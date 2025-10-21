Роддом, где оборвалась колыбельная: во Владивостоке младенец умер через три дня после рождения

История семьи из Владивостока, потерявшей новорождённого сына через несколько дней после родов, потрясла жителей Приморья. Молодой отец, Антон, рассказал в соцсетях, как долгожданное счастье превратилось в трагедию. Малыш умер в роддоме, не дождавшись выписки. Сейчас обстоятельства смерти выясняют следователи и Минздрав края, а Перинатальный центр, где проходили роды, проводит внутреннюю проверку.

История семьи

Антон и Даша познакомились в 2021 году. Их отношения развивались стремительно: уже через три месяца после знакомства они поженились.

"Кто-то говорит, что быстро, но, по правде говоря, мы бы сделали это и в первый месяц, если бы ЗАГС позволил", — улыбается Антон.

Молодая пара жила вместе, работала, снимала квартиру и мечтала о ребёнке. Спустя два года они решили, что готовы стать родителями. В 2024 году начали обследования, чтобы убедиться, что беременность пройдёт без осложнений.

В начале 2025 года на тесте появились две заветные полоски. Радости не было предела — будущие родители сразу начали готовиться к пополнению: выбирали детскую мебель, одежду, коляску. Позже узнали, что ждут мальчика.

"Беременность протекала хорошо, никаких проблем не возникало. Только сильные отёки на последних неделях — врачи сказали, что это нормально. Мы были спокойны и счастливы", — вспоминает Антон.

Когда самый счастливый день превратился в самый страшный

Роды начались на 39-й неделе — точно в срок. Антон уже был на работе, когда ему позвонила жена: у неё отошли воды. Он бросил всё и помчался домой, где уже работала бригада скорой помощи. После осмотра женщину отвезли в Перинатальный центр Владивостока.

"Меня с женой не пустили, а оформление длилось слишком долго. Мне казалось, что счёт идёт на минуты", — говорит Антон.

Схваток не было, и врачи решили провести медикаментозную стимуляцию родов. К вечеру схватки начались, но процесс затянулся, и через 12 часов безводного периода приняли решение о кесаревом сечении.

"Двенадцать с половиной часов без вод — я был зол и напуган. Казалось, всё должно было пройти быстрее", — вспоминает он.

Около часа ночи Даша вышла на связь: операция прошла успешно, малыш весил 3,5 кг и получил 9 баллов по шкале Апгар. Женщине нужно было отойти от наркоза, ребёнка временно забрали.

Первые два дня после родов проходили спокойно. Ребёнок хорошо ел, анализы были в норме, неонатологи заверяли, что всё в порядке. Но, по словам Антона, некоторые детали насторожили: сына несколько раз забирали "на процедуры", о которых мать ничего не знала, а осмотры, по её словам, проходили "на бегу".

"Я видел, как жена расцветает — усталая, но счастливая. Она становилась мамой, я — отцом", — говорит Антон.

Последняя ночь

Накануне выписки, 4 октября, Даша заметила, что малыш стал необычно спокойным и отказался от еды. Она рассказала об этом врачу, но услышала, что "у новорождённых это бывает".

"Всю ночь жена пыталась позвать на помощь — кто-то был занят, кто-то не подходил. Утром нашего сына не стало", — с болью вспоминает Антон.

Женщина позвонила мужу в слезах. Он сразу поехал в роддом.

"Я впервые в жизни испытал настоящий ужас. Мы так ждали его…"

Документы, боль и ожидание ответов

Теперь у семьи на руках три бумаги: выписка матери, свидетельство о рождении ребёнка и справка о его смерти. Последние два документа датированы одним днём.

В справке, оказавшейся в распоряжении журналистов, указана пневмония новорождённых неуточнённой природы. Точную причину обещают назвать после патологоанатомического исследования.

Малыша уже похоронили. Для родителей каждый день после утраты стал испытанием.

"Любой детский крик, коляска за окном — всё напоминает. Мы почти не спим", — признаётся Антон.

Сейчас семья ждёт официального заключения из морга.

Проверка и реакция Перинатального центра

После того как история Антона и Даши распространилась в соцсетях, ситуацией заинтересовался Следственный комитет, а Перинатальный центр запустил служебное расследование совместно с Минздравом Приморского края.

"Мы глубоко сочувствуем семье и скорбим вместе с ними. Сейчас проводится служебная проверка. Окончательный диагноз будет известен после патологоанатомического заключения. Пока рано говорить о причинах", — сообщили представители Перинатального центра в комментарии для "ФедералПресс".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: затягивать с кесаревым сечением при длительном безводном периоде.

Последствие: риск гипоксии и инфицирования ребёнка.

Альтернатива: экстренное оперативное родоразрешение сразу после потери вод.

Последствие: поздняя реакция на ухудшение состояния.

Альтернатива: немедленный осмотр и лабораторное обследование при первых признаках вялости.

Последствие: невозможность вовремя оказать помощь.

Альтернатива: усиление дежурств неонатологов и круглосуточное видеонаблюдение.

А что если…

А если бы тревогу матери услышали вовремя? Медики признают, что первые часы после появления симптомов у новорождённого решающие. Если пневмония развивается стремительно, счёт действительно идёт на минуты. Сейчас врачи и следователи проверяют, почему персонал не отреагировал своевременно и была ли возможность спасти ребёнка.

Плюсы и минусы системы родовспоможения

Аспект Плюсы Минусы Современные технологии и оборудование Высокое качество диагностики Недостаток персонала на ночных сменах Возможность оперативного вмешательства Профессиональные хирурги и анестезиологи Проблемы с коммуникацией и вниманием к жалобам Поддержка Минздрава и проверок Улучшение стандартов Недоверие пациентов после трагедий

Мифы и правда

Миф: смерть новорождённого всегда результат неизлечимой болезни.

Правда: во многих случаях трагедии происходят из-за врачебных ошибок или позднего реагирования.

Миф: кесарево полностью безопасно.

Правда: при затяжных родах риски осложнений возрастают и для матери, и для ребёнка.

Миф: отёки на поздних сроках — норма.

Правда: сильные отёки могут быть признаком гестоза, требующего наблюдения.

Исторический контекст

Перинатальные центры создавались в России с 2006 года как способ снизить младенческую смертность. В большинстве случаев они спасают тысячи жизней, но даже при современном уровне медицины остаются случаи, когда человеческий фактор приводит к трагедиям.

Владивостокский эпизод стал напоминанием о хрупкости жизни и о том, насколько важно, чтобы медицинская система не теряла человеческого участия и внимания к каждому пациенту.

