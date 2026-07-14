Хирургия без врачей не состоялась: роботам не хватает главного навыка

Полная автоматизация хирургических вмешательств пока невозможна, так как роботы способны работать только под постоянным управлением специалиста. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал андролог, уролог Евгений Греков.

Ранее сообщалось, что за рубежом провели эксперимент с участием гуманоидных роботов Unitree G1, которые в рамках доклинических испытаний самостоятельно удалили желчные пузыри двум лабораторным свиньям. Этот шаг подчеркнул возможности телеуправляемой медицины, однако эксперты сходятся во мнении, что ответственность за результат остается за врачом.

По словам Грекова, роботизированные операции, включая использование систем типа Da Vinci, активно применяются в российской практике уже около двадцати лет, однако человеческий фактор остается ключевым компонентом безопасности. Врач подчеркнул, что машина не способна адекватно оценить ситуацию при нестандартной анатомии пациента.

"Без человека это невозможно. Бывает специфическое расположение сосудов и тканей, нестандартные варианты, анатомическая аномалия, когда органы перевернуты слева направо, то есть сердце справа. Естественно, робот не прооперирует, он вообще не поймет, где он находится. В любом случае человеческий контроль необходим", — пояснил врач.

При этом эксперт добавил, что при проведении плановых операций роботы могут вполне эффективно справляться с задачами, если программа заранее прописана специалистом с учетом всех особенностей организма пациента.

Применение инновационных подходов позволяет оптимизировать многие процессы, как, например, внедрение специализированных инструментов для работы в экстремальных условиях. Однако в экстренных ситуациях, требующих быстрой реакции на неожиданные кровотечения или осложнения, полагаться только на автоматику недопустимо.

"Робот сможет сделать только в том случае, когда будет все равно управляться человеком. Издалека можем инструментами робота на какой-то Wi-Fi связи сделать операцию. Но в любом случае с другого конца должен сидеть человек и контролировать", — отметил эксперт.

В современной медицине врачи все чаще прибегают к высокоточным алгоритмам анализа, которые позволяют отслеживать риски осложнений в критически важных зонах. Кроме того, развитие аддитивных технологий для производства диагностических датчиков позволяет существенно повысить точность предоперационной подготовки, минимизируя вероятность ошибок при работе с жизненно важными структурами.

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