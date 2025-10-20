Дорогой, но не от Xbox: кто на самом деле поставил цену на консоль за тысячу долларов
Президент подразделения Xbox Сара Бонд публично прокомментировала бурную реакцию игроков на высокую стоимость новой портативной консоли ROG Xbox Ally X, заявив, что цену определила сама Asus - производитель устройства.
По словам Бонд, Microsoft не участвовала в ценообразовании флагманской версии, а окончательная розничная стоимость в тысячу долларов стала результатом расчётов партнёра, исходя из характеристик, производительности и предполагаемого спроса.
"Asus, как разработчик аппаратного обеспечения, обладает достаточным пониманием рынка и запросов аудитории, чтобы определить справедливую стоимость устройства", — подчеркнула Сара Бонд.
Об этом сообщает издание Tech4Gamers.
Консоль, вызвавшая споры
ROG Xbox Ally X позиционируется как самая производительная портативная игровая система на базе Windows, способная запускать современные ААА-игры в разрешении до 1440p. Но цена в $999 (около 81 тыс. рублей по курсу на 19 октября 2025 года) стала шоком для многих геймеров, особенно на фоне того, что PlayStation 5 и Steam Deck OLED стоят дешевле.
Пользователи в соцсетях сравнивали стоимость устройства с полноценными игровыми ПК и консолями, отмечая, что портативность и бренд Xbox не оправдывают столь высокий ценник.
Тем не менее, вопреки критике, предзаказы на обе версии Ally — стандартную и X — были распроданы всего за несколько часов, а на вторичном рынке цена флагманской модели уже превышает $2500 (около 202 тыс. рублей).
Что представляет собой ROG Xbox Ally X
Флагманская версия устройства получила целый ряд улучшений по сравнению с базовой моделью:
• процессор AMD Z1 Extreme;
• 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X;
• твердотельный накопитель до 1 ТБ;
• увеличенную батарею на 80 Вт·ч;
• переработанную систему охлаждения;
• улучшенную эргономику корпуса.
При этом Ally X сохраняет компактность и возможность прямого доступа к сервисам Game Pass и облачным платформам Xbox Cloud Gaming и Steam.
Более доступная альтернатива
Параллельно Asus выпустила и упрощённую версию Xbox Ally по цене $600 (примерно 48,6 тыс. рублей). Модель получила урезанную конфигурацию памяти и аккумулятора, но сохранила большинство ключевых функций.
Таким образом, компания попыталась охватить сразу два сегмента рынка: энтузиастов, готовых платить за производительность, и более широкую аудиторию, ищущую доступный способ играть в ААА-проекты в портативном формате.
Обоснование цены
Сара Бонд отметила, что высокая цена отражает "уровень инженерных решений и функциональности, которые не имеют аналогов на рынке".
"Продажи модели X демонстрируют впечатляющую динамику. Игроки видят ценность устройства, и спрос превысил ожидания", — заявила Сара Бонд.
Бонд подчеркнула, что Microsoft поддерживает партнёрство с Asus и видит в Ally X стратегический шаг к расширению экосистемы Xbox за пределы классических консолей.
Сравнение с конкурентами
|Устройство
|Цена (USD)
|Производительность
|Особенности
|ROG Xbox Ally X
|999
|Высокая
|Windows 11, Game Pass, 24 ГБ RAM
|ROG Ally (базовая)
|599
|Средняя
|Меньше батарея и RAM
|Steam Deck OLED
|649
|Средняя
|Linux, 800p, автономность выше
|PlayStation 5
|499
|Очень высокая (стационарная)
|Домашняя консоль
|Nintendo Switch OLED
|349
|Низкая
|Портативность, эксклюзивы
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: недооценка чувствительности рынка к цене выше $900.
• Последствие: критика в соцсетях и риск снижения интереса вне первой волны продаж.
• Альтернатива: позиционировать модель как "профессиональную" версию с обоснованным премиум-ценником.
• Ошибка: ограниченный стартовый тираж.
• Последствие: спекуляции и завышенные цены на вторичном рынке.
• Альтернатива: расширение производства и прозрачная система предзаказов.
А что если портативный Xbox станет новой нормой?
ROG Ally X может стать отправной точкой для нового класса "Xbox-совместимых" портативных устройств, где Microsoft будет предоставлять платформу, а партнёры — "железо".
Такой подход напоминает стратегию Windows PC, где разные производители создают собственные варианты устройств на единой программной основе. Это открывает путь к полноценной экосистеме гибридных консолей, способных сочетать мощность ПК и гибкость облачного гейминга.
Плюсы и минусы ROG Xbox Ally X
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная производительность среди портативных ПК
|Очень высокая цена
|Поддержка Game Pass и Steam
|Невысокая автономность
|Качественный экран и охлаждение
|Конкуренция с дешевле стоящими устройствами
|Удобный дизайн и эргономика
|Сложности с ремонтом и апгрейдом
FAQ
Кто установил цену на ROG Xbox Ally X?
Компания Asus, которая полностью отвечает за аппаратную часть устройства.
Почему цена такая высокая?
Из-за использования топовых комплектующих, большого аккумулятора и новейших технологий охлаждения.
Какой спрос на устройство?
Предзаказы на обе версии были распроданы за считанные часы, а на вторичном рынке цена выросла в 2-3 раза.
Будет ли консоль доступна в России?
Пока официальных поставок не объявлено, но устройство доступно через международные площадки.
Какая альтернатива Ally X?
Steam Deck, Lenovo Legion Go и AYANEO 2S — основные конкуренты на рынке портативных ПК.
Мифы и правда
Миф: Microsoft определила цену на ROG Xbox Ally X.
Правда: Цену полностью установила Asus, Microsoft только лицензировала бренд Xbox и интеграцию Game Pass.
Миф: Ally X — это первая портативная консоль Xbox.
Правда: Это партнёрское устройство, а не продукт, выпущенный самим подразделением Xbox.
Миф: Цена в $1000 отпугнула покупателей.
Правда: Несмотря на реакцию в сети, предзаказы были полностью раскуплены.
Исторический контекст
ROG Ally X стал следующим шагом после оригинального ROG Ally (2023), который уже вызвал интерес как первый серьёзный конкурент Steam Deck. В 2025 году Asus решила усилить позицию, заключив партнёрство с Xbox и Microsoft, объединив опыт производителя "железа" и экосистему Game Pass.
Это сотрудничество показывает, что Microsoft делает ставку не на "железо", а на доступ к играм, распространяя бренд Xbox за пределы собственных консолей.
3 интересных факта
• Модель Ally X получила систему охлаждения, основанную на технологии жидкого металла от Asus ROG.
• В Китае предзаказная партия была распродана за 9 минут — быстрее, чем PlayStation Portal.
• Asus рассматривает возможность выпуска версии Ally X Pro с OLED-дисплеем к 2026 году.
