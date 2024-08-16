В одном из районов Сан-Франциско роботакси нарушают тишину и покой жителей посреди ночи

Недавно десятки беспилотных такси Waymo будили жителей одного из районов Сан-Франциско посреди ночи, сообщает Insideevs.
По словам очевидцев, машины сигналили друг другу, пытаясь припарковаться на неработающей станции. Сигналы нарушали покой граждан до 4 утра.
«За последние две недели меня будили ночью чаще, чем за последние 20 лет вместе взятые», - рассказал один из местных жителей телеканалу ABC News.
Когда в автомобилях нет пассажиров, особенно в часы непиковой нагрузки или ночью, они обычно паркуются и простаивают в специально отведенных местах. Когда другие транспортные средства или объекты подъезжают слишком близко, в электромобилях срабатывает сигнал.
Waymo - это автономное транспортное подразделение Alphabet. Компания управляет парком электрических роботакси Jaguar I-Pace в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе.
Фото: Freepik
Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане
Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией
Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул
41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения
Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.