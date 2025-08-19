Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Hp.Baumeler is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:02

Китайцы внедрили робота в стадо антилоп: что произошло дальше, поразило учёных

В Китае создали робота, маскирующегося под антилопу

Китайские ученые разработали и внедрили роботизированную антилопу в стадо настоящих тибетских антилоп, чтобы исследовать поведение этих редких копытных. Этот инновационный проект открывает новые возможности для изучения дикой природы.

Робот-антилопа был создан с такой же формой тела и цветом шерсти, как у настоящих тибетских антилоп. В его голову была вмонтирована камера, что позволяет ученым наблюдать за поведением животных в естественной среде обитания.

Пробные испытания роботизированной антилопы прошли в заповеднике "Цинхай Хо Ксил", расположенном на территории Китая. Этот заповедник, известный своей богатой и разнообразной фауной, находится на высоте 4600 метров над уровнем моря, где царит холодный климат и атмосфера бедна кислородом.

Реакция антилоп: принятие "новичка"

Настоящие тибетские антилопы проявили интерес к "новичку". К удивлению ученых, робот не напугал животных, и они постепенно приняли его в стадо, что позволило вести наблюдения в непосредственной близости от объекта изучения.

Тибетские антилопы — крайне пугливые животные. Они убегают, если видят человека даже на расстоянии 500 — 800 метров, что затрудняет их изучение.

Тысячи самок тибетских антилоп каждое лето собираются на озере Зонаг, чтобы произвести на свет потомство. Это место является идеальной площадкой для наблюдения за поведением животных в период размножения.

Реалистичность: помощь специалистов

Чтобы модель выглядела максимально реалистично, ученые обратились к специалистам по моделированию меха и созданию образцов животных. Это позволило создать робота, который практически неотличим от настоящей антилопы.

В ходе испытаний робот успешно преодолел 2 километра по дикой местности, справляясь с выбоинами, склонами и болотами. Это свидетельствует о его высокой проходимости и способности работать в сложных условиях.

С помощью робоантилопы ученые рассчитывают получить уникальные данные о поведении редкого вида тибетских антилоп. Эти данные позволят лучше понять их жизнь и разработать эффективные меры по сохранению этого вида.

Изучение тибетских антилоп имеет важное значение для сохранения этого редкого вида. Полученные данные помогут разработать стратегии защиты и сохранения популяции.

Интересные факты о тибетских антилопах:

Самцы тибетских антилоп известны своими длинными рогами, которые ценятся в традиционной китайской медицине.
Тибетские антилопы способны выживать в суровых условиях высокогорья.
Эти животные находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и потери среды обитания.
Тибетские антилопы являются символом дикой природы Тибета.

Создание роботизированной антилопы — это инновационный подход к изучению дикой природы, который позволяет получить ценные данные о поведении тибетских антилоп. Эта технология может быть применена и для изучения других редких и труднодоступных видов животных, что внесет значительный вклад в сохранение биоразнообразия.

