Экс-глава "Роскососа" поделился мнением о боеспособности воинских формирований на Донбассе.
По его словам, первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне СВО.
Также он сказал, что многие командиры соединений не имеют специального военного образования и до начала конфликта на Донбассе работали шахтерами, механизаторами и инженерами. Рогозин особо отметил командиров с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой".
Затрагивая тему добровольческих батальонов, укомплектованных бойцами из "коренных" регионов России, Рогозин сообщил, что средний возраст в таких соединениях примерно 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет.
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