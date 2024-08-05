Бывший заместитель Родченкова объявлен в розыск: он проходит по уголовному делу

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Тимофея Соболевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, Соболевский проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия, ему грозит полгода тюрьмы.

По информации Telegram-канала Baza, информация о розыске Соболевского совпала с публикацией данных Службы внешней разведки (СВР) о том, что на Западе готовится серия «громких расследовательских пуб­ликаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте, которую курируют экс-руководители Московской антидо­пинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, уехавшие из России.

Согласно последним данным, Родченков и Соболевский живут в США.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Фото: МВД России