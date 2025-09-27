ПК, Xbox или консоль будущего? Новый Ally стирает границы между платформами
Microsoft совместно с ASUS представила новую портативную игровую консоль ROG Xbox Ally, на которую уже открыт предзаказ. Устройство поступит в продажу в середине октября и будет доступно сразу в 38 странах Европы, Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии.
Главная идея новинки — объединить опыт Windows-гейминга и удобство консоли, предоставив игрокам возможность запускать ПК-игры в портативном формате.
Характеристики и версии
Базовая модель ROG Xbox Ally оценена в $599 (около 50 тыс. рублей). Она получила процессор AMD Ryzen Z2 A с графикой RDNA 2, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
Флагманская версия ROG Xbox Ally X стоит $999 (примерно 83,5 тыс. рублей). Здесь установлен чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme с 16 графическими ядрами RDNA 3.5, а также увеличенные объёмы памяти: 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Дополнительно улучшена ёмкость аккумулятора.
Обе консоли оснащены 7-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит.
Сравнение моделей ROG Xbox Ally
|Версия
|Процессор
|Графика
|ОЗУ
|SSD
|Экран
|Цена
|Ally
|AMD Ryzen Z2 A
|RDNA 2
|16 ГБ
|512 ГБ
|7", FHD, 120 Гц
|$599
|Ally X
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|RDNA 3.5 (16 ядер)
|24 ГБ
|1 ТБ
|7", FHD, 120 Гц
|$999
Советы шаг за шагом: как выбрать модель
-
Определите, какие игры планируете запускать. Для киберспортивных тайтлов хватит базовой версии, для AAA-проектов лучше Ally X.
-
Обратите внимание на автономность. Ally X имеет увеличенный аккумулятор, что важно для длительных поездок.
-
Сравните объём памяти. Современные игры могут занимать более 100 ГБ каждая, поэтому SSD на 1 ТБ будет весомым преимуществом.
-
Оцените бюджет. Разница почти в $400, но она оправдана производительностью.
-
Проверьте экосистему. Обе модели работают на Windows 11 и поддерживают Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить базовую версию для тяжёлых AAA-игр.
-
Последствие: низкая производительность, лаги, быстрый перегрев.
-
Альтернатива: взять Ally X с более мощным процессором и графикой.
-
Ошибка: не учитывать объём SSD.
-
Последствие: нехватка места для современных игр.
-
Альтернатива: выбрать модель с 1 ТБ или подключать внешний SSD.
А что если…
А что если Microsoft и ASUS интегрируют консоль глубже в экосистему Xbox? Это может означать появление эксклюзивных оптимизаций под Game Pass и возможность играть без установки — через облако. Такой шаг сделает устройство универсальным гибридом между ПК, консолью и облачным сервисом.
Плюсы и минусы ROG Xbox Ally
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка Windows 11 и всех лаунчеров
|Высокая цена флагманской версии
|Производительные процессоры AMD Ryzen
|Автономность ограничена даже в Ally X
|Яркий экран с 120 Гц
|Вес и габариты выше, чем у Switch
|Совместимость с Xbox Game Pass
|Сложность настройки для неопытных пользователей
|Возможность апгрейда SSD
|Риск перегрева при длительных нагрузках
FAQ
Когда начнутся продажи ROG Xbox Ally?
Старт намечен на 16 октября 2025 года.
Какая версия лучше для путешествий?
Ally X с увеличенной батареей и большим SSD подойдёт для поездок.
Чем Ally отличается от Steam Deck?
Ally работает на Windows 11, поддерживает больше лаунчеров и обладает более мощным железом, но дороже и менее автономен.
Мифы и правда
-
Миф: ROG Xbox Ally — это замена Xbox Series X.
-
Правда: устройство не заменяет домашнюю консоль, а дополняет её, позволяя играть в пути.
-
Миф: Windows 11 плохо оптимизирована для портативных устройств.
-
Правда: Microsoft внедрила оптимизации под Ally, а часть игр получает отдельные патчи.
Три интересных факта
-
Это первый случай, когда бренд Xbox официально стоит в названии портативной консоли.
-
Ally использует архитектуру RDNA 3.5, которая впервые появляется в портативных устройствах.
-
Microsoft позиционирует консоль не только для геймеров, но и как компактный ПК.
Исторический контекст
-
2017 год: успех Nintendo Switch, который показал востребованность гибридных консолей.
-
2022 год: выход Steam Deck, давший толчок новому сегменту портативного гейминга.
-
2023-2024 годы: рост числа Windows-консолей (AYANEO, GPD).
-
2025 год: запуск ROG Xbox Ally как официального партнёрского устройства Microsoft.
