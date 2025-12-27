Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

Роды без остановки рейса: в автобусе из Довольного случилось то, к чему никто не был готов

В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU

В рейсовом автобусе по дороге в Новосибирск 15-летняя школьница родила ребенка, и помощь ей оказала врач-стоматолог, оказавшаяся среди пассажиров. Об этом сообщает издание NGS.RU со ссылкой на рассказ участницы событий. Роды прошли стремительно, и решающую роль сыграли действия медика, не растерявшегося в экстренной ситуации.

Экстренные роды в пути

Инцидент произошел 26 декабря в автобусе, следовавшем из Довольного в Новосибирск. В салоне находились около 30 пассажиров. По дороге к Чику одна из пассажирок услышала, что у девушки начались роды, и сразу откликнулась на призыв о помощи. Этой пассажиркой оказалась врач-стоматолог Доволенской центральной районной больницы Майя Денисенко.

Она сразу обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую помощь, после чего поспешила к роженице. Для принятия родов использовали подручные средства: пассажиры передали антибактериальные салфетки и пеленки, а у водителя нашлась чистая наволочка, в которую после появления на свет завернули новорожденного.

"На пути к Чику я услышала: "Девушка рожает”… У водителя была чистая наволочка, вот в нее и приняли малыша. Все произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал", — рассказала зубной врач Доволенской ЦРБ Майя Денисенко.

Что происходило после рождения ребенка

По словам медика, роды прошли очень быстро, без осложнений, и ее основной задачей было убедиться, что ребенок дышит и подает признаки жизни. После появления малыша она испытала сильные эмоции — чувство радости и профессионального удовлетворения от того, что смогла помочь в столь непростой ситуации.

Скорая медицинская помощь прибыла в кратчайшие сроки. Известно, что 15-летняя школьница родила мальчика. Мать и новорожденного передали медикам для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой помощи.

Обстоятельства поездки

Автобус отправился из села Довольное в Новосибирск утром 26 декабря, около 10:00. Поездка проходила в обычном режиме до момента, когда у несовершеннолетней пассажирки начались роды. Благодаря оперативным действиям пассажиров и присутствию медицинского работника трагических последствий удалось избежать.

Случай стал примером того, насколько важными могут оказаться профессиональные навыки даже вне профильной специализации врача и в условиях, далеких от медицинских стандартов.

