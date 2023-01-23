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  • Опубликована сегодня в 10:10

Дмитрий Рогозин назвал самые боеспособные части на Донбассе

Экс-глава "Роскососа" поделился мнением о боеспособности воинских формирований на Донбассе.

По его словам, первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне СВО.

Также он сказал, что многие командиры соединений не имеют специального военного образования и до начала конфликта на Донбассе работали шахтерами, механизаторами и инженерами. Рогозин особо отметил командиров с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой".

Затрагивая тему добровольческих батальонов, укомплектованных бойцами из "коренных" регионов России, Рогозин сообщил, что средний возраст в таких соединениях примерно 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет.

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