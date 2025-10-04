В тьме космоса вспыхнул гигант: сирота-планета набирает массу как звезда
Астрономы обнаружили редчайшее небесное явление — планету-сироту, которая не вращается вокруг звезды и при этом стремительно увеличивает массу. Она поглощает вещество с невероятной скоростью — около шести миллиардов тонн каждую секунду. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.
Новая глава в астрономии
Объект получил обозначение Cha 1107-7626. Его масса в 5-10 раз превышает массу Юпитера, а расстояние до Земли составляет около 620 световых лет. Планета не имеет звезды-хозяина, поэтому она практически не излучает свет и остаётся крайне трудной для наблюдений.
Исследование, проведённое с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили, стало настоящим прорывом в понимании природы таких космических странников. Руководил проектом Виктор Альмендрос-Абад из Палермской астрономической обсерватории Национального института астрофизики.
"Вы можете считать планеты тихими и стабильными мирами, но это открытие показывает, что свободно парящие в космосе объекты планетарной массы могут быть интересными", — сказал астроном Виктор Альмендрос-Абад.
Соавтор работы, Белинда Дамиан из Университета Сент-Эндрюс, также подчеркнула значимость результата:
"Это открытие заставляет нас размыть границу между планетами и звёздами и предлагает нам новое понимание формирования блуждающих планет", — отметила астроном Белинда Дамиан.
Что делает эту планету уникальной
Главная особенность Cha 1107-7626 заключается в её невероятно быстрой аккреции. Учёные фиксировали рост массы в реальном времени — редкий случай в современной астрономии. Оказалось, что процесс подпитывается магнитным полем и сопровождается выбросами энергии, которые способны менять химический состав планеты.
Сравнение: планеты-сироты и звёзды
|Объект
|Масса
|Источник энергии
|Особенности
|Планета-сирота
|5-10 масс Юпитера
|Нет устойчивого источника
|Может быть выброшена из системы или не доросла до звезды
|Коричневый карлик
|13-80 масс Юпитера
|Горение дейтерия
|Промежуточное состояние между планетой и звездой
|Звезда (например, Солнце)
|>80 масс Юпитера
|Термоядерный синтез водорода
|Стабильное свечение миллиарды лет
Советы шаг за шагом: как изучают такие объекты
-
Используют телескопы с высокой чувствительностью (например, VLT или ALMA).
-
Проводят длительные наблюдения в инфракрасном диапазоне.
-
Сравнивают спектры с теоретическими моделями аккреции.
-
Определяют массу и скорость роста.
-
Сопоставляют результаты с другими планетами-сиротами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать такие объекты исключительно выброшенными планетами.
-
Последствие: упрощённое понимание их природы и формирование ошибочных моделей.
-
Альтернатива: рассматривать их также как недоразвившиеся звёзды, использовать спектроскопию для уточнения происхождения.
А что если…
Если бы Cha 1107-7626 не осталась планетой-сиротой, а выросла до звезды, то она могла бы стать красным карликом. Это кардинально изменило бы её будущее: она получила бы устойчивый источник энергии и могла светить миллиарды лет. Но вместо этого она обречена оставаться холодным гигантом, скрывающимся в темноте космоса.
Плюсы и минусы наблюдения планет-сирот
|Плюсы
|Минусы
|Позволяют изучить новые механизмы аккреции
|Очень трудно обнаружить из-за слабого свечения
|Расширяют понимание границ между планетами и звёздами
|Нужны сверхмощные телескопы и долгие наблюдения
|Помогают строить модели формирования звёздных систем
|Ограниченное количество объектов для изучения
FAQ
Как выбрать телескоп для наблюдения подобных объектов?
Любительские телескопы не подходят. Нужны инфракрасные обсерватории и профессиональное оборудование.
Сколько стоит содержание таких исследований?
Проекты с использованием VLT или ALMA оцениваются в сотни миллионов евро, включая инфраструктуру и персонал.
Что лучше изучать: планеты-сироты или экзопланеты у звёзд?
Обе области важны. Планеты-сироты помогают понять границы планетообразования, а экзопланеты у звёзд — условия для жизни.
Мифы и правда
-
Миф: планета без звезды не может расти.
-
Правда: Cha 1107-7626 доказывает, что аккреция возможна даже в пустом космосе.
-
Миф: такие объекты — всегда бывшие планеты.
-
Правда: некоторые из них — "несостоявшиеся" звёзды.
-
Миф: планета-сирота не может влиять на космос.
-
Правда: выбросы энергии при аккреции способны изменять ближайшее пространство.
3 интересных факта
-
Скорость роста Cha 1107-7626 сопоставима с массой горы Эверест каждые несколько секунд.
-
Такие объекты могут "скитаться" миллиарды лет, не привязываясь к звёздным системам.
-
Некоторые астрономы считают, что планет-сирот во Вселенной может быть больше, чем звёзд.
Исторический контекст
-
1990-е годы: впервые появились теории о существовании планет без звёзд.
-
2000-е годы: с помощью инфракрасных телескопов удалось обнаружить первые такие объекты.
-
2020-е годы: новые наблюдения подтвердили, что планеты-сироты способны активно расти и меняться.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru