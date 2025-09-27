ПК, Xbox или консоль будущего? Новый Ally стирает границы между платформами

Microsoft совместно с ASUS представила новую портативную игровую консоль ROG Xbox Ally, на которую уже открыт предзаказ. Устройство поступит в продажу в середине октября и будет доступно сразу в 38 странах Европы, Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Главная идея новинки — объединить опыт Windows-гейминга и удобство консоли, предоставив игрокам возможность запускать ПК-игры в портативном формате.

Характеристики и версии

Базовая модель ROG Xbox Ally оценена в $599 (около 50 тыс. рублей). Она получила процессор AMD Ryzen Z2 A с графикой RDNA 2, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Флагманская версия ROG Xbox Ally X стоит $999 (примерно 83,5 тыс. рублей). Здесь установлен чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme с 16 графическими ядрами RDNA 3.5, а также увеличенные объёмы памяти: 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Дополнительно улучшена ёмкость аккумулятора.

Обе консоли оснащены 7-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит.

Сравнение моделей ROG Xbox Ally

Версия Процессор Графика ОЗУ SSD Экран Цена Ally AMD Ryzen Z2 A RDNA 2 16 ГБ 512 ГБ 7", FHD, 120 Гц $599 Ally X AMD Ryzen AI Z2 Extreme RDNA 3.5 (16 ядер) 24 ГБ 1 ТБ 7", FHD, 120 Гц $999

Советы шаг за шагом: как выбрать модель

Определите, какие игры планируете запускать. Для киберспортивных тайтлов хватит базовой версии, для AAA-проектов лучше Ally X. Обратите внимание на автономность. Ally X имеет увеличенный аккумулятор, что важно для длительных поездок. Сравните объём памяти. Современные игры могут занимать более 100 ГБ каждая, поэтому SSD на 1 ТБ будет весомым преимуществом. Оцените бюджет. Разница почти в $400, но она оправдана производительностью. Проверьте экосистему. Обе модели работают на Windows 11 и поддерживают Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить базовую версию для тяжёлых AAA-игр.

Последствие: низкая производительность, лаги, быстрый перегрев.

Альтернатива: взять Ally X с более мощным процессором и графикой.

Ошибка: не учитывать объём SSD.

Последствие: нехватка места для современных игр.

Альтернатива: выбрать модель с 1 ТБ или подключать внешний SSD.

А что если…

А что если Microsoft и ASUS интегрируют консоль глубже в экосистему Xbox? Это может означать появление эксклюзивных оптимизаций под Game Pass и возможность играть без установки — через облако. Такой шаг сделает устройство универсальным гибридом между ПК, консолью и облачным сервисом.

Плюсы и минусы ROG Xbox Ally

Плюсы Минусы Поддержка Windows 11 и всех лаунчеров Высокая цена флагманской версии Производительные процессоры AMD Ryzen Автономность ограничена даже в Ally X Яркий экран с 120 Гц Вес и габариты выше, чем у Switch Совместимость с Xbox Game Pass Сложность настройки для неопытных пользователей Возможность апгрейда SSD Риск перегрева при длительных нагрузках

FAQ

Когда начнутся продажи ROG Xbox Ally?

Старт намечен на 16 октября 2025 года.

Какая версия лучше для путешествий?

Ally X с увеличенной батареей и большим SSD подойдёт для поездок.

Чем Ally отличается от Steam Deck?

Ally работает на Windows 11, поддерживает больше лаунчеров и обладает более мощным железом, но дороже и менее автономен.

Мифы и правда

Миф: ROG Xbox Ally — это замена Xbox Series X.

Правда: устройство не заменяет домашнюю консоль, а дополняет её, позволяя играть в пути.

Миф: Windows 11 плохо оптимизирована для портативных устройств.

Правда: Microsoft внедрила оптимизации под Ally, а часть игр получает отдельные патчи.

Три интересных факта

Это первый случай, когда бренд Xbox официально стоит в названии портативной консоли. Ally использует архитектуру RDNA 3.5, которая впервые появляется в портативных устройствах. Microsoft позиционирует консоль не только для геймеров, но и как компактный ПК.

Исторический контекст