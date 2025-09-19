Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Анастасия Юрьевна Львова is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:57

Переплата или выгода: что скрывают новые модели роботов-пылесосов, умеющие мыть полы

Современные модели роботов-пылесосов совмещают сухую уборку и влажное мытьё в одном устройстве

Роботы-пылесосы уже давно перестали быть редкостью. Сегодня производители предлагают модели не только для сухой уборки, но и с функцией мытья полов. Звучит привлекательно: один прибор выполняет сразу две задачи. Однако оправдана ли переплата за дополнительные режимы?

Как работает функция влажной уборки

Большинство моделей оснащены резервуаром для воды и салфеткой из микрофибры. При движении по полу устройство одновременно пылесосит и протирает поверхность. В более дорогих версиях есть система подачи воды с регулировкой интенсивности, что позволяет поддерживать оптимальную влажность.

Где функция действительно полезна

Робот с функцией мытья полов помогает поддерживать чистоту в квартирах с детьми или домашними животными. Он убирает пыль, крошки и лёгкие загрязнения, оставляя поверхность свежей. Особенно это удобно в помещениях с плиткой или ламинатом, где часто оседает мелкий мусор.

Ограничения технологии

Несмотря на удобство, такие роботы не способны заменить полноценную влажную уборку. Они не справятся с въевшимися пятнами, липкими следами или пролитой жидкостью. Кроме того, регулярное обслуживание самого прибора — промывка салфеток и очистка контейнера — остаётся обязанностью хозяина.

Цена и оправданность покупки

Модели с функцией мытья стоят на 20-40% дороже. Переплата оправдана, если уборка требуется ежедневно и хочется сэкономить время. В противном случае обычный робот-пылесос в сочетании с классической шваброй справится не хуже.

Когда стоит переплатить

  • семьи с маленькими детьми;
  • владельцы домашних животных;
  • квартиры с преобладанием твёрдых покрытий;
  • люди, ценящие ежедневную лёгкую уборку без усилий.

Удобство, но не замена

Робот-пылесос с функцией мытья полов действительно делает жизнь проще, но полностью отказаться от ручной уборки не получится. Для тех, кто ценит комфорт и готов платить за время, это удачное вложение. Для остальных — переплата за избыточные возможности.

