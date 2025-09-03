Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хомяк
Хомяк
© en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:13

Зубы грызунов: таинственный ритуал, который спасает от катастрофы без лишних слов

Стачивание зубов грызунов: ветеринары рекомендуют использовать сено и веточки

Представьте: зубы вашего хомячка или морской свинки растут всю жизнь, как бесконечный сериал! Но чтобы они не превратились в проблему, нужно правильно заботиться о них. Давайте разберёмся, как помочь нашим любимцам стачивать зубки, чтобы они оставались здоровыми и счастливыми.

Для всеядных грызунов: крысы, мыши, хомячки и песчанки

Эти маленькие непоседы едят всё подряд, поэтому их меню должно быть разнообразным. Добавьте веточки плодовых деревьев — они не только вкусные, но и полезные. Например, веточка смородины богата витаминами, минералами и белками, которые укрепят здоровье вашего питомца.

Не забывайте раз в неделю проверять зубки. Если они слишком длинные, это может травмировать животное — тогда пора к ветеринару, чтобы аккуратно подрезать их специальными инструментами.

Для травоядных грызунов: морские свинки, шиншиллы, кролики и дегу

Эти ребята обожают сено — оно идеально для стачивания резцов и коренных зубов. Благодаря постоянному жеванию зубки остаются в форме и не доставляют хлопот.

Дополните рацион беззерновыми гранулами или травяными смесями. А для удовольствия купите в зоомагазине специальные палочки-вкусняшки — грызть их одно удовольствие!

Помните, правильный уход за зубами — залог долгой и радостной жизни вашего грызуна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары отметили: мопсы и ши-тцу требуют минимальной активности и подходят пожилым людям вчера в 5:13

Собаки, которые продлевают молодость: неожиданный выбор для пожилых людей

Узнайте, какие собаки лучше всего подходят пожилым людям в 2025 году. Эти породы становятся не только верными друзьями, но и источником радости и спокойствия.

Читать полностью » Грейхаунд, уиппет и борзая: характеристики и отличия галгообразных собак вчера в 4:23

Собаки быстрее ветра: галгообразные породы, которые веками считались сокровищем

Узнайте, почему грациозные и быстрые галгообразные собаки удивляют своим спокойным характером и становятся идеальными компаньонами для семьи.

Читать полностью » Камеры для кошек и собак позволяют наблюдать за питомцами и общаться через приложение сегодня в 3:36

Камера для кошек и собак оказалась нужнее, чем можно было представить

Камера для питомцев помогает не только следить за безопасностью кошек и собак, но и открывает хозяевам неожиданные и трогательные моменты их жизни.

Читать полностью » Владельцы чёрных кошек опровергли мифы о несчастьях и предрассудках сегодня в 2:39

Чёрные коты в семье творят то, от чего челюсть отвисает сразу

Чёрные кошки окутаны мифами и суевериями, но их владельцы уверены: эти питомцы не приносят неудачи, а становятся верными и ласковыми друзьями.

Читать полностью » Специалисты советуют использовать пилочку для ухода за когтями собак сегодня в 1:12

Теперь лапы в идеале: использую только пилочку — и питомец спокоен

Пилочка для когтей у собак — не просто аксессуар. Она снижает риск травм, помогает сохранить здоровье лап и превращает уход в безопасный ритуал.

Читать полностью » С какого возраста можно брать щенка на руки — совет ветеринаров сегодня в 0:26

Щенок тянется на руки? Делайте это правильно, иначе будут проблемы

Правильное обращение с щенком формирует его доверие и здоровье. Узнайте, как брать собаку на руки без вреда и каких ошибок избегать.

Читать полностью » Власти Петербурга планируют построить три новых приюта для бездомных животных вчера в 23:22

Бесплатные прививки, паспорта и приюты: почему петербургские питомцы стали жить лучше

В Петербурге набирает обороты масштабная программа вакцинации домашних животных. Какие ещё шаги предпринимает город для защиты питомцев?

Читать полностью » Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, как правильно взять домой кота с улицы вчера в 22:18

Забрали кота с улицы? Первая ошибка может стоить здоровья и вам, и питомцу

Подобрать кота с улицы — только первый шаг. Что делать дальше, чтобы сохранить здоровье питомца и правильно помочь ему адаптироваться?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма
Питомцы

Эмоциональная поддержка собак помогает при тревоге
Авто и мото

Москва и Подмосковье лидируют по числу машин для выкупа в первой половине 2025 года — Известия
Авто и мото

ТАСС: водителям в России грозит лишение прав до года за непропуск машин со спецсигналами
Садоводство

Осенняя обработка сада в Орловской области снижает риск болезней деревьев
Спорт и фитнес

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа
Культура и шоу-бизнес

Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники
Садоводство

Садоводы: яблони Антоновка, Имрус и Жигулёвское подходят для осенней посадки в Брянской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet