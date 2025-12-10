Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
робототехника
робототехника
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Роботы забирают будущее — но кадры нужны уже сейчас: зарплаты взлетели, а вакансии не успевают за спросом

Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова

Спрос на специалистов с навыками робототехники продолжает расти — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы hh. ru. За один год медианные зарплатные предложения увеличились двузначными темпами, отражая усиливающуюся конкуренцию работодателей за высокотехнологичные кадры.

Общая динамика зарплат

По данным исследования, за 11 месяцев 2025 года медианное предложение для специалистов, владеющих робототехникой, достигло 79,7 тыс. рублей. Этот показатель на 14% выше уровня аналогичного периода 2024 года, когда медиана составляла 70,1 тыс. рублей. Рост наблюдается как в крупных центрах, так и в регионах, что указывает на расширение проектной активности и увеличение числа задач, требующих междисциплинарных технических компетенций.

Параллельно эксперты отмечают расхождение между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей. Прогнозируемая зарплата специалистов остаётся выше — около 100 тыс. рублей, что превышает медиану почти на четверть. Такой разрыв объясняется высокой сложностью профессии и заметным повышением требований к квалификации кадров в сфере робототехники.

Региональные различия и лидеры роста

Исследование также фиксирует выраженную динамику в ряде регионов. Лидером по росту медианы стала Новосибирская область: увеличение составило 67%, с 60 до 100 тыс. рублей. Свердловская область поднялась на 46% (с 60 до 87,8 тыс.), Московская область — на 44% (с 62 до 89,3 тыс.). Республика Татарстан показала рост на 37% (с 73,6 до 100,6 тыс.), Челябинская область — на 27% (с 70 до 89 тыс.). В Москве медианное предложение увеличилось на 19%, достигнув 119,1 тыс. рублей.

В некоторых субъектах одновременно растёт и число доступных вакансий. Ленинградская область показала увеличение предложения на 150%, Приморский край — на 63%, Ростовская область — на 8%. Такая динамика свидетельствует о структурном повышении спроса на специалистов, способных работать на стыке механики, программирования и автоматизации.

Соотношение ожиданий и реальных предложений

Специалисты по подбору персонала акцентируют внимание на том, что робототехника требует глубоких междисциплинарных знаний, и это определяет как уровень зарплат, так и склонность соискателей оценивать свой труд выше среднерыночных показателей. При этом рост медианы в регионах-лидерах демонстрирует, что компании готовы адаптироваться, постепенно увеличивая зарплатные вилки.

"Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер… Это говорит о том, что компаниям для привлечения лучших кадров придется либо еще активнее корректировать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия", — приводятся слова директора hh. ru по исследованиям Марии Игнатовой.

Исследование подчёркивает, что структурный сдвиг в пользу высокотехнологичных специальностей становится устойчивым. Компании усиливают конкуренцию за кадры, расширяют географию поиска и рассчитывают на специалистов, способных вести проекты на перспективных направлениях автоматизации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поставки российского газа в Казахстан могут вырасти до 12 миллиардов кубометров к 2028 году — Госдума 08.12.2025 в 15:50
Казахстан ждет газового прорыва: как новые поставки российского газа укрепят энергобезопасность

Поставки российского газа в Казахстан к 2028 году могут вырасти до 12 миллиардов кубометров. Соглашение и новые проекты усилят энергетическое сотрудничество двух стран.

Читать полностью » Наталия Пырьева: конфискация российских активов нарушит международное право и вызовет дипломатический конфликт 08.12.2025 в 15:43
Конфискация российских активов: какие скрытые угрозы поджидают Евросоюз на пути к реализации

Евросоюз сталкивается с юридическими и политическими препятствиями в реализации планов конфискации российских активов. Реализация этой идеи маловероятна в ближайшей перспективе.

Читать полностью » Минимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 71 525,52 рубля — экономист Балынин 08.12.2025 в 15:10
Из самозанятого в обеспеченного пенсионера: как выгодные взносы могут стать ключом к будущей пенсии

Минимальные и максимальные добровольные взносы на страховую пенсию в 2026 году — как они влияют на накопления? Экономист Игорь Балынин объясняет.

Читать полностью » Рост вложений в фондовый рынок связан с падением ставок по депозитам — эксперт Кабаков 08.12.2025 в 15:04
Фондовый рынок — новый спаситель: почему россияне всё чаще ищут альтернативу банковским вкладам

Почему россияне все больше инвестируют в фондовый рынок? Экономист Ярослав Кабаков объяснил причины рекордного притока средств в III квартале 2025 года.

Читать полностью » Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов 08.12.2025 в 14:18
Семейная ипотека станет привилегией? Новые правила, которые изменят всё

Семейная ипотека в России скоро изменится. Виталий Милонов рассказал, как новая схема повысит адресность программы и будет поддерживать многодетные семьи.

Читать полностью » Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко 07.12.2025 в 8:49
От форпоста империи до центра развития: как Омская область снова заявляет о своём значении

История региона, политические заявления и роль Омской области в современной России объединяются в рассказ о территории, которая продолжает укреплять своё влияние.

Читать полностью » Венгрия готовится к нормализации отношений с Россией после завершения украинского кризиса — Виктор Орбан 06.12.2025 в 16:33
Венгрия и Россия: стратегический союз после окончания украинского конфликта — что скрывают переговоры Орбана с Путиным

Венгрия рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Орбан рассказал о перспективах отмены санкций и нормализации отношений.

Читать полностью » Прогноз на 2026 год: российская экономика вернется к сбалансированному росту — Тремасов 06.12.2025 в 10:47
Риски инфляции и сбалансированный рост: какой прогноз для российской экономики на ближайшие годы

В 2026 году российская экономика продолжит рост, но с меньшими темпами. Прогнозы Банк России предполагают сбалансированное развитие на ближайшие годы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт
Еда
Гороховый суп на бульоне из свиных языков получается более густым и насыщенным — повара
Общество
Предпринимателя осудили за мошенничество при строительстве домов — прокуратура
Происшествия
Толчок у Тонгатапу произошёл на глубине 10 км — австралийское геобюро
Мир
Хоккайдо расширяет инфраструктуру безопасности для реактора — ТАСС
ДФО
В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев
Наука
Исследователи подтвердили ритуальное назначение древней лодки — National Geographic España
Спорт и фитнес
Физическая активность помогает сохранять подвижность в пожилом возрасте – Том Харрисон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet