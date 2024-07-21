В России компания "Северсталь" провела первые испытания робота-собаки от Deep Robotics на своих производственных площадках. Робот продемонстрировал способность ориентироваться на местности, переносить металлические пробы и следить за безопасностью, осуществляя доставку огнеупорных брикетов к доменной печи.
С применением технологий компьютерного зрения и LiDAR, робот может выполнять различные функции, включая транспортировку предметов, инспекции и создание цифровых карт. "Северсталь" планирует продолжить тестирование на других своих объектах.
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