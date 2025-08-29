Голос против времени: почему Кипелову всё труднее выходить на сцену

Что может быть страшнее для музыканта, чем потерять голос? С этим вопросом сегодня всё чаще сталкивается один из самых известных рок-исполнителей России — Валерий Кипелов. Легендарный артист признался, что именно из-за проблем с голосом вынужден отказываться от части гастролей.

Голос против часовых поясов

Кипелову 67 лет, и он откровенно говорит, что возраст всё больше напоминает о себе. Наибольшие трудности, по словам музыканта, возникают во время поездок по регионам, где разница с Москвой достигает четырёх и более часов.

"Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определенные выводы. Иногда я даже отказываюсь от поездок в дальние регионы. Вот по этой причине", — рассказал исполнитель в интервью kp.ru.

Когда-то легко переносивший смену часовых поясов артист теперь вынужден осторожнее относиться к нагрузкам.

Главный страх музыканта

Несмотря на ограничения, Кипелов подчёркивает: для него важно не потерять главное — любовь к сцене и ту особую энергетику, которая рождается в живом общении с публикой.

"Больше всего я боюсь потерять вкус к работе и концертам", — признаётся музыкант.

Именно фанаты остаются для него источником вдохновения, и ради встреч с ними он старается беречь силы.

Точка в истории с "Арией"

Отдельно Кипелов коснулся вопроса, который часто обсуждают его поклонники: возможное возвращение в "Арию". Артист отметил, что эта страница окончательно закрыта, поскольку не удалось прийти к единому мнению с бывшими коллегами.

Тем не менее он подчеркнул, что группа по-прежнему занимает важное место в его жизни.