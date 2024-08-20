Tesla ищет людей для обучения робота: нужно весь день ходить в костюме

Tesla начала активный поиск новых сотрудников для проекта Optimus — гуманоидного робота, который разрабатывается для выполнения различных задач на заводах компании.

Для ускорения процесса обучения робота, Tesla ищет людей, которые готовы работать в роли операторов по сбору данных. Вакансия рассчитана на кандидатов с ростом от 155 до 180 см, что соответствует предполагаемым габаритам Optimus. Эти сотрудники будут использовать костюм для захвата движений и VR-гарнитуру, чтобы обучить робота выполнению человеческих задач.

Основная задача оператора — ходить по 7 и более часов в день с нагрузкой около 13 кг, что, вероятно, связано с весом костюма. Работа требует хорошей физической подготовки и способности носить VR-гарнитуру на протяжении длительного времени. В обязанности также входят различные движения, такие как наклоны, приседания, подъемы по лестнице, что помогает роботам лучше адаптироваться к реальным условиям.

Tesla предлагает достойную оплату — от $25 до $48 в час (от ₽2200 до ₽4300), возможность путешествовать до 25% рабочего времени и гибкий график. Однако, несмотря на эти привлекательные условия, вакансия имеет свои сложности, включая один выходной день в неделю и возможность работы в ночные смены и сверхурочно. В прошлом году на эту должность уже были наняты более 50 человек.

Tesla, "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Фото: Openverse/bfishadow (CC BY 2.0)