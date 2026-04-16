Стакан с водой
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:21

Вода прозрачная, состав мутный: весной в родники попадает то, что лучше не пить

Родниковая вода не всегда безопасна и требует обязательной проверки перед употреблением, отметил эколог, инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. В беседе с NewsInfo он объяснил, какие риски существуют.

Ранее издание "Газета.ру" сообщило, что стало известно о массовом отравлении людей в Муроме. Пострадавшие пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал расследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции.

Рыбальченко призвал не делать поспешных выводов на фоне сообщений об отравлениях, однако подчеркнул, что родниковая вода не гарантирует чистоту по умолчанию. По его словам, особенно весной качество воды из подземных ключей может сильно меняться из-за таяния снега и попадания загрязнений с поверхности.

"Мы не знаем, этот родник с глубины к нам пришел, или он шел по поверхности, вышел на воздух. До этого нахватался всего, что тающий снег притащил в поле, удобрения и все остальное. Или кто-то рядом скважину бурил, пошел переток скважины и какие-то тяжелые металлы вернулись в воду. Это все очень индивидуально", — говорит эколог.

Он отметил, что без анализа невозможно понять происхождение воды.

"Мы живем в современном мире. Надо проверять просто родники и все", — уверен эксперт.

Эксперт подчеркнул, что универсального безопасного родника не существует: даже удаленные источники могут быть загрязнены. Он добавил, что риски могут быть связаны с неизвестными объектами в прошлом, включая потенциально опасные зоны.

"И лесной родник тоже проверять. Включая то, что весна, включая то, что таяние снега. включая то, что по воде все что угодно может прийти", — заключил Рыбальченко.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia 27.12.2025 в 16:39
Кухонные мелочи против бытовых раздражителей: простые приёмы экономят время каждый день

Три простых кухонных приёма помогут сделать макароны вкуснее, спасти слипшуюся крупу и избавиться от запаха чеснока без мыла.

Читать полностью » Шихов объяснил, как ухаживать за натуральной ёлкой, чтобы она не осыпала иголки — RT 25.12.2025 в 16:02
Уход за ёлкой — это искусство: как не дать новогоднему дереву потерять вид и запах хвои

Как сохранить свежесть натуральной ёлки в квартире до Нового года? Простые советы по уходу за деревом и продлению его жизни.

Читать полностью » В 2025 году более 2,5 тыс. иностранных семей переехали в Россию — Бутина 17.12.2025 в 12:31
Германия, США и Франция теряют своих граждан: более 2,5 тыс. семей переезжают в Россию по уникальной программе

Более 2,5 тыс. иностранных семей переехали в Россию, предпочтя регионы с комфортными условиями для жизни и воспитания детей.

Читать полностью » С марта 2026 отели обязаны ждать гостя сутки — Яковлев 17.12.2025 в 7:17
Скрывать площадь номера больше не выйдет: новые жёсткие требования к описанию услуг

С 1 марта 2026 года отели будут иначе ждать гостей, возвращать деньги и оформлять заселение. Что изменится и почему агрегаторы тоже затронет?

Читать полностью » Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день 13.12.2025 в 14:03
Новогодний фрукт под контролем: сколько мандаринов организм прощает без последствий

Диетолог назвала безопасную суточную норму мандаринов и объяснила, кому стоит есть их с осторожностью, даже несмотря на пользу фрукта.

Читать полностью » Страховку в ЖКУ-платежке признали необязательной — Хмелевской 06.12.2025 в 9:21
Разрыв в шаблоне: какие привычные строчки в квитанции оказались необязательными к оплате

Домофон, шлагбаум, страховка в квитанции — не всегда обязательны. Юрист объяснил, какие строки можно не оплачивать и почему всё решает формулировка.

Читать полностью » Низкая температура защищает крупы от вредителей и посторонних запахов — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Переставила рис из шкафа в холодильник — и вкус стал совсем другим: жаль, раньше не знала этого простого приёма

Цельнозерновой рис быстрее теряет свежесть при комнатной температуре. Как простой перенос крупы в холодильник помогает продлить срок её хранения?

Читать полностью » Холод инструмента сохраняет однородность яичного белка при нанесении — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Положила кисть в морозилку на полчаса — и слоёное тесто перестало плыть: теперь делаю так всегда

Как обычная кулинарная кисть, отправленная в морозилку, может изменить качество теста, масла и белковой глазури? Разбираемся, почему этот приём делает домашнюю выпечку похожей на профессиональную.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Не превращайте сад в кладбище: как спасти рассаду от коварных весенних заморозков
Питомцы
За выброс питомцев готовят новое наказание: мера рискует оказаться бесполезной
Экономика
Четырехдневка оказалась не такой выгодной: за красивой идеей спрятан опасный нюанс
Недвижимость
Дизайнерский подход к экологии: как сделать кухню стильной и безопасной без лишнего пластика
Туризм
Между энтузиазмом и убытками: гостевые дома добились пересмотра драконовских тарифов на свет
Садоводство
Не оставляйте землю пустовать: проверенные стратегии для летнего дачного сезона
Наука
Историческая ошибка или прорыв: почему знаменитый ископаемый осьминог оказался самозванцем
Недвижимость
Живое стекло в интерьере: как простые детали превращают повседневность в ритуал
