В Китае учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток. Они разработали технологию "мозг на чипе", которая позволяет роботу выполнять различные задачи, в том числе захватывать предметы.
Эксперты назвали это изобретение с жутковатой головой в виде мозга прорывом в области биокомпьютинга. Они уверены, что эта технология может привести к созданию "гибридного человеко-роботизированного интеллекта".
Учёные из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий объединили мозговой органоид — ткань, полученную из стволовых клеток человека — с чипом нейронного интерфейса. Этот чип питает робота и обучает его.
Первая в мире "интеллектуальная система комплексного информационного взаимодействия" с открытым исходным кодом кардинально отличается от проекта Neuralink Илона Маска, в котором наоборот человеку имплантировали интерфейс.
Новая технология научила безглазого робота ходить, избегать препятствия, отслеживать цели и хватать предметы. На внешние факторы он реагирует только с помощью электрических сигналов и сенсорных ощущений.
Фото: darkvoicemag/t.me/darkvoicemag(public domain).
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