Экс-глава "Роскососа" поделился мнением о боеспособности воинских формирований на Донбассе.

По его словам, первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне СВО.

Также он сказал, что многие командиры соединений не имеют специального военного образования и до начала конфликта на Донбассе работали шахтерами, механизаторами и инженерами. Рогозин особо отметил командиров с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой".

Затрагивая тему добровольческих батальонов, укомплектованных бойцами из "коренных" регионов России, Рогозин сообщил, что средний возраст в таких соединениях примерно 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет.