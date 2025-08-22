Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Робот - пылесос
Робот - пылесос
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:30

Первую неделю мы жили по его правилам: опыт с роботом-пылесосом

Личный опыт: как мы адаптировались к работе робота-пылесоса дома

Когда в доме появился робот-пылесос, оказалось, что он устанавливает свои правила. Первую неделю я будто работал его ассистентом: поднимал стулья, убирал обувь, собирал провода. В какой-то момент я понял, что сам создаю роботу лишние препятствия.

Карта квартиры и подготовка

Пока он строил карту, каждая уборка превращалась в тест. Стоило оставить тапки или провод от зарядки, как робот тут же застревал. Через пару дней я выработал привычку: перед запуском уделять 10 минут "преподготовке" пространства. Этот ритуал экономил не только время, но и нервы — больше не приходилось каждые пять минут вытаскивать его из ловушки.

Зоны "no-go" — спасение для ковра

Самым ценным открытием стали виртуальные зоны "no-go". У нас есть коврик с длинным ворсом, который робот воспринимал как непроходимое болото. Я настроил запретную область, и проблема исчезла. Теперь уборка проходит гладко, а ковёр остался целым.

Итог

Первая неделя показала: умный пылесос требует минимального участия, если правильно организовать пространство. 10 минут на подготовку и грамотные настройки — и уборка действительно становится автономной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты вчера в 22:15

Маленькие враги в вашем доме: насекомые, которых нельзя игнорировать

Некоторые насекомые дома — не просто неприятность. Узнайте, какие виды требуют срочной дезинсекции и почему промедление может быть опасно.

Читать полностью » Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки вчера в 21:49

Всего два ингредиента — и фильтры вытяжки снова блестят как новые

Жир на кухонной вытяжке не только портит вид, но и влияет на воздух в доме. Узнайте, почему её регулярная чистка так важна для здоровья и уюта.

Читать полностью » Металлическая фурнитура на одежде может повредить барабан стиральной машины вчера в 20:40

Хотите продлить срок службы техники? Вот вещи, которые нельзя стирать в машинке

Стиральная машина — помощница, но не для всех вещей. Узнайте, что категорически нельзя стирать в барабане, чтобы сохранить и вещи, и технику.

Читать полностью » Народные и аптечные способы устранения запаха из обуви — инструкция вчера в 19:34

Пахнет не обувь, а бактерии: вот как с ними справиться навсегда

Почему обувь начинает пахнуть и что делать, если ни стельки, ни спреи не помогают? Разбираем магазинные и домашние методы — и как не допустить повторения.

Читать полностью » Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов вчера в 18:00

Маленькие помощники за копейки: как мелочи делают дом удобным

Десять простых мелочей из хозяйственного магазина могут заменить дорогие гаджеты и облегчить жизнь дома. Узнайте, какие именно.

Читать полностью » Чем отбелить тюль в домашних условиях: советы по уходу и регулярной стирке вчера в 17:50

Воздушная ткань с характером: почему тюль требует особого ухода

Тюль быстро тускнеет и желтеет. Узнайте простые и дешёвые способы вернуть ей белизну и свежесть: от соли и соды до «бабушкиной» синьки.

Читать полностью » Что влияет на ощущение чистоты в квартире — свет, влажность и запах вчера в 18:28

Вы моете и убираете, а беспорядок всё равно ощущается: что на самом деле создаёт хаос

Почему даже после уборки квартира может казаться неряшливой? Разбираемся в трёх причинах, которые часто игнорируют: влажность, свет и запах.

Читать полностью » Что делать, если во время дождя протекла крыша или окна: пошаговый алгоритм действий вчера в 17:43

Вода найдёт щель, но вы найдите виновных: правила борьбы с протечкой

Что делать, если дождь заливает квартиру? Пошаговый план: от отключения электричества и фиксации ущерба до суда и обращения в страховую.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок назвал эксперт по фитнесу Алекс Виада
Садоводство

Сад без дыр: как спасти урожай от паутинного клеща – 3 эффективных метода
Туризм

Личный опыт: лучшие гастрономические сувениры из разных стран
Питомцы

Немецкая овчарка и акита-ину признаны одними из самых верных собак
Культура и шоу-бизнес

"Союзмультфильм" создаст два мультфильма по стихам Юрия Энтина
Садоводство

Почему увядают циннии: 6 основных причин и их решения
Авто и мото

Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей
Спорт и фитнес

Йога-инструктор Бонни Страти перечислила упражнения для укрепления мышц и баланса у пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru