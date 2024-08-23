Управление рукой дыханием реально: представлена технология будущего

Специалисты из Швейцарского федерального технологического института (EPFL) в Лозанне разработали уникальное роботизированное устройство, которое позволяет пользователю управлять дополнительной рукой с помощью дыхания.

Эта инновация предназначена для тех, кто желает иметь третью конечность, не теряя возможности использовать свои настоящие руки. Устройство крепится к груди и отслеживает движение диафрагмы: глубокий вдох заставляет руку вытягиваться, а выдох — сокращаться.

Концепция была протестирована в виртуальной реальности, где пользователи управляли аватаром с дополнительной рукой. Испытания показали, что люди быстро осваивают навыки управления и сохраняют их на протяжении года. Успешные тесты в VR привели к созданию реального роботизированного прототипа, работающего по тому же принципу. Однако остаётся вопрос, насколько эффективно люди смогут одновременно контролировать три руки.

Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять, как мозг осваивает новые навыки и адаптируется к дополнительным устройствам.

Диафра́гма — непарная мышца-перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения лёгких.

Фото: commons.wikimedia.org/Science Museum, London (Creative Commons Attribution 4.0 International license)