Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

Дорогой, но не от Xbox: кто на самом деле поставил цену на консоль за тысячу долларов

Сара Бонд заявила, что цену на ROG Xbox Ally X установила Asus, а не Microsoft

Президент подразделения Xbox Сара Бонд публично прокомментировала бурную реакцию игроков на высокую стоимость новой портативной консоли ROG Xbox Ally X, заявив, что цену определила сама Asus - производитель устройства.

По словам Бонд, Microsoft не участвовала в ценообразовании флагманской версии, а окончательная розничная стоимость в тысячу долларов стала результатом расчётов партнёра, исходя из характеристик, производительности и предполагаемого спроса.

"Asus, как разработчик аппаратного обеспечения, обладает достаточным пониманием рынка и запросов аудитории, чтобы определить справедливую стоимость устройства", — подчеркнула Сара Бонд.

Об этом сообщает издание Tech4Gamers.

Консоль, вызвавшая споры

ROG Xbox Ally X позиционируется как самая производительная портативная игровая система на базе Windows, способная запускать современные ААА-игры в разрешении до 1440p. Но цена в $999 (около 81 тыс. рублей по курсу на 19 октября 2025 года) стала шоком для многих геймеров, особенно на фоне того, что PlayStation 5 и Steam Deck OLED стоят дешевле.

Пользователи в соцсетях сравнивали стоимость устройства с полноценными игровыми ПК и консолями, отмечая, что портативность и бренд Xbox не оправдывают столь высокий ценник.

Тем не менее, вопреки критике, предзаказы на обе версии Ally — стандартную и X — были распроданы всего за несколько часов, а на вторичном рынке цена флагманской модели уже превышает $2500 (около 202 тыс. рублей).

Что представляет собой ROG Xbox Ally X

Флагманская версия устройства получила целый ряд улучшений по сравнению с базовой моделью:

• процессор AMD Z1 Extreme;
• 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X;
• твердотельный накопитель до 1 ТБ;
• увеличенную батарею на 80 Вт·ч;
• переработанную систему охлаждения;
• улучшенную эргономику корпуса.

При этом Ally X сохраняет компактность и возможность прямого доступа к сервисам Game Pass и облачным платформам Xbox Cloud Gaming и Steam.

Более доступная альтернатива

Параллельно Asus выпустила и упрощённую версию Xbox Ally по цене $600 (примерно 48,6 тыс. рублей). Модель получила урезанную конфигурацию памяти и аккумулятора, но сохранила большинство ключевых функций.

Таким образом, компания попыталась охватить сразу два сегмента рынка: энтузиастов, готовых платить за производительность, и более широкую аудиторию, ищущую доступный способ играть в ААА-проекты в портативном формате.

Обоснование цены

Сара Бонд отметила, что высокая цена отражает "уровень инженерных решений и функциональности, которые не имеют аналогов на рынке".

"Продажи модели X демонстрируют впечатляющую динамику. Игроки видят ценность устройства, и спрос превысил ожидания", — заявила Сара Бонд.

Бонд подчеркнула, что Microsoft поддерживает партнёрство с Asus и видит в Ally X стратегический шаг к расширению экосистемы Xbox за пределы классических консолей.

Сравнение с конкурентами

Устройство Цена (USD) Производительность Особенности
ROG Xbox Ally X 999 Высокая Windows 11, Game Pass, 24 ГБ RAM
ROG Ally (базовая) 599 Средняя Меньше батарея и RAM
Steam Deck OLED 649 Средняя Linux, 800p, автономность выше
PlayStation 5 499 Очень высокая (стационарная) Домашняя консоль
Nintendo Switch OLED 349 Низкая Портативность, эксклюзивы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка чувствительности рынка к цене выше $900.
Последствие: критика в соцсетях и риск снижения интереса вне первой волны продаж.
Альтернатива: позиционировать модель как "профессиональную" версию с обоснованным премиум-ценником.

Ошибка: ограниченный стартовый тираж.
Последствие: спекуляции и завышенные цены на вторичном рынке.
Альтернатива: расширение производства и прозрачная система предзаказов.

А что если портативный Xbox станет новой нормой?

ROG Ally X может стать отправной точкой для нового класса "Xbox-совместимых" портативных устройств, где Microsoft будет предоставлять платформу, а партнёры — "железо".

Такой подход напоминает стратегию Windows PC, где разные производители создают собственные варианты устройств на единой программной основе. Это открывает путь к полноценной экосистеме гибридных консолей, способных сочетать мощность ПК и гибкость облачного гейминга.

Плюсы и минусы ROG Xbox Ally X

Плюсы Минусы
Рекордная производительность среди портативных ПК Очень высокая цена
Поддержка Game Pass и Steam Невысокая автономность
Качественный экран и охлаждение Конкуренция с дешевле стоящими устройствами
Удобный дизайн и эргономика Сложности с ремонтом и апгрейдом

FAQ

Кто установил цену на ROG Xbox Ally X?
Компания Asus, которая полностью отвечает за аппаратную часть устройства.

Почему цена такая высокая?
Из-за использования топовых комплектующих, большого аккумулятора и новейших технологий охлаждения.

Какой спрос на устройство?
Предзаказы на обе версии были распроданы за считанные часы, а на вторичном рынке цена выросла в 2-3 раза.

Будет ли консоль доступна в России?
Пока официальных поставок не объявлено, но устройство доступно через международные площадки.

Какая альтернатива Ally X?
Steam Deck, Lenovo Legion Go и AYANEO 2S — основные конкуренты на рынке портативных ПК.

Мифы и правда

Миф: Microsoft определила цену на ROG Xbox Ally X.
Правда: Цену полностью установила Asus, Microsoft только лицензировала бренд Xbox и интеграцию Game Pass.

Миф: Ally X — это первая портативная консоль Xbox.
Правда: Это партнёрское устройство, а не продукт, выпущенный самим подразделением Xbox.

Миф: Цена в $1000 отпугнула покупателей.
Правда: Несмотря на реакцию в сети, предзаказы были полностью раскуплены.

Исторический контекст

ROG Ally X стал следующим шагом после оригинального ROG Ally (2023), который уже вызвал интерес как первый серьёзный конкурент Steam Deck. В 2025 году Asus решила усилить позицию, заключив партнёрство с Xbox и Microsoft, объединив опыт производителя "железа" и экосистему Game Pass.

Это сотрудничество показывает, что Microsoft делает ставку не на "железо", а на доступ к играм, распространяя бренд Xbox за пределы собственных консолей.

3 интересных факта

• Модель Ally X получила систему охлаждения, основанную на технологии жидкого металла от Asus ROG.
• В Китае предзаказная партия была распродана за 9 минут — быстрее, чем PlayStation Portal.
• Asus рассматривает возможность выпуска версии Ally X Pro с OLED-дисплеем к 2026 году.

