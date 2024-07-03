В Китае учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток. Они разработали технологию "мозг на чипе", которая позволяет роботу выполнять различные задачи, в том числе захватывать предметы.

Эксперты назвали это изобретение с жутковатой головой в виде мозга прорывом в области биокомпьютинга. Они уверены, что эта технология может привести к созданию "гибридного человеко-роботизированного интеллекта".

Учёные из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий объединили мозговой органоид — ткань, полученную из стволовых клеток человека — с чипом нейронного интерфейса. Этот чип питает робота и обучает его.

Первая в мире "интеллектуальная система комплексного информационного взаимодействия" с открытым исходным кодом кардинально отличается от проекта Neuralink Илона Маска, в котором наоборот человеку имплантировали интерфейс.

Новая технология научила безглазого робота ходить, избегать препятствия, отслеживать цели и хватать предметы. На внешние факторы он реагирует только с помощью электрических сигналов и сенсорных ощущений.

Фото: darkvoicemag/t.me/darkvoicemag(public domain).