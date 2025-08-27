Эти привычки в доме притягивают крыс и мышей: избавьтесь от них немедленно

Даже не подозревая об этом, вы можете ежедневно оставлять "приглашение" для грызунов. Всего несколько привычек и беспорядочных предметов превращают дом в идеальное место для жизни мышей и крыс.

Остатки еды — главный магнит

Крошки под плитой, открытые пакеты круп и печенья, мусорное ведро без крышки — всё это превращается в настоящий шведский стол. У грызунов тонкий нюх: они чувствуют запах пищи на расстоянии нескольких метров.

Что делать: всегда убирайте остатки еды, плотно закрывайте пакеты и мойте зону готовки.

Мусор — лучшая приманка

Неправильно хранимый бытовой мусор становится для грызунов источником пищи. Особенно привлекают остатки рыбы и мяса.

Совет: используйте ведро с крышкой и не держите пакеты на полу.

Одежда и текстиль

Старые вещи в шкафу, забытые чемоданы или влажные ковры могут стать уютным "гнездом" для мышей.

Бумага и картон

Мыши и крысы обожают бумагу: из неё они делают себе тёплые гнёзда. Куча старых газет или коробок в кладовке — идеальное место для них.

Тёмные и влажные углы

За холодильником, под мойкой с протечкой, в подвале или на чердаке — это любимые места грызунов. Здесь безопасно, темно и рядом есть вода.

Чтобы защитить дом, достаточно убрать продукты в герметичные ёмкости, регулярно проветривать кладовые и не хранить бумагу и одежду без защиты.