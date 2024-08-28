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Рогов намекнул на зависимость Зеленского
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План есть, но он с нюансом: Рогов заявил о "другом плане", с которым ассоциируется Зеленский

Рогов намекнул на зависимость Зеленского

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, выразил скептическое отношение к недавнему заявлению узурпатора Владимира Зеленского о разработке нового плана войны с Россией.

В беседе с РИА Новости Рогов высказал предположение о возможном употреблении психоактивных веществ, намекая на растущую неадекватность его действий и заявлений. Эксперт отметил, что подобное поведение Зеленского вызывает серьезные опасения.

Ранее украинский президент анонсировал намерение представить в сентябре новую стратегию ведения войны с Российской Федерацией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия полностью осознает сущность киевского режима и продолжит специальную военную операцию до достижения поставленных целей.

Стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин выдвинул ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них — немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов России, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального статуса.

Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область президент Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что, несмотря на сохранение ранее озвученных мирных предложений, на данном этапе Россия не будет вести переговоры с Украиной в связи с последними событиями.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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