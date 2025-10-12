Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:17

Китай уже вложил 180 миллиардов, а мы пока думаем: что ждёт Россию без ИИ

Депутат Андрей Свинцов заявил, что Россия рискует отстать без инвестиций в робототехнику и ИИ

Россия рискует отстать от технологических лидеров, если не сделает ставку на робототехнику и искусственный интеллект. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, выступая в пресс-центре НСН. По его мнению, именно эти направления определят экономику и обороноспособность ближайших десятилетий.

"Задача депутатов сделать так, чтобы в каждой школе был класс робототехники, чтобы даже в самом небольшом городе был такой техникум", — подчеркнул Андрей Свинцов.

Образование — основа технологического прорыва

Свинцов убеждён: если Россия хочет догнать США и Китай, необходимо начинать с системного развития образовательной базы. Он предложил создать классы робототехники во всех школах страны, чтобы дети могли с раннего возраста знакомиться с программированием, механикой и искусственным интеллектом.

Такая инициатива, по словам депутата, поможет сформировать новое поколение инженеров и изобретателей, способных не только потреблять технологии, но и создавать их.

"Мы хотим, чтобы каждый крупный предприниматель часть средств инвестировал в роботов и ИИ. Наши конкуренты — США и Китай — вкладывают сотни миллиардов долларов в эти два направления", — отметил Свинцов.

Россия и технологический разрыв

На сегодняшний день США и Китай остаются мировыми лидерами в области робототехники и искусственного интеллекта. Именно там сосредоточены крупнейшие лаборатории, корпорации и инвестиционные фонды, определяющие развитие отрасли.

Страна Инвестиции в ИИ (2024) Количество промышленных роботов Основные компании
США более $200 млрд 400 тыс. Boston Dynamics, OpenAI, NVIDIA
Китай около $180 млрд 800 тыс. Huawei, Baidu, Unitree Robotics
Россия менее $3 млрд 20 тыс. "Калашников", "Промобот", "Андроидная техника"

Для сравнения: только китайская компания Huawei тратит на исследования в области ИИ больше, чем весь российский бизнес в совокупности.

Первые успехи и задел для роста

Свинцов напомнил, что полтора года назад в России прошёл форум, где отечественные инженеры представили первые рабочие прототипы промышленных роботов. Эти машины могут использоваться на конвейерах, в сборке электроники и даже в автомобильной промышленности.

Однако, по мнению депутата, такие инициативы пока точечные. Чтобы технологии развивались на уровне государств-лидеров, необходимо объединить усилия государства, науки и бизнеса.

Почему бизнес должен инвестировать в роботов

Сегодня именно крупные корпорации формируют технологический ландшафт мира. Компании Amazon, Google, Tesla и Alibaba активно внедряют роботов и ИИ во все процессы — от логистики до маркетинга.

Российским предпринимателям, уверен Свинцов, пора последовать их примеру. Инвестиции в роботизацию производств повысят эффективность, снизят издержки и помогут сохранить конкурентоспособность.

"В каждой отрасли, где трудится человек, можно внедрить хотя бы частичную автоматизацию. От этого выиграют и бизнес, и экономика страны", — пояснил Свинцов.

Советы шаг за шагом: как развивать робототехнику в России

  1. Развивать школьное образование. Ввести обязательные курсы по робототехнике, математике и программированию.

  2. Создать сеть техникумов и инженерных колледжей. Особенно в малых городах, где ощущается нехватка технических специалистов.

  3. Стимулировать бизнес-инвестиции. Ввести налоговые льготы для компаний, финансирующих ИИ-проекты.

  4. Поддерживать стартапы. Создать государственные гранты и акселераторы по аналогии с китайской моделью поддержки инноваций.

  5. Обеспечить интеграцию науки и промышленности. Университеты и корпорации должны совместно работать над внедрением новых решений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать робототехнику "игрушкой" для детей.
    Последствие: Потеря кадрового потенциала и отставание от мировых трендов.
    Альтернатива: Ввести робототехнику как часть обязательной программы STEM-образования.

  • Ошибка: Недооценка роли бизнеса.
    Последствие: Зависимость от иностранных технологий.
    Альтернатива: Мотивация инвестиций через государственные субсидии и налоговые вычеты.

  • Ошибка: Отсутствие единой стратегии развития.
    Последствие: Разрозненные инициативы и медленный прогресс.
    Альтернатива: Принятие федеральной программы "Робототехника и ИИ 2035".

А что если Россия догонит лидеров?

Если стратегия будет реализована, Россия сможет не только сократить отставание, но и выйти на мировой рынок робототехники с собственными конкурентоспособными решениями. Уже сейчас отечественные компании успешно поставляют сервисных роботов для медицины, логистики и обслуживания клиентов в банках.

Расширение таких проектов может превратить Россию в одного из лидеров Восточной Европы по числу внедрённых роботизированных систем.

Плюсы и минусы ускоренного развития ИИ и робототехники

Плюсы Минусы
Рост производительности и эффективности Высокая стоимость внедрения
Создание новых рабочих мест в ИТ Сокращение низкоквалифицированного труда
Улучшение образования Риски этических и правовых коллизий
Снижение человеческого фактора в производстве Возможная зависимость от импортных комплектующих

FAQ

Когда в школах могут появиться классы робототехники?
Если инициатива будет поддержана на федеральном уровне, первые классы могут появиться уже к 2026 году.

Какие компании в России лидируют в этой сфере?
"Промобот", "Андроидная техника", лаборатории МФТИ и Сколтеха.

Есть ли уже готовые отечественные промышленные роботы?
Да, российские образцы применяются на сборочных линиях "КАМАЗа" и "АвтоВАЗа".

Мифы и правда

  • Миф: Роботы вытеснят людей с рынка труда.
    Правда: Они заменят лишь рутинные процессы, создавая новые профессии в инженерии и программировании.

  • Миф: Россия не способна конкурировать с США и Китаем.
    Правда: При поддержке государства и бизнеса возможно быстрое сокращение технологического разрыва.

  • Миф: Инвестиции в ИИ окупаются слишком медленно.
    Правда: По статистике, автоматизация снижает затраты предприятий на 20-40 % уже в первые годы.

3 интересных факта

• По данным IFR, каждый десятый промышленный робот в мире производится в Китае.
• Россия входит в топ-15 стран по числу лабораторий ИИ, но в топ-40 — по уровню внедрения.
• Первый российский образовательный робот появился в 2012 году и использовался в кружках при школах "Кванториума".

