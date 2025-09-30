Оружие против крыс лежит в каждом доме — но его редко используют правильно

Грызуны давно стали проблемой для владельцев домов и садов. Они легко приспосабливаются к жизни рядом с человеком, быстро размножаются и способны обосноваться в любом уголке — от подвала до чердака. Эти животные в основном ведут ночной образ жизни, но нередко выходят на поиски пищи и днём. Особенно часто можно встретить домовую мышь, которая чувствует себя уверенно и в жилых помещениях, и в саду.

Грызуны и их привычки

Главная причина, по которой крысы и мыши стремятся попасть в дом, — еда. Они всеядны: питаются насекомыми, мясом, рыбой, фруктами, ягодами и даже костями. Однако больше всего предпочитают семена и злаки. Их привлекают также пакеты с мусором и оставленные без присмотра миски с кормом для животных. В саду наибольшую угрозу представляют компостные кучи и кормушки для птиц.

Все виды, кроме чёрной крысы, умеют отлично плавать и карабкаться, что позволяет им обустраивать жилища даже в труднодоступных местах. Бурые крысы часто селятся в канализационных коллекторах, откуда выбираются в жилые зоны. Поэтому борьба с ними требует не только ловушек, но и внимательного отношения к чистоте и благоустройству территории.

"Чтобы предотвратить появление грызунов, важно исключить источники пищи и обеспечить надёжную защиту дома", — отмечает RSPCA.

Сравнение крыс и мышей