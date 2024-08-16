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В Сан-Франциско беспилотные автомобили Waymo мешают по ночам жителям
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В одном из районов Сан-Франциско роботакси нарушают тишину и покой жителей посреди ночи

В Сан-Франциско беспилотные автомобили Waymo мешают по ночам жителям

Недавно десятки беспилотных такси Waymo будили жителей одного из районов Сан-Франциско посреди ночи, сообщает Insideevs.

По словам очевидцев, машины сигналили друг другу, пытаясь припарковаться на неработающей станции. Сигналы нарушали покой граждан до 4 утра.

«За последние две недели меня будили ночью чаще, чем за последние 20 лет вместе взятые», - рассказал один из местных жителей телеканалу ABC News.

Когда в автомобилях нет пассажиров, особенно в часы непиковой нагрузки или ночью, они обычно паркуются и простаивают в специально отведенных местах. Когда другие транспортные средства или объекты подъезжают слишком близко, в электромобилях срабатывает сигнал.

Waymo - это автономное транспортное подразделение Alphabet. Компания управляет парком электрических роботакси Jaguar I-Pace в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе.

Фото: Freepik

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