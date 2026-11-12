ВВС США взглянули на доставку иначе: испытания открыли перспективы снабжения удаленных районов

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) провела очередные испытания по программе Rocket Cargo. Ее цель — создать систему, способную быстро доставлять грузы через космос в отдаленные и труднодоступные районы. Капсулу Starfall вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая 20 октября с мыса Канаверал.

В капсуле установили датчики температуры, ударных нагрузок и вибрации, а также грузовые модули с разным оборудованием. Исследователей прежде всего интересовало, как перенесут старт и вход в плотные слои атмосферы:

электроника и спутниковый маяк;

аккумуляторы;

опреснитель на основе обратного осмоса;

носимый аварийный запас и средства экстренной медицинской помощи.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, Starfall — цилиндр высотой около 0,75 м и диаметром 3,1 м. Масса аппарата — 3100 кг, из них до 1000 кг может приходиться на груз. В следующих испытаниях инженеры, возможно, добавят в груз спасательный плот.

Программа Rocket Cargo стартовала в 2021 году. Первый контракт — пятилетний, на 102 млн долларов — в 2022 году получила SpaceX. Позже к работам подключились Blue Origin, Sierra Space и Rocket Lab.

Руководитель отдела внедрения технологий AFRL Адам Ремейли назвал испытания успешными: по его словам, система может заметно повысить мобильность войск. В AFRL рассчитывают, что в будущем так можно будет доставлять грузы в зоны конфликтов и туда, где нет дорог и взлетно-посадочных полос, а также использовать капсулы в спасательных операциях и при химических, биологических или радиационных угрозах.