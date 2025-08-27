Обычная мышь может оставить после себя смертельно опасный след
Мыши, которых многие привыкли считать просто "неприятными соседями", могут быть реальной угрозой для здоровья. Эти грызуны переносят целый ряд инфекций, предупредил врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов.
Болезни, передающиеся через мышей
Среди заболеваний, связанных с подвалами и погребами, где чаще всего живут мыши, врач выделяет:
- иерсиниоз — возникает при употреблении продуктов, загрязнённых фекалиями грызунов. Достаточно, чтобы мышь оставила след на капусте, и употребление её в пищу может привести к заражению;
- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — передаётся через вирусы, выделяемые с мочой и экскрементами мышей. Характеризуется лихорадкой, болями в спине и возможным поражением почек;
- лептоспироз — инфекция, возникающая при контакте с мочой больных грызунов. Сопровождается головной болью, высокой температурой и мышечными болями. В тяжёлых случаях затрагивает печень и почки;
- листерёз — развивается из-за употребления воды или продуктов, загрязнённых выделениями мышей;
- токсоплазмоз — обычно ассоциируется с кошками, но может передаваться и через мышей. Особенно опасен для беременных женщин.
Дополнительные угрозы
Мыши не только сами являются источником инфекций, но и часто переносят блох и клопов. Это ещё больше повышает риск заражения.
Как защититься
На большинство перечисленных заболеваний вакцины не существует. Исключение — прививка от лептоспироза. Поэтому главная защита — гигиена и осторожность:
после работы в подвалах и погребах обязательно мойте руки,
продукты, которые могли соприкасаться с местами обитания грызунов, тщательно промывайте,
не употребляйте пищу, если есть подозрение, что её могли испортить мыши.
Итог
Обычные серые мыши могут стать причиной опасных болезней. Забота о гигиене и внимательность к продуктам помогут снизить риск заражения.
