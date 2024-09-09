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Сын полковника Игоря Родобольского: у него были проблемы с сердцем и пневмония
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Стала известна причина смерти самого титулованного российского военного

Сын полковника Игоря Родобольского: у него были проблемы с сердцем и пневмония

Вечером 8 сентября из жизни ушел самый титулованный военнослужащий российской армии полковник ВВС РФ Игорь Родобольский. Его родные в беседе с ИА Регнум рассказали, что у него были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

"У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и видимо, всё это наложилось", — рассказал изданию сын Игоря Родобольского Олег.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет точной информации и заключения по диагнозу, потому что Герой России умер вечером. По его словам, после получения заключения начнутся мысли касательно похорон и прощания.

Самый титулованный военный Игорь Родобольский скончался в возрасте 64 лет в одной из больниц Екатеринбурга. С 2013 года он находился в запасе.

Фото: pxhere.com

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