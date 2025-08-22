Вернул полтора часа в неделю: мой честный отчёт по роботу-пылесосу

Мне надоело спорить "на ощущениях", поэтому я взял таймер и посчитал неделю уборки с роботом-пылесосом и без него. Квартира 62 м², полы — ламинат и плитка, один ковёр с коротким ворсом, ребёнок и кот. Цель — не реклама техники, а честная арифметика: где робот действительно экономит, а где добавляет рутины.

Как считал (база "без робота")

До покупки робота схема была такой: обычный пылесос — 3 раза в неделю по ~25 минут (коридор, кухня, гостиная, быстрая спальня) = 75 минут. Ежедневная "крошечная" уборка после кухни — по 5 минут x 7 = 35 минут. Влажная уборка полов — 1 раз в неделю 30 минут. Итого "ручная" неделя: 75 + 35 + 30 = 140 минут (2 часа 20 минут).

Что поменялось с роботом (реальный цикл)

Робот запускаю 5 раз в неделю по расписанию. Подготовка пространства (поднять 2 стула, собрать провода/игрушки, убрать миски кота) стабилизировалась в 6-7 минут: округляю до 7×5 = 35 минут. Чистка робота по воскресеньям (щётка, контейнер, фильтр) — 10 минут. Влажная уборка стала легче: вместо тотальной — 20 минут точечно (санузел, кухонная зона). Итого "с роботом": 35 + 10 + 20 = 65 минут за неделю.

Где теряется и где находится время

Парадокс в том, что робот "ворует" 35 минут на подготовку, но возвращает большие блоки времени: мне не нужно таскать тяжёлый пылесос три раза в неделю и "досасывать" крошки каждый вечер. Плюс он убирает под кроватью и диваном — те места, до которых вручную я добирался раз в две недели, а теперь они не накапливают пыль. Если забываю про подготовку и не задам "no-go" на коврик у двери, время улетает на "спасательные операции" — и тогда экономия тает. Но с нормальной дисциплиной маршрут стабилен, а я занят своими делами.

Итог недели в цифрах

Было без робота: 140 минут.

Стало с роботом: 65 минут.

Экономия: 75 минут (час и пятнадцать) в неделю.

За месяц — примерно 5 часов, за год — 60+ часов. Это уже не "мелочь", а две-три полноценные рабочие смены, которые не проводишь, таская шланг.