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Летные испытания экипажа Boeing Starliner НАСА
Летные испытания экипажа Boeing Starliner НАСА
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Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:43

ВВС США взглянули на доставку иначе: испытания открыли перспективы снабжения удаленных районов

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) провела очередные испытания по программе Rocket Cargo. Ее цель — создать систему, способную быстро доставлять грузы через космос в отдаленные и труднодоступные районы. Капсулу Starfall вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая 20 октября с мыса Канаверал.

В капсуле установили датчики температуры, ударных нагрузок и вибрации, а также грузовые модули с разным оборудованием. Исследователей прежде всего интересовало, как перенесут старт и вход в плотные слои атмосферы:

  • электроника и спутниковый маяк;
  • аккумуляторы;
  • опреснитель на основе обратного осмоса;
  • носимый аварийный запас и средства экстренной медицинской помощи.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, Starfall — цилиндр высотой около 0,75 м и диаметром 3,1 м. Масса аппарата — 3100 кг, из них до 1000 кг может приходиться на груз. В следующих испытаниях инженеры, возможно, добавят в груз спасательный плот.

Программа Rocket Cargo стартовала в 2021 году. Первый контракт — пятилетний, на 102 млн долларов — в 2022 году получила SpaceX. Позже к работам подключились Blue Origin, Sierra Space и Rocket Lab.

Руководитель отдела внедрения технологий AFRL Адам Ремейли назвал испытания успешными: по его словам, система может заметно повысить мобильность войск. В AFRL рассчитывают, что в будущем так можно будет доставлять грузы в зоны конфликтов и туда, где нет дорог и взлетно-посадочных полос, а также использовать капсулы в спасательных операциях и при химических, биологических или радиационных угрозах.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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