Пекин становится центром робототехнической революции: гуманоиды покоряют сердца на Всемирной конференции

В столице Китая стартовала юбилейная Всемирная конференция робототехники, которая в этом году привлекла рекордное количество участников и инновационных разработок. Мероприятие, проходящее уже в десятый раз, объединило экспертов отрасли, выставку достижений и соревнования роботов.

Центральным событием конференции стала масштабная выставка, раскинувшаяся на площади более 40 тысяч квадратных метров. Здесь 169 компаний представили свыше 6 тысяч инновационных продуктов, включая 60 новинок.

Организаторы ожидают, что экспозицию посетят более 812 тысяч человек.

Настоящими звездами выставки стали роботы-гуманоиды, число которых достигло рекордных 27 экземпляров. Компании-разработчики стремятся создать максимально реалистичных андроидов, способных не только выполнять практические задачи, но и устанавливать эмоциональную связь с людьми.

Среди наиболее впечатляющих экспонатов - роботы компании EX Robot, которые могут использоваться в сфере культуры, туризма и даже в административной работе. Другие производители представили гуманоидов, способных помогать по дому, выполнять медицинские процедуры и даже заменять ушедших из жизни близких.

Помимо человекоподобных роботов, на выставке можно увидеть множество других инновационных разработок. Среди них - медицинские роботы для проведения малоинвазивных операций, роботы-собаки для охраны и помощи при чрезвычайных ситуациях, а также роботы-бариста, способные приготовить кофе на любой вкус.

Всемирная конференция робототехники в Пекине наглядно демонстрирует, что индустрия стремительно развивается, а роботы становятся все более интегрированными в повседневную жизнь людей.

Мероприятие продлится до 25 августа, предоставляя уникальную возможность заглянуть в будущее, где человек и машина сосуществуют в гармонии.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿