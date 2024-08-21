Пекин становится центром робототехнической революции: гуманоиды покоряют сердца на Всемирной конференции

В столице Китая стартовала юбилейная Всемирная конференция робототехники, которая в этом году привлекла рекордное количество участников и инновационных разработок. Мероприятие, проходящее уже в десятый раз, объединило экспертов отрасли, выставку достижений и соревнования роботов.
Центральным событием конференции стала масштабная выставка, раскинувшаяся на площади более 40 тысяч квадратных метров. Здесь 169 компаний представили свыше 6 тысяч инновационных продуктов, включая 60 новинок.
Организаторы ожидают, что экспозицию посетят более 812 тысяч человек.
Настоящими звездами выставки стали роботы-гуманоиды, число которых достигло рекордных 27 экземпляров. Компании-разработчики стремятся создать максимально реалистичных андроидов, способных не только выполнять практические задачи, но и устанавливать эмоциональную связь с людьми.
Среди наиболее впечатляющих экспонатов - роботы компании EX Robot, которые могут использоваться в сфере культуры, туризма и даже в административной работе. Другие производители представили гуманоидов, способных помогать по дому, выполнять медицинские процедуры и даже заменять ушедших из жизни близких.
Помимо человекоподобных роботов, на выставке можно увидеть множество других инновационных разработок. Среди них - медицинские роботы для проведения малоинвазивных операций, роботы-собаки для охраны и помощи при чрезвычайных ситуациях, а также роботы-бариста, способные приготовить кофе на любой вкус.
Всемирная конференция робототехники в Пекине наглядно демонстрирует, что индустрия стремительно развивается, а роботы становятся все более интегрированными в повседневную жизнь людей.
Мероприятие продлится до 25 августа, предоставляя уникальную возможность заглянуть в будущее, где человек и машина сосуществуют в гармонии.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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