Экономия топлива и плавность переключений: как РКП делает автомобили лучше

На сегодняшний день автомобили с роботизированными коробками передач (РКП) становятся всё более востребованными. Этот технологический тренд не только привлек внимание автолюбителей, но и стал нормой для большого количества новых автомобилей на рынке. Согласно анализу, проведенному Авито Авто, предложения машин с РКП за первые восемь месяцев 2025 года увеличились на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это серьёзный скачок, который продвигает РКП от статуса редкости к стандарту. В настоящее время почти половина всех новых автомобилей, представленных на платформе, оснащены именно роботизированной коробкой передач — её доля составляет 48,4%.

Причины роста популярности РКП

Спрос на автомобили с РКП объясняется рядом факторов. Во-первых, это стремление автопроизводителей и покупателей к технологическим инновациям. Роботизированные коробки обеспечивают более высокую экономию топлива и плавность переключений по сравнению с механическими аналогами. Во-вторых, РКП является компромиссным решением между механической и автоматической трансмиссией. Она сочетает в себе удобство автоматической коробки и контроль, который даёт механика. Это объясняет рост популярности таких моделей среди разных групп потребителей.

Как меняется рынок автомобилей с РКП

Впервые за долгое время РКП вышла из категории нишевых решений и стала неотъемлемой частью ассортимента новых автомобилей. Согласно данным анализа Авито Авто, ведущими моделями, где предпочтение отдается роботизированной трансмиссии, стали кроссовер Jetour T2 и модели Chery Tiggo 7 Pro Max и EXEED RX. Среди них лидером по спросу является именно Jetour T2, где в 90% случаев покупатели интересуются именно модификациями с РКП. В целом наибольшую долю в сегменте автомобилей с РКП занимает китайский автопроизводитель Chery, а также марки Haval и Changan. Эти компании занимают более половины всего рынка, предлагая широкий выбор моделей с инновационными коробками передач.

Тренд, поддерживаемый новыми марками

Интересно, что в последние годы растет внимание к новым маркам, таким как SWM, GAC и Belgee. Эти производители демонстрируют существенный рост и привлечённое внимание благодаря улучшению качества своих моделей и улучшению технологических характеристик, включая трансмиссии с РКП. Появление новых брендов и их успешная интеграция в рынок добавляют разнообразие и конкуренцию в сегмент.

Динамика изменения моделей с РКП

Согласно статистике, модель Haval F7 и Belgee X50 продемонстрировали быстрый рост по числу предложений с РКП. Эти автомобили за год совершили заметный рывок, переместившись из топ-15 в первую десятку самых популярных моделей с роботизированной коробкой на платформе. Увеличение числа предложений таких машин также стало возможным благодаря усилиям автопроизводителей, улучшивших свою технику и расширивших модельный ряд.

Рынок автомобилей с РКП: текущие данные