают спектры с теоретическими моделями аккреции.

  4. Определяют массу и скорость роста.

  5. Сопоставляют результаты с другими планетами-сиротами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать такие объекты исключительно выброшенными планетами.

  • Последствие: упрощённое понимание их природы и формирование ошибочных моделей.

  • Альтернатива: рассматривать их также как недоразвившиеся звёзды, использовать спектроскопию для уточнения происхождения.

А что если…

Если бы Cha 1107-7626 не осталась планетой-сиротой, а выросла до звезды, то она могла бы стать красным карликом. Это кардинально изменило бы её будущее: она получила бы устойчивый источник энергии и могла светить миллиарды лет. Но вместо этого она обречена оставаться холодным гигантом, скрывающимся в темноте космоса.

Плюсы и минусы наблюдения планет-сирот

Плюсы Минусы
Позволяют изучить новые механизмы аккреции Очень трудно обнаружить из-за слабого свечения
Расширяют понимание границ между планетами и звёздами Нужны сверхмощные телескопы и долгие наблюдения
Помогают строить модели формирования звёздных систем Ограниченное количество объектов для изучения

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдения подобных объектов?
Любительские телескопы не подходят. Нужны инфракрасные обсерватории и профессиональное оборудование.

Сколько стоит содержание таких исследований?
Проекты с использованием VLT или ALMA оцениваются в сотни миллионов евро, включая инфраструктуру и персонал.

Что лучше изучать: планеты-сироты или экзопланеты у звёзд?
Обе области важны. Планеты-сироты помогают понять границы планетообразования, а экзопланеты у звёзд — условия для жизни.

Мифы и правда

  • Миф: планета без звезды не может расти.

  • Правда: Cha 1107-7626 доказывает, что аккреция возможна даже в пустом космосе.

  • Миф: такие объекты — всегда бывшие планеты.

  • Правда: некоторые из них — "несостоявшиеся" звёзды.

  • Миф: планета-сирота не может влиять на космос.

  • Правда: выбросы энергии при аккреции способны изменять ближайшее пространство.

3 интересных факта

  1. Скорость роста Cha 1107-7626 сопоставима с массой горы Эверест каждые несколько секунд.

  2. Такие объекты могут "скитаться" миллиарды лет, не привязываясь к звёздным системам.

  3. Некоторые астрономы считают, что планет-сирот во Вселенной может быть больше, чем звёзд.

Исторический контекст

  • 1990-е годы: впервые появились теории о существовании планет без звёзд.

  • 2000-е годы: с помощью инфракрасных телескопов удалось обнаружить первые такие объекты.

  • 2020-е годы: новые наблюдения подтвердили, что планеты-сироты способны активно расти и меняться.

