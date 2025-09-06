Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
крыса в клетке
крыса в клетке
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:21

Осень в клетке: эти пять правил спасут грызунов от болезней в холодный сезон

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью

Осень — непростое время не только для людей, но и для домашних грызунов. Погода становится прохладнее, дни короче, а влажность в доме повышается. Для крохотных питомцев это настоящий стресс: сырость и сквозняки могут привести к простудам, проблемам с дыханием и даже кожным заболеваниям. Чтобы крысы, хомяки, морские свинки или шиншиллы чувствовали себя комфортно, важно правильно подготовить их клетку к осени.

Почему сырость опасна для грызунов

Организм грызунов очень чувствителен к влаге. Даже лёгкая сырость в клетке провоцирует:

  • развитие грибка и плесени в подстилке;
  • обострение респираторных заболеваний;
  • появление неприятного запаха;
  • снижение активности и аппетита у питомцев.

Поэтому главная задача хозяина — поддерживать сухой и тёплый микроклимат в клетке.

Лайфхаки для осеннего обустройства клетки

1. Правильное место

Ставьте клетку подальше от окон и дверей. Сквозняки и перепады температуры — главный враг грызунов. Лучше всего расположить клетку на тумбе или полке, минимум в 50 см от пола, где воздух холоднее.

2. Утеплённая подстилка

Осенью стоит увеличить слой подстилки. Лучше использовать опилки, кукурузный наполнитель или прессованные гранулы. Они хорошо впитывают влагу и удерживают тепло. Сено и солома тоже подойдут, но их нужно чаще менять.

3. Сухая уборка

В это время года подстилку следует менять чаще — не раз в неделю, а каждые 3-4 дня. Остатки пищи и влажные уголки нужно убирать ежедневно, чтобы избежать сырости и запаха.

4. Дополнительное укрытие

В клетке обязательно должны быть домики или гамаки из ткани. Питомцы смогут спрятаться и согреться, если станет холоднее. Для морских свинок и шиншилл можно положить войлочные коврики.

5. Контроль влажности

Если в доме сыро, используйте осушитель воздуха или просто чаще проветривайте комнату, где стоит клетка. Главное — делать это без сквозняков.

6. Тепловая защита

В особо холодные дни можно накрывать клетку плотной тканью на ночь, оставляя свободным доступ воздуха. Это создаст дополнительный барьер от сырости.

Правильная организация клетки осенью — это залог здоровья и активности домашних грызунов. Тёплое место, сухая подстилка и регулярная уборка помогут избежать проблем и сохранить питомцу уют до самой весны.

