Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистка прихожей
Чистка прихожей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:44

Вернул полтора часа в неделю: мой честный отчёт по роботу-пылесосу

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт

Мне надоело спорить "на ощущениях", поэтому я взял таймер и посчитал неделю уборки с роботом-пылесосом и без него. Квартира 62 м², полы — ламинат и плитка, один ковёр с коротким ворсом, ребёнок и кот. Цель — не реклама техники, а честная арифметика: где робот действительно экономит, а где добавляет рутины.

Как считал (база "без робота")

До покупки робота схема была такой: обычный пылесос — 3 раза в неделю по ~25 минут (коридор, кухня, гостиная, быстрая спальня) = 75 минут. Ежедневная "крошечная" уборка после кухни — по 5 минут x 7 = 35 минут. Влажная уборка полов — 1 раз в неделю 30 минут. Итого "ручная" неделя: 75 + 35 + 30 = 140 минут (2 часа 20 минут).

Что поменялось с роботом (реальный цикл)

Робот запускаю 5 раз в неделю по расписанию. Подготовка пространства (поднять 2 стула, собрать провода/игрушки, убрать миски кота) стабилизировалась в 6-7 минут: округляю до 7×5 = 35 минут. Чистка робота по воскресеньям (щётка, контейнер, фильтр) — 10 минут. Влажная уборка стала легче: вместо тотальной — 20 минут точечно (санузел, кухонная зона). Итого "с роботом": 35 + 10 + 20 = 65 минут за неделю.

Где теряется и где находится время

Парадокс в том, что робот "ворует" 35 минут на подготовку, но возвращает большие блоки времени: мне не нужно таскать тяжёлый пылесос три раза в неделю и "досасывать" крошки каждый вечер. Плюс он убирает под кроватью и диваном — те места, до которых вручную я добирался раз в две недели, а теперь они не накапливают пыль. Если забываю про подготовку и не задам "no-go" на коврик у двери, время улетает на "спасательные операции" — и тогда экономия тает. Но с нормальной дисциплиной маршрут стабилен, а я занят своими делами.

Итог недели в цифрах

Было без робота: 140 минут.
Стало с роботом: 65 минут.
Экономия: 75 минут (час и пятнадцать) в неделю.
За месяц — примерно 5 часов, за год — 60+ часов. Это уже не "мелочь", а две-три полноценные рабочие смены, которые не проводишь, таская шланг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт объяснила, как разделить зоны учебы и отдыха в комнате школьника сегодня в 1:01

Комната, которая мотивирует: как создать пространство для учёбы и мечтаний

Дизайнер рассказала, как правильно подготовить комнату будущего первоклассника: учебная зона, место для отдыха и декор с учетом интересов ребенка.

Читать полностью » Хозяйственное мыло можно использовать вместо бытовой химии сегодня в 0:16

Средство из прошлого, которое работает лучше современных спреев

Обычный брусок хозяйственного мыла может заменить сразу несколько дорогих бытовых средств. Расскажем, как его использовать для борьбы с плесенью, устранения скрипа, чистки поверхностей и даже дезинфекции.

Читать полностью » Ремонт трещин на потолке: какие материалы и инструменты понадобятся вчера в 23:20

Минимум инструментов — максимум результата: ремонт потолка своими руками

Трещины на потолке не повод звать мастера. Узнайте, как с помощью шпаклёвки и пары инструментов вернуть потолку идеальный вид своими руками.

Читать полностью » Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты вчера в 22:15

Маленькие враги в вашем доме: насекомые, которых нельзя игнорировать

Некоторые насекомые дома — не просто неприятность. Узнайте, какие виды требуют срочной дезинсекции и почему промедление может быть опасно.

Читать полностью » Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки вчера в 21:49

Всего два ингредиента — и фильтры вытяжки снова блестят как новые

Жир на кухонной вытяжке не только портит вид, но и влияет на воздух в доме. Узнайте, почему её регулярная чистка так важна для здоровья и уюта.

Читать полностью » Металлическая фурнитура на одежде может повредить барабан стиральной машины вчера в 20:40

Хотите продлить срок службы техники? Вот вещи, которые нельзя стирать в машинке

Стиральная машина — помощница, но не для всех вещей. Узнайте, что категорически нельзя стирать в барабане, чтобы сохранить и вещи, и технику.

Читать полностью » Народные и аптечные способы устранения запаха из обуви — инструкция вчера в 19:34

Пахнет не обувь, а бактерии: вот как с ними справиться навсегда

Почему обувь начинает пахнуть и что делать, если ни стельки, ни спреи не помогают? Разбираем магазинные и домашние методы — и как не допустить повторения.

Читать полностью » Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов вчера в 18:00

Маленькие помощники за копейки: как мелочи делают дом удобным

Десять простых мелочей из хозяйственного магазина могут заменить дорогие гаджеты и облегчить жизнь дома. Узнайте, какие именно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч
Культура и шоу-бизнес

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"
Садоводство

Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей
Туризм

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать
Садоводство

Августовская обрезка малины определяет урожай и зимовку кустов
ДФО

Три важных вопроса при покупке авто через параллельный импорт
Авто и мото

Geely Preface 2025 в Белоруссии подешевел до уровня Lada Vesta
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru