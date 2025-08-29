Скандал в интернате: скрытая беременность ученицы закончилась родами в школе

В индийском городе Ядгир (штат Карнатака) произошел шокирующий инцидент — 17-летняя ученица государственной школы-интерната родила ребенка в школьном туалете. По данным The Times of India, ни сотрудники учебного заведения, ни администрация общежития не подозревали о беременности девятиклассницы до момента родов.

Попытка скрыть произошедшее со стороны руководства школы привела к серьезным кадровым последствиям. От должностей были отстранены директор учебного заведения, комендант общежития, а также преподаватели естествознания и физкультуры. Расследование инцидента ведут местные правоохранительные органы и детский омбудсмен.

Особое внимание следствия обращено на системные нарушения — согласно регламенту, медсестра должна была проводить регулярные ежемесячные осмотры учениц, фиксируя изменения в состоянии здоровья и поведении, однако это правило не соблюдалось. В настоящее время устанавливается личность отца ребенка.

По последней информации, здоровью молодой матери и новорожденного ничего не угрожает — обоих своевременно перевели в медицинское учреждение, где они получают необходимую помощь. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и дискуссии в Сети о качестве контроля за благополучием учащихся в интернатных учреждениях Индии.











