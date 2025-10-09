Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
© nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder) is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:55

В космосе произошло невозможное: планета начала вести себя как звезда

Планета-одиночка набирает массу со скоростью шесть миллиардов тонн в секунду

Астрономы зафиксировали редчайшее космическое событие — стремительный рост массы у планеты-странника, происходящий с рекордной скоростью. Объект Ча 1107-7626, находящийся примерно в 620 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон, стал поглощать вещество из своего аккреционного диска с мощностью, сравнимой со звёздной. Скорость поглощения достигла шести миллиардов тонн в секунду, что в мире планетарных тел ранее не наблюдалось.

Планета, которая ведёт себя как звезда

Ча 1107-7626 относится к редкому типу планет-странников - свободных небесных тел, не обращающихся вокруг звёзд. По массе она примерно в 5-10 раз тяжелее Юпитера и, по сути, занимает промежуточное положение между планетой и коричневым карликом — недозвездой, которой не хватило массы для запуска термоядерных реакций.

Наличие аккреционного диска вокруг такого объекта уже само по себе необычно. Обычно диски наблюдаются у звёзд или карликов, формирующихся из облаков газа и пыли. Но Ча 1107-7626 показывает, что даже планетоподобные тела могут рождаться как звёзды — из коллапсирующих облаков вещества, а не быть "вылетевшими" из планетных систем.

Вспышка, которую не могли объяснить

В конце июня 2025 года телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории зафиксировал резкое увеличение яркости объекта. Поверхность Ча 1107-7626 внезапно нагрелась — вещество из диска начало падать на планету, вызывая гигантскую вспышку аккреции.

В течение нескольких месяцев астрономы наблюдали за этим процессом с помощью VLT и космического телескопа "Джеймс Уэбб", фиксируя изменения в спектре. Анализ показал, что скорость падения вещества увеличилась в 6-8 раз по сравнению с обычными показателями, достигнув рекордных для планет значений.

"Мы никогда раньше не видели, чтобы планета вела себя так же, как звезда в фазе роста", — отметил астрофизик Луис Мендоса, участник международной исследовательской группы.

Магнитное "ускорение" аккреции

Особый интерес вызвал спектральный профиль линии водорода-альфа - ключевого индикатора процессов аккреции. В нём учёные заметили два выраженных пика и красное смещение, что указывает на участие магнитного поля планеты.

По сути, магнитосфера Ча 1107-7626 "подгоняет" потоки вещества, втягивая их на поверхность. Такой механизм до сих пор фиксировали только у звёзд и коричневых карликов, но не у планет. Это позволяет говорить о новой форме магнитосферной аккреции у маломассивных объектов.

Похожее на EXor-вспышку

К концу августа вспышка не закончилась, а архивные данные VLT показали, что подобные эпизоды происходили и раньше — в частности, в 2016 году. Всё это напоминает поведение звёзд класса EXor - молодых светил, которые время от времени становятся значительно ярче из-за увеличения темпа аккреции.

Для звёзд такие вспышки — важный этап эволюции, когда они активно "доедают" окружающий их материал. Но для планеты — это абсолютно уникальное поведение, впервые зафиксированное в истории наблюдений.

"Ча 1107-7626 — самый маломассивный объект, демонстрирующий вспышку EXor-типа. Это делает его уникальным лабораторным примером для изучения раннего роста планет", — пояснил астрофизик Майкл Хорн, соавтор публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Как астрономы следят за планетами-странниками

  1. Поиск в инфракрасном диапазоне. Такие объекты слабо светятся и лучше видны в тепловом излучении, где диск отражает падающий свет.

  2. Спектроскопия. Анализ линий водорода и гелия позволяет понять, насколько активно идёт аккреция.

  3. Сравнение архивных данных. Ученые сопоставляют текущие наблюдения с прошлыми, чтобы выявить циклы вспышек.

  4. Компьютерное моделирование. Используя данные о скорости и температуре, исследователи рассчитывают массу падающего вещества и изменение яркости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать планеты-странники "выброшенными" телами без собственного диска.
    Последствие: упускается их звездообразная природа.
    Альтернатива: рассматривать их как независимые объекты, формирующиеся из облаков газа и пыли.

  • Ошибка: игнорировать вспышки как шум наблюдений.
    Последствие: потеря уникальных данных о ранней стадии формирования планет.
    Альтернатива: проводить регулярный мониторинг слабых объектов инфракрасными телескопами.

А что если…

Если такие вспышки — не единичное явление, а закономерный этап формирования планет-странников, это может означать, что планеты и звёзды рождаются по одному и тому же сценарию, отличаясь только масштабом. В этом случае граница между планетами, коричневыми карликами и звёздами становится ещё более условной.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает существование "звёздного" механизма роста у планет Требует долгосрочных наблюдений для подтверждения цикличности
Расширяет понимание эволюции маломассивных тел Невозможно наблюдать такие объекты в видимом диапазоне
Дает новые критерии различия планет и карликов Зависимость от погодных условий и доступности телескопов

FAQ

Что такое планета-странник?
Это объект, не вращающийся вокруг звезды. Он блуждает в пространстве и часто имеет массу между планетой и коричневым карликом.

Почему вспышка Ча 1107-7626 уникальна?
Ни одна известная планета раньше не демонстрировала такую мощную аккрецию — процесс, характерный для звёзд.

Может ли она стать звездой?
Нет. Массы недостаточно для термоядерного синтеза, но планета может заметно увеличиться, если процесс поглощения продолжится.

Мифы и правда

Миф: планеты не способны "расти" после формирования.
Правда: в юности они могут продолжать накапливать массу из околосферного диска.

Миф: аккреционные вспышки происходят только у звёзд.
Правда: наблюдения Ча 1107-7626 доказывают обратное.

Миф: планеты-странники — мёртвые объекты.
Правда: некоторые из них активно взаимодействуют с окружающим веществом и эволюционируют.

Исторический контекст

Первые планеты-странники астрономы открыли в 1990-х годах. С тех пор их число растёт: по оценкам, в Млечном Пути может быть в 20 раз больше свободных планет, чем звёзд. Однако их происхождение долго оставалось загадкой. Новое открытие показывает, что часть из них может формироваться по звёздному сценарию, а не как выброшенные из своих систем планеты.

Три интересных факта

Ча 1107-7626 — самый маленький объект, у которого зафиксировали вспышку EXor-типа.

Температура поверхности во время вспышки достигла около 2000 °C.

За одно лето планета могла "набрать" массу, сравнимую с массой Луны.

