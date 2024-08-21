Рогов заявил, что к иностранным наёмникам ВСУ надо применять законы военного времени

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что с иностранными наёмниками, воюющими на стороне Украины, следует поступать согласно законам военного времени.

По мнению Рогова, такая позиция должна дать понять наёмникам, что в войне против России им не стоит рассчитывать на пощаду или возможность выйти из плена по обмену. Он уверен, что такая стратегия эффективно предотвратит дальнейшие попытки наёмничества.

Ранее, 21 августа, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также заявил, что наёмники, совершившие преступления, не должны включаться в обменный фонд и должны понести наказание, включая возможность пожизненного заключения.

Таким образом, по словам Рогова, жёсткая позиция по отношению к иностранным наёмникам обеспечит необходимый эффект и предупредит дальнейшие попытки посягательства на интересы России. Это станет важным сигналом для тех, кто планирует участвовать в военных действиях против России, что любая такая попытка обернётся смертельным исходом.

Фото: From Wikimedia Commons/ Pfc. Joline Martin, U. S. Army