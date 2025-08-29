Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременная студентка в аудитории
Беременная студентка в аудитории
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:54

Скандал в интернате: скрытая беременность ученицы закончилась родами в школе

В Индии 17-летняя ученица родила в школьном туалете

В индийском городе Ядгир (штат Карнатака) произошел шокирующий инцидент — 17-летняя ученица государственной школы-интерната родила ребенка в школьном туалете. По данным The Times of India, ни сотрудники учебного заведения, ни администрация общежития не подозревали о беременности девятиклассницы до момента родов.

Попытка скрыть произошедшее со стороны руководства школы привела к серьезным кадровым последствиям. От должностей были отстранены директор учебного заведения, комендант общежития, а также преподаватели естествознания и физкультуры. Расследование инцидента ведут местные правоохранительные органы и детский омбудсмен.

Особое внимание следствия обращено на системные нарушения — согласно регламенту, медсестра должна была проводить регулярные ежемесячные осмотры учениц, фиксируя изменения в состоянии здоровья и поведении, однако это правило не соблюдалось. В настоящее время устанавливается личность отца ребенка.

По последней информации, здоровью молодой матери и новорожденного ничего не угрожает — обоих своевременно перевели в медицинское учреждение, где они получают необходимую помощь. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и дискуссии в Сети о качестве контроля за благополучием учащихся в интернатных учреждениях Индии.





Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленский законодательно закрепил термины сегодня в 21:05

Киев вводит в правовое поле терминологию, связанную с текущим конфликтом

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, официально вводящий в правовое и информационное поле страны термины «рашизм» и «война за независимость Украины». Соответствующее решение было опубликовано на президентском сайте. 

Читать полностью » Трамп предположил, что Путин избегает встреч с Зеленским из-за личной неприязни 25.08.2025 в 23:31

Он ему не нравится: Трамп раскрыл гипотетическую причину холодности Путина к Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп высказал предположение, что Владимир Путин избегает встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за личной антипатии. В опубликованном в соцсети видео американский политик, отвечая на вопрос о возможности такого диалога, дважды повторил: "Потому что он ему не нравится".

Читать полностью » Великобритания закупает мобильные морги на 7,5 млн фунтов без публичных объяснений 24.08.2025 в 21:58

Приготовления к массовым жертвам: почему закупка мобильных моргов в Британии вызвала подозрения

Министерство внутренних дел Великобритании заключило контракт на сумму 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер без публичных разъяснений населению. Согласно данным правительственных закупок, новые мощности смогут вместить до 700 тел, что вызвало вопросы о характере предполагаемых кризисных сценариев.

Читать полностью » Глава МИД Венгрии Сийярто ответил на угрозы Зеленского по поводу нефтепровода 24.08.2025 в 21:54

Дипломатический скандал: как шутка Зеленского о Дружбе вызвала гнев Будапешта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Зеленского после его заявлений о возможных ударах по нефтепроводу "Дружба". В официальном обращении, опубликованном в социальных сетях, глава венгерской дипломатии расценил слова главы киевского режима как неприемлемую угрозу суверенитету и энергетической безопасности страны.

Читать полностью » Депутат Рады обвинил Зеленского в шантаже Венгрии угрозами по нефтепроводу 24.08.2025 в 21:47

Террорист у власти: в Раде осудили угрозы Зеленского о возможных ударах по Дружбе

В украинском парламенте разрастается политический скандал вокруг заявления нелегитимного президента Владимира Зеленского о возможности ударов по нефтепроводу "Дружба". Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил его в попытке шантажа венгерского правительства и прямых угрозах в адрес соседнего государства.

Читать полностью » Главком ВСУ Александр Сырский назвал Россию исконным врагом Украины 24.08.2025 в 14:52

Заявление главкома ВСУ: Сырский о борьбе с исконным врагом и цене независимости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал заявление в своем Telegram-канале, охарактеризовав Россию как "исконного врага украинского народа". Высказывание прозвучало в контексте приближающейся 34-й годовщины восстановления независимости Украины.

Читать полностью » Зеленский подтвердил непреклонную позицию Украины по Крыму и Донбассу 24.08.2025 в 13:33

Одна семья: Зеленский пообещал возвращение утраченных территорий

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении вновь заявил о непримиримой позиции Киева по вопросу территориальной целостности страны. Он назвал Донецк, Луганск и Крым неотъемлемой частью Украины, пообещав, что однажды они "снова будут вместе, как одна семья".

Читать полностью » Флориан Филиппо осудил идею Макрона об отправки войск на Украину 23.08.2025 в 23:57

Лидер французских националистов назвал инициативу об отправки солда на Украину безрассудством

Лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой инициативы, предполагающей возможность отправки воинских контингентов европейских стран на Украину. Свое заявление он распространил через официальную страницу в одной из соцсетей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Наука и технологии

Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии
Культура и шоу-бизнес

People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким
Дом

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта
Еда

Шеф-повара назвали сорт яблок "Гренни Смит" лучшим для выпечки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru