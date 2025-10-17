Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:44

Гитара больше не дымится: как умер и чем живёт память о легенде Kiss

Умер Эйс Фрейли — сооснователь и гитарист группы Kiss

Печальная новость потрясла мир рока — не стало Пола Дэниела Эйса Фрейли, сооснователя и гитариста легендарной группы Kiss. Музыкант ушёл из жизни на 75-м году в Морристауне, США. Для поклонников по всему миру это стало символическим концом целой эпохи — эпохи громких гитарных рифов, масок и театрального драйва, который изменил представление о рок-сцене.

Человек, ставший легендой

Эйс Фрейли вошёл в историю музыки как гитарист, вокалист и автор песен, которые сформировали звучание Kiss в 1970-х. Его фирменный стиль, узнаваемый с первых аккордов, сделал группу одной из самых влиятельных в истории хард-рока. В отличие от многих коллег, Эйс не стремился к идеальной технике — он играл с душой, создавая мощное эмоциональное звучание, в котором каждый рифф был откровением.

Гитарист покинул этот мир вследствие осложнений после падения, произошедшего месяцем ранее. По информации TMZ, у музыканта случилось кровоизлияние в мозг. Его семья сообщила о трагедии в заявлении, переданном изданием Variety.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Мы бережно храним все лучшие воспоминания о нём, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его ухода колоссален", — передаёт слова близких издание Variety.

Наследие в истории Kiss

Эйс был одним из четырёх оригинальных участников Kiss, вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Коллектив родился в Нью-Йорке в 1973 году и быстро превратился в мировое явление. Kiss стали известны не только музыкой, но и своими грандиозными шоу — с огнём, дымом, пиротехникой и культовым гримом. Образ Эйса, получившего сценическое имя Space Ace, стал символом таинственности и космической энергетики группы.

"Мы опустошены известием о кончине Эйса Фрейли. Он был очень значимым и незаменимым рок-солдатом в самые важные этапы истории группы. Он есть и всегда будет частью наследия Kiss. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто любил его, включая наших поклонников по всему миру", — заявили Пол Стэнли и Джин Симмонс.

Хиты, которые помнят поколения

Именно Фрейли был автором нескольких культовых композиций Kiss, включая "Cold Gin", "Parasite", "Shock Me" и "Talk to Me". Его стиль соединял грубую мощь и мелодичность, делая каждую песню эмоционально насыщенной. Особое место в истории заняла "Shock Me" — первая композиция, где Эйс выступил вокалистом, и которую он написал после того, как пережил удар током прямо на сцене.

Его гитара звучала как продолжение личности — немного дерзко, с характером и непредсказуемостью. На концертах Kiss он поражал публику эффектом "дымящейся гитары": из инструмента буквально вырывался дым, усиливая впечатление магии происходящего.

Сольный путь и автобиография

После ухода из Kiss в 1982 году Эйс запустил сольный проект Frehley's Comet и выпустил несколько альбомов, тепло принятых публикой. Несмотря на личные сложности и борьбу с зависимостями, музыкант сумел вернуться к творчеству, сохранив верность своему стилю.

В 2011 году вышла его автобиография "No Regrets" ("Без сожалений"), где он откровенно рассказал о жизни в мире рока, взлётах и падениях, дружбе и конфликтах внутри Kiss. Книга быстро стала бестселлером и показала, насколько честным и самоироничным был Фрейли вне сцены.

Исторический контекст: как Kiss изменили рок

Когда Kiss появились в начале 70-х, они совершили настоящую революцию. Их сценический грим, вдохновлённый театром кабуки и комиксами, стал фирменным знаком. В эпоху, когда рок ассоциировался с джинсами и минимализмом, Kiss предложили зрелище — со спецэффектами, костюмами и мощным визуальным стилем.

Именно благодаря Kiss концертный рок превратился в масштабное шоу, где визуальный образ стал неотъемлемой частью музыки. Этот подход позже вдохновил десятки групп — от Mötley Crüe до Slipknot.

Интересные факты

  1. Гитару Эйса часто оснастили пиротехническими устройствами — во время соло она начинала "дымиться" или "стрелять" искрами.

  2. Фрейли придумал логотип Kiss, который до сих пор используется группой.

  3. В 1978 году каждый из участников Kiss выпустил сольный альбом — диск Эйса стал самым успешным из всех.

А что если бы Kiss не воссоединились?

В конце 1990-х группа пережила второе рождение. Фрейли снова вышел на сцену в своём знаменитом гриме и с серебряными звёздами на лице. Этот тур стал триумфом: фанаты по всему миру выкупали билеты за считанные часы. Если бы воссоединения не произошло, Kiss, вероятно, остались бы частью прошлого, а не живой легендой, вдохновляющей новые поколения рокеров.

Мифы и правда о Эйсе Фрейли

  • Миф: Эйс покинул Kiss из-за творческих разногласий.
    Правда: основной причиной стали проблемы со здоровьем и усталость от гастролей.

  • Миф: группа использовала чужие гитары на записях.
    Правда: многие студийные партии Фрейли сыграл сам, хотя позже на некоторых альбомах действительно привлекались сессионные музыканты.

  • Миф: Эйс был против сценического грима.
    Правда: напротив, именно он предложил космический образ, который стал одной из визитных карточек Kiss.

FAQ

Какую роль Эйс играл в Kiss?
Он был основным гитаристом и одним из авторов песен, формировавших фирменное звучание группы.

Когда он ушёл из группы?
Первый раз — в 1982 году, затем вернулся в конце 90-х на несколько лет.

Что сделал Эйс после Kiss?
Записал сольные альбомы, написал мемуары и продолжал выступать как сольный артист.

Почему его называли Space Ace?
Из-за сценического образа — космического персонажа со звёздами на лице и "внеземным" стилем игры.

Как фанаты отреагировали на его смерть?
Сотни сообщений скорби заполнили соцсети, а музыканты по всему миру вспоминают его как символ эпохи.

