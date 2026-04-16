Вода прозрачная, состав мутный: весной в родники попадает то, что лучше не пить

Родниковая вода не всегда безопасна и требует обязательной проверки перед употреблением, отметил эколог, инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. В беседе с NewsInfo он объяснил, какие риски существуют.

Ранее издание "Газета.ру" сообщило, что стало известно о массовом отравлении людей в Муроме. Пострадавшие пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал расследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции.

Рыбальченко призвал не делать поспешных выводов на фоне сообщений об отравлениях, однако подчеркнул, что родниковая вода не гарантирует чистоту по умолчанию. По его словам, особенно весной качество воды из подземных ключей может сильно меняться из-за таяния снега и попадания загрязнений с поверхности.

"Мы не знаем, этот родник с глубины к нам пришел, или он шел по поверхности, вышел на воздух. До этого нахватался всего, что тающий снег притащил в поле, удобрения и все остальное. Или кто-то рядом скважину бурил, пошел переток скважины и какие-то тяжелые металлы вернулись в воду. Это все очень индивидуально", — говорит эколог.

Он отметил, что без анализа невозможно понять происхождение воды.

"Мы живем в современном мире. Надо проверять просто родники и все", — уверен эксперт.

Эксперт подчеркнул, что универсального безопасного родника не существует: даже удаленные источники могут быть загрязнены. Он добавил, что риски могут быть связаны с неизвестными объектами в прошлом, включая потенциально опасные зоны.