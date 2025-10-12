Китай уже вложил 180 миллиардов, а мы пока думаем: что ждёт Россию без ИИ
Россия рискует отстать от технологических лидеров, если не сделает ставку на робототехнику и искусственный интеллект. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, выступая в пресс-центре НСН. По его мнению, именно эти направления определят экономику и обороноспособность ближайших десятилетий.
"Задача депутатов сделать так, чтобы в каждой школе был класс робототехники, чтобы даже в самом небольшом городе был такой техникум", — подчеркнул Андрей Свинцов.
Образование — основа технологического прорыва
Свинцов убеждён: если Россия хочет догнать США и Китай, необходимо начинать с системного развития образовательной базы. Он предложил создать классы робототехники во всех школах страны, чтобы дети могли с раннего возраста знакомиться с программированием, механикой и искусственным интеллектом.
Такая инициатива, по словам депутата, поможет сформировать новое поколение инженеров и изобретателей, способных не только потреблять технологии, но и создавать их.
"Мы хотим, чтобы каждый крупный предприниматель часть средств инвестировал в роботов и ИИ. Наши конкуренты — США и Китай — вкладывают сотни миллиардов долларов в эти два направления", — отметил Свинцов.
Россия и технологический разрыв
На сегодняшний день США и Китай остаются мировыми лидерами в области робототехники и искусственного интеллекта. Именно там сосредоточены крупнейшие лаборатории, корпорации и инвестиционные фонды, определяющие развитие отрасли.
|Страна
|Инвестиции в ИИ (2024)
|Количество промышленных роботов
|Основные компании
|США
|более $200 млрд
|400 тыс.
|Boston Dynamics, OpenAI, NVIDIA
|Китай
|около $180 млрд
|800 тыс.
|Huawei, Baidu, Unitree Robotics
|Россия
|менее $3 млрд
|20 тыс.
|"Калашников", "Промобот", "Андроидная техника"
Для сравнения: только китайская компания Huawei тратит на исследования в области ИИ больше, чем весь российский бизнес в совокупности.
Первые успехи и задел для роста
Свинцов напомнил, что полтора года назад в России прошёл форум, где отечественные инженеры представили первые рабочие прототипы промышленных роботов. Эти машины могут использоваться на конвейерах, в сборке электроники и даже в автомобильной промышленности.
Однако, по мнению депутата, такие инициативы пока точечные. Чтобы технологии развивались на уровне государств-лидеров, необходимо объединить усилия государства, науки и бизнеса.
Почему бизнес должен инвестировать в роботов
Сегодня именно крупные корпорации формируют технологический ландшафт мира. Компании Amazon, Google, Tesla и Alibaba активно внедряют роботов и ИИ во все процессы — от логистики до маркетинга.
Российским предпринимателям, уверен Свинцов, пора последовать их примеру. Инвестиции в роботизацию производств повысят эффективность, снизят издержки и помогут сохранить конкурентоспособность.
"В каждой отрасли, где трудится человек, можно внедрить хотя бы частичную автоматизацию. От этого выиграют и бизнес, и экономика страны", — пояснил Свинцов.
Советы шаг за шагом: как развивать робототехнику в России
-
Развивать школьное образование. Ввести обязательные курсы по робототехнике, математике и программированию.
-
Создать сеть техникумов и инженерных колледжей. Особенно в малых городах, где ощущается нехватка технических специалистов.
-
Стимулировать бизнес-инвестиции. Ввести налоговые льготы для компаний, финансирующих ИИ-проекты.
-
Поддерживать стартапы. Создать государственные гранты и акселераторы по аналогии с китайской моделью поддержки инноваций.
-
Обеспечить интеграцию науки и промышленности. Университеты и корпорации должны совместно работать над внедрением новых решений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать робототехнику "игрушкой" для детей.
Последствие: Потеря кадрового потенциала и отставание от мировых трендов.
Альтернатива: Ввести робототехнику как часть обязательной программы STEM-образования.
-
Ошибка: Недооценка роли бизнеса.
Последствие: Зависимость от иностранных технологий.
Альтернатива: Мотивация инвестиций через государственные субсидии и налоговые вычеты.
-
Ошибка: Отсутствие единой стратегии развития.
Последствие: Разрозненные инициативы и медленный прогресс.
Альтернатива: Принятие федеральной программы "Робототехника и ИИ 2035".
А что если Россия догонит лидеров?
Если стратегия будет реализована, Россия сможет не только сократить отставание, но и выйти на мировой рынок робототехники с собственными конкурентоспособными решениями. Уже сейчас отечественные компании успешно поставляют сервисных роботов для медицины, логистики и обслуживания клиентов в банках.
Расширение таких проектов может превратить Россию в одного из лидеров Восточной Европы по числу внедрённых роботизированных систем.
Плюсы и минусы ускоренного развития ИИ и робототехники
|Плюсы
|Минусы
|Рост производительности и эффективности
|Высокая стоимость внедрения
|Создание новых рабочих мест в ИТ
|Сокращение низкоквалифицированного труда
|Улучшение образования
|Риски этических и правовых коллизий
|Снижение человеческого фактора в производстве
|Возможная зависимость от импортных комплектующих
FAQ
Когда в школах могут появиться классы робототехники?
Если инициатива будет поддержана на федеральном уровне, первые классы могут появиться уже к 2026 году.
Какие компании в России лидируют в этой сфере?
"Промобот", "Андроидная техника", лаборатории МФТИ и Сколтеха.
Есть ли уже готовые отечественные промышленные роботы?
Да, российские образцы применяются на сборочных линиях "КАМАЗа" и "АвтоВАЗа".
Мифы и правда
-
Миф: Роботы вытеснят людей с рынка труда.
Правда: Они заменят лишь рутинные процессы, создавая новые профессии в инженерии и программировании.
-
Миф: Россия не способна конкурировать с США и Китаем.
Правда: При поддержке государства и бизнеса возможно быстрое сокращение технологического разрыва.
-
Миф: Инвестиции в ИИ окупаются слишком медленно.
Правда: По статистике, автоматизация снижает затраты предприятий на 20-40 % уже в первые годы.
3 интересных факта
• По данным IFR, каждый десятый промышленный робот в мире производится в Китае.
• Россия входит в топ-15 стран по числу лабораторий ИИ, но в топ-40 — по уровню внедрения.
• Первый российский образовательный робот появился в 2012 году и использовался в кружках при школах "Кванториума".
