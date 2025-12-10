Роботы забирают будущее — но кадры нужны уже сейчас: зарплаты взлетели, а вакансии не успевают за спросом

Спрос на специалистов с навыками робототехники продолжает расти — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы hh. ru. За один год медианные зарплатные предложения увеличились двузначными темпами, отражая усиливающуюся конкуренцию работодателей за высокотехнологичные кадры.

Общая динамика зарплат

По данным исследования, за 11 месяцев 2025 года медианное предложение для специалистов, владеющих робототехникой, достигло 79,7 тыс. рублей. Этот показатель на 14% выше уровня аналогичного периода 2024 года, когда медиана составляла 70,1 тыс. рублей. Рост наблюдается как в крупных центрах, так и в регионах, что указывает на расширение проектной активности и увеличение числа задач, требующих междисциплинарных технических компетенций.

Параллельно эксперты отмечают расхождение между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей. Прогнозируемая зарплата специалистов остаётся выше — около 100 тыс. рублей, что превышает медиану почти на четверть. Такой разрыв объясняется высокой сложностью профессии и заметным повышением требований к квалификации кадров в сфере робототехники.

Региональные различия и лидеры роста

Исследование также фиксирует выраженную динамику в ряде регионов. Лидером по росту медианы стала Новосибирская область: увеличение составило 67%, с 60 до 100 тыс. рублей. Свердловская область поднялась на 46% (с 60 до 87,8 тыс.), Московская область — на 44% (с 62 до 89,3 тыс.). Республика Татарстан показала рост на 37% (с 73,6 до 100,6 тыс.), Челябинская область — на 27% (с 70 до 89 тыс.). В Москве медианное предложение увеличилось на 19%, достигнув 119,1 тыс. рублей.

В некоторых субъектах одновременно растёт и число доступных вакансий. Ленинградская область показала увеличение предложения на 150%, Приморский край — на 63%, Ростовская область — на 8%. Такая динамика свидетельствует о структурном повышении спроса на специалистов, способных работать на стыке механики, программирования и автоматизации.

Соотношение ожиданий и реальных предложений

Специалисты по подбору персонала акцентируют внимание на том, что робототехника требует глубоких междисциплинарных знаний, и это определяет как уровень зарплат, так и склонность соискателей оценивать свой труд выше среднерыночных показателей. При этом рост медианы в регионах-лидерах демонстрирует, что компании готовы адаптироваться, постепенно увеличивая зарплатные вилки.

"Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер… Это говорит о том, что компаниям для привлечения лучших кадров придется либо еще активнее корректировать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия", — приводятся слова директора hh. ru по исследованиям Марии Игнатовой.

Исследование подчёркивает, что структурный сдвиг в пользу высокотехнологичных специальностей становится устойчивым. Компании усиливают конкуренцию за кадры, расширяют географию поиска и рассчитывают на специалистов, способных вести проекты на перспективных направлениях автоматизации.