Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лунный кратер и восход Земли
Лунный кратер и восход Земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:33

Марсианские хроники начинаются: роботы исследуют лавовые пещеры в поисках жизни

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии

Для исследования вулканических туннелей на Луне или Марсе планируется отправить команду специализированных роботов. Эти роботы, уже разработанные и испытанные на испанском острове Лансароте, способны исследовать сложные подземные пространства и собирать ценные данные. Отчет об успешном тестировании был опубликован в престижном журнале Science Robotics.

Проверка концепции столь сложного подземного исследования в реальных полевых условиях стала "значительным шагом на пути к будущим исследованиям лунных и марсианских пещер", — говорит геохимик Дженнифер Бланк из Научного института космических исследований Blue Marble в Калифорнии, которая работала над марсоходом Curiosity.

Успешные испытания подтвердили возможность использования роботов для исследования сложных подземных пространств на других планетах.

Вулканические извержения часто оставляют после себя подземные туннели, называемые "лавовыми трубками". Они образуются, когда реки раскаленной лавы текут под остывшим и затвердевшим поверхностным слоем, создавая каналы, которые остаются пустыми после окончания извержения. Спутниковые исследования обнаружили лавовые трубки под поверхностью Марса и Луны.

Эти "подземные" пространства могут стать подходящим местом для развертывания баз в будущих миссиях, так как защитят людей от космических лучей, солнечных бурь и микрометеоритов. Лавовые трубки предоставляют естественную защиту от опасностей космоса и могут стать идеальным местом для строительства обитаемых баз.

Поиск следов жизни и размещение человеческого жилища: перспективы использования лавовых трубок

"Это может быть отличным местом для поиска следов жизни, а также для размещения человеческого жилища", — уверен робототехник Карлос Перес-дель-Пульгар из Малагского университета в Испании.

Лавовые трубки могут содержать следы древней жизни или создать подходящие условия для жизни будущих колонизаторов.

Испытания на Лансароте проходили в четыре этапа. Сначала два ровера составили карту поверхности вокруг входа в подземную пещеру. Затем небольшой кубический зонд, похожий на "кубсат", был сброшен с одного из роверов в пещеру, чтобы создать детальную 3D-карту входа.

Роботы использовали ее для планирования оптимального маршрута спуска. Следующим шагом — по словам Переса-дель-Пульгара, самым сложным — стало автономное выполнение задачи. Меньший из двух роверов прикрепился к большему и начал спускаться в пещеру.

Затем отсоединился и проехал 235 метров по неровной поверхности, составляя 3D-карту туннеля. Испытания на Лансароте подтвердили возможность автономной работы роботов в сложных подземных условиях.

Проблема радиосвязи: обеспечение устойчивой связи с оборудованием на поверхности

Главной проблемой исследования больших пещерных систем Перес-дель-Пульгар считает обеспечение радиосвязи роботов с оборудованием на поверхности, поскольку радиоволны не проходят через горные породы. Решение проблемы радиосвязи является ключевым для обеспечения эффективной работы роботов в подземных пространствах.

Отчасти исследователи вдохновлялись конкурсом DARPA Subterranean Challenge 2021, где большинство команд использовали несколько типов роботов — включая роверы, дроны и шагающие машины.

"Подобно командам экспертов-людей с разными навыками, роботы в командах могут дополнять друг друга", — пояснил робототехник Марко Хуттер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Использование различных типов роботов позволяет создать эффективную команду для исследования сложных подземных пространств.

Интересные факты о лавовых трубках

Лавовые трубки могут быть очень большими, достигая нескольких километров в длину и десятков метров в диаметре.
Лавовые трубки защищают от космических лучей и микрометеоритов.
Лавовые трубки могут содержать водяной лед, который может быть использован для производства воды и топлива.

В заключение, успешные испытания роботов-спелеологов на Лансароте открывают новые перспективы для исследования лунных и марсианских пещер. Использование роботов для исследования лавовых трубок может привести к важным открытиям о прошлом и будущем этих планет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Колорадо: первые американцы унаследовали гены неандертальцев и денисовцев сегодня в 0:16

Неандертальцы передали людям тайный подарок — это ген: выяснилось недавно

Учёные обнаружили у первых американцев "ДНК-сэндвич" — редкое сочетание генов неандертальцев и денисовцев, которое могло помочь им выжить.

Читать полностью » Учёные обнаружили новый сульфат железа в марсианских породах вчера в 23:52

Неизвестный науке минерал на Марсе: что скрывают его кристаллы

Учёные обнаружили на Марсе необычный минерал — гидроксисульфат железа. Это открытие раскрывает новые детали о водном прошлом и геотермальной активности Красной планеты.

Читать полностью » Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e вчера в 23:09

Удар во благо: почему катастрофы в космосе делают миры пригодными для жизни

Учёные выяснили, как удары комет влияют на атмосферу экзопланет. Могут ли ледяные гости из космоса сделать далёкие миры пригодными для жизни?

Читать полностью » Учёные обнаружили 480 видов грибов в Юго-Восточном Сизанге, включая 8 новых для науки вчера в 22:49

Рыжики, шиитаке и грибы-убийцы: что ещё скрывают азиатские леса

Учёные обнаружили в Китае 480 видов грибов, включая 8 новых. Среди них — ценные съедобные и лекарственные виды, а также опасные ядовитые. Исследование меняет представление о биоразнообразии региона.

Читать полностью » Палеоклиматологи обнаружили следы приматов в регионах с сезонными холодами вчера в 22:06

Как холод помог приматам завоевать планету — и почему это важно сегодня

Новое исследование показало: приматы зародились не в тропиках, а в холодном климате Северного полушария. Как морозные зимы повлияли на их эволюцию? Читайте в статье.

Читать полностью » Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро вчера в 21:46

Римские руины против метро: битва, которая длится четверть века

Строители метро в Риме нашли древние руины эпохи Римской империи. Что скрывает площадь Венеции и как находки изменят проект станции? Подробности — в материале.

Читать полностью » Учёные обнаружили ген PSAT1, способный запускать регенерацию сердца после инфаркта вчера в 21:03

Молекулярное чудо: как один ген заставляет сердце лечить себя само

Учёные обнаружили ген, способный запускать регенерацию сердца после инфаркта. Технология на основе мРНК открывает путь к лечению, которое не просто поддерживает, а восстанавливает орган.

Читать полностью » Ученые создали водостойкий гидрогель, вдохновившись адгезией моллюсков вчера в 20:43

Сильнее суперклея, мягче пластилина: уникальные свойства нового материала

Учёные создали гидрогель, который клеится под водой и внутри организма. Резиновая уточка на камне, ремонт труб и хирургия — где ещё пригодится этот материал? Искусственный интеллект помог найти идеальный рецепт.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить филе утки в духовке с хрустящей кожей
ДФО

Массовое отключение электроэнергии в Приморском крае: проверка прокуратуры и ход восстановительных работ
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Мелисса Гарсия перечислила эффективные растяжки для 50, 60 и 70 лет
Садоводство

Домашний лимон: как вырастить дерево из косточки – советы и рекомендации
Красота и здоровье

Молекулярный биолог Дробышева предупреждает: детские шампуни провоцируют выпадение волос у взрослых
Дом

Как правильно организовать освещение в ванной комнате
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее
Авто и мото

Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru