Бывший заместитель Родченкова объявлен в розыск: он проходит по уголовному делу

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Тимофея Соболевского. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, Соболевский проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия, ему грозит полгода тюрьмы.
По информации Telegram-канала Baza, информация о розыске Соболевского совпала с публикацией данных Службы внешней разведки (СВР) о том, что на Западе готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте, которую курируют экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, уехавшие из России.
Согласно последним данным, Родченков и Соболевский живут в США.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Фото: МВД России
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